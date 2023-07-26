Подруга жалуется на парня. Что делать?

Часто близкие посвящают нас в детали своих отношений: жалуются на партнера, просят совета, хотят, чтобы мы сказали, кто прав. Как помогать и выстраивать отношения со своими друзьями и их партнерами, чтобы не поссориться и не сделать им хуже? «Холод» спросил об этом психолога Дарью Козачок.

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Нужно ли вникать в чужие отношения?

Отношения — это одна из самых важных сфер в жизни большинства людей. И так или иначе она будет просачиваться в дружбу. Главный вопрос — насколько вас тревожит личная жизнь близкого и как сильно вы вовлечены и захвачены этим?

Сигнал, после которого допустимо вмешательство, — прямая просьба о помощи. До этого, даже если вам кажется, что в отношениях друга происходит что-то неправильное, не нужно его расспрашивать, давать советы и переходить к действиям. Наверняка многим из вас знакома история: ваш друг жалуется на партнера, говорит о возможном разрыве, а спустя какое-то время все налаживается и «негодяй» становится «любимым».

Если же запроса о помощи нет, но мы видим и понимаем, что в отношениях происходит что-то из ряда вон (например, у друга стали появляться синяки или вы стали свидетелем агрессивной ссоры), то самое большее, что мы можем сделать, — показать неравнодушие и сказать: «Я вижу, в ваших отношениях происходит что-то плохое. Я могу тебе как-то помочь?»

Абьюз — это цикл вины и агрессии, и очень быстро тот, кто был в глазах пострадавшего хорошим, становится плохим, и наоборот. Зачастую пострадавший возвращается к агрессору даже после спасения, организованного третьим лицом.

Есть ли какие-то вещи, которые вообще не стоит обсуждать с друзьями?

В каждой дружбе выстраиваются индивидуальные границы. Кто-то готов рассказывать про отношения в подробностях, а кто-то не рассказывает вообще ничего. Оба варианта допустимы.

Хороший вопрос для наблюдения за собой: «Почему я хочу знать детали личной жизни друга? Что мне это дает? Что со мной происходит, когда человек рассказывает мне об этом?» Можно даже обратиться с этим вопросом к психологу: бывает, что подобные желания говорят о какой-то травме человека, которую он проецирует на близких.

Если же, наоборот, у вашего друга есть потребность все рассказывать, можно задать себе другой вопрос: «Комфортно ли мне это слушать? Или хочется, чтобы разговор поскорее закончился? Что я испытываю — интерес, любопытство, безразличие или раздражение?» После этого можно выбрать тактику: продолжить слушать друга или вежливо попросить остановиться, потому что вам некомфортно.

Я рекомендую быть честным с собой и близкими. Если какая-то тема вызывает напряжение, то лучше сказать об этом открыто, спокойно и прямо.

Как реагировать, если близкие жалуются на свои отношения?

Постарайтесь сохранять нейтралитет и не прибегайте к радикальным позициям, даже если избранник вашего друга вам не очень симпатичен. Лучше создайте для своего друга атмосферу доверия, эмпатии и принятия. Это можно сделать с помощью фраз: «Я вижу, как тебе сейчас непросто», «Я с тобой», «Ты можешь прийти ко мне в любой момент, и я тебя выслушаю».

Также не забывайте, что ваш друг — взрослый человек, а не ребенок, а значит, не стоит забирать у него ответственность за его выбор.

Если ваш близкий переживает тяжелый период в отношениях, то лучшее, что можно дать, — присутствие и поддержку. Часто в попытках сделать лучше мы начинаем предпринимать какие-то действия: например, организовывать совместный досуг вместо того, чтобы просто быть рядом. Находясь в подавленных чувствах, человек часто не хочет никуда идти и ничем заниматься, и это нормально. Присутствие и поддержка — это способность оставаться рядом с человеком, которому трудно, выдерживать его разные чувства, быть контейнером для этих переживаний.

А вот советов («Попробуй сохранить семью», «Беги от него без оглядки») лучше избегать. Иногда потребность в совете — это своеобразная попытка избежать собственных решений и желание переложить ответственность на другого. Дав совет, вы можете лишить друга возможности прислушаться к себе и найти собственное решение.

Нужно ли дружить с партнером друга и что делать, если вы не поладили?

Общий вектор отношений с партнером друга должен быть дружественно-нейтральным: без показного равнодушия или холодности, а также без желания быстро сблизиться.

Между другом и партнером многие выбирают партнера, и это объяснимо законами эволюции. Я бы задала вопрос иначе: «Почему вы не поладили? Почему вам не нравится этот человек?» Часто мы начинаем рационализировать и искать причину несложившегося контакта в другом, но она может быть в нас. Например, вы можете ревновать или завидовать и проецировать эти чувства на избранника вашего друга.

Как вести себя, если вас очень просят о помощи?

Важно выстроить границу, за которую вы заходить не готовы. Для этого попробуйте ответить на вопрос, кто вы для вашего друга. Если вы находитесь в позиции спасателя, то потребность помочь близкому человеку усложнит выстраивание личных границ. Можно использовать универсальную фразу: «Я вижу, что тебе непросто в отношениях. К сожалению, я никак не могу на это повлиять, но я поддержу тебя в любом решении и буду рядом».

Очень часто друзья могут втягивать нас в свои отношения, и вот мы сами не заметили, как стали человеком, который, как пожарная машина, приезжает после каждой ссоры. Так, например, выстраивается треугольник Карпмана. Это модель взаимодействия, где агрессор, жертва и спасатель поочередно меняются ролями. Треугольники более устойчивы, чем отношения двоих людей, поэтому пара бессознательно может привлекать в него кого-то третьего и назначать его на определенную роль, и чаще всего это спасатель. Каждый из участников крутится в рамках треугольника, как на карусели, то есть вчерашняя жертва станет агрессором, агрессор превратится в жертву, а в роли спасателя могут быть аспекты и жертвы, и агрессора. Важно отслеживать, не втягивает ли вас пара в свои отношения.

Если же друг, несмотря на обозначенные границы, продолжает жаловаться, не желая ничего менять, то главный вопрос может касаться уже дружбы: почему в ней вас не уважают и не слышат?

Как быть, если вы дали совет, после которого поссорились с другом?

Это важный опыт, который может научить нас, что чужие отношения — это заповедная территория, вмешательство в которую крайне нежелательно. И даже если ваш друг, находясь в состоянии аффекта, просит у вас совета или жалуется на партнера, сделайте глубокий вдох и воздержитесь от оценок.