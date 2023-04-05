Если вы часто ревнуете, с трудом выдерживаете разлуку или демонстративно уходите из отношений, хотя на самом деле не хотите их заканчивать, у вас может быть тревожно-амбивалентная стратегия привязанности. «Холод» спросил кандидата психологических наук и научного редактора сервиса подбора психотерапевтов «Мета» Татьяну Рыцареву, какие бывают стратегии привязанности, как понять, какая она у вас, и как позаботиться о партнере с тревожно-амбивалентной стратегией.

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Что такое привязанность?

В самом широком смысле это врожденная потребность в контакте со значимым взрослым. Авторы теории привязанности — психиатр и психоаналитик Джон Боулби и психолог Мэри Эйнсворт. Согласно ей, для физической и эмоциональной безопасности ребенку необходима связь со значимым взрослым. Удовлетворенность потребности в эмоциональной безопасности — база для выстраивания социальных связей в будущем. Как бы парадоксально это ни было, чем крепче связь с родителем в детстве, тем более автономным будет человек, когда вырастет.

Значимой фигурой может быть любой, кто ухаживает за ребенком. Если ему грустно или страшно, ему нужно подтверждение от взрослого, что все в порядке. Например, чтобы на него обратили внимание и утешили. У ребенка может быть несколько значимых фигур одновременно. Однако если их слишком много (например, и родители, и бабушки с дедушками, и тети с дядями), то внимание и забота будут «рассеяны» и у ребенка не сложится однозначного впечатления, кто о нем заботится. В связи с этим у него могут возникнуть сложности со стратегией привязанности, поскольку она формируется во взаимодействии: происходит сонастройка со значимой фигурой. А если их слишком много, то неясно, с кем сонастроиться. Так, для первых месяцев жизни лучше, чтобы постоянно ухаживающих фигур было не больше двух.

Какие бывают стратегии привязанности?

Стратегия привязанности — это поведение, которое помогает нам восстановить связь с близкими, когда она нарушается. В русскоязычном пространстве чаще встречается словосочетание «тип привязанности». Однако имеется в виду именно то, как человек ведет себя в случае нарушенной связи. Есть несколько классификаций этих стратегий, однако самая популярная выделяет такие:

Надежная

Тревожно-амбивалентная

Избегающая

Сложно-организованная, или дезорганизованная

Первые три стратегии привязанности появились из эксперимента психолога Мэри Эйнсворт «Незнакомая ситуация». В комнату с игрушками приглашали маму с ребенком, затем она уходила, а ученые наблюдали за поведением детей. Некоторые плакали и грустили, когда значимый взрослый уходил, но когда он возвращался, дети были уверены: связь с родителем в порядке. Такое поведение назвали надежной стратегией привязанности.

Были дети, которые по возвращении мамы плакали и не могли успокоиться у нее на руках или гневно разбрасывали игрушки. Такое поведение — тревожно-амбивалентная стратегия привязанности. Дети как бы сообщали маме: «Я хочу, чтобы ты была здесь», но одновременно выражали злость и отталкивали ее.

Третья группа переставала входить в контакт с мамой, даже когда она возвращалась. Маленькие дети создавали дистанцию на физическом уровне. Дети постарше отдалялись эмоционально. Например, игнорировали маму. Их поведение обозначили как избегающую стратегию привязанности. То есть они используют избегание и отстранение как способ восстановить связь с мамой и сделать ее более отзывчивой.

Позже психолог Мэри Мэйн добавила еще одну стратегию — дезорганизованную, или сложно организованную. Дети с ней вели себя хаотично и непоследовательно. Описать четкие паттерны поведения у них было невозможно. Так вели себя дети, пережившие насилие в семье или психическую угрозу со стороны родителей.

Мэри Эйнсворт установила, что стратегия привязанности зависит от качества заботы взрослого. Если на потребности ребенка откликаются, то, скорее всего, он вырастет с надежной стратегией (чувствителен к себе, умеет просить о помощи и оказывать ее, строить доверительные отношение и быть автономным).

Если взрослый не чуток к потребностям ребенка, у него может сформироваться избегающая стратегия. Его родители могут быть заботливыми, однако они, как правило, не способны верно считать потребность ребенка. Например, мама укачивает малыша, отчего ему стало некомфортно и он начал плакать. Но мама неправильно считает сигнал и станет качать его еще сильнее. Малыш же начнет думать, что проявление своих чувств усугубляет ситуацию. Ребенок, выросший в подобной семье, предпочитает не демонстрировать свои потребности; когда ему дают не то, что нужно, он чувствует, что контакт с родителем нарушается. Включается логика «Я не буду говорить, что чувствую, чтобы укрепить связь».

Тревожно-амбивалентная стратегия привязанности формируется в семье с непредсказуемыми родителями: иногда они чутки к потребностям ребенка, а иногда нет. У ребенка нет ощущения стабильно безопасной среды. Сегодня мама прислушивается к его желаниям, а завтра — игнорирует. «Иногда мама отвечает мне, поэтому нужно интенсивнее показывать свои чувства, — думает ребенок. — Может быть, тогда она снова откликнется».

У таких детей есть два основных варианта поведения. Они или усиливают злость (бросают игрушки, кусаются, сердятся), или усиливают собственную беспомощность и пытаются любыми способами получить внимание взрослых. Например, при помощи громкого плача. В детстве такое поведение происходит неосознанно, но впоследствии закрепляется как способ получить желаемое. Стоит отметить, что и во взрослом возрасте эта стратегия далеко не всегда осознается человеком.

Как ведет себя в отношениях человек с тревожно-амбивалентной стратегией привязанности?

Человек с тревожно-амбивалентной стратегией привязанности все время находится в тревоге за отношения с близким. Основная его потребность — чувствовать свою значимость для партнера. Поскольку его опыт со взрослыми содержал много непредсказуемости, то он часто не уверен в отношениях. Он может находиться в сомнениях и пытаться найти положительный ответ на вопросы: я все еще значим? Между нами все хорошо? Если я поделюсь чувствами и потребностями, партнер откликнется? Он не знает, ответит ли близкий человек на его чувства, крепкая ли между ними связь.

Когда таким людям кажется, что контакт с романтическим партнером утерян, они стараются его «починить». Они часто пишут, звонят, приезжают поговорить. Им просто невыносимо, если этой связи нет. При этом их реакция может быть гораздо более масштабной, чем событие, которое их расстроило. К примеру, партнер просто забыл позвонить, а они уже вообразили измену и расставание.

Одновременно с этим люди с тревожно-амбивалентной стратегией привязанности обычно очень внимательные, щедрые и любящие. Они готовы поставить себя на место другого, отдаваться, вкладываться в отношения, часто думают о партнере и ищут способы с ним сблизиться. Однако если у них возникает тревога из-за отношений, они могут злиться, обижаться, предъявлять претензии, расстраиваться и даже демонстративно уходить. В этом как раз и заключается «амбивалентность». Когда такой человек всем своим видом дает понять, что он уходит, на самом деле он хочет, чтобы партнер попытался его вернуть. Все это направлено на то, чтобы восстановить эмоциональную связь в паре. Как правило, это совершенно непонятно партнеру. А вот человек с тревожно-амбивалентной стратегией привязанности скорее уверен, что его намерения очевидны.

Такие люди могут демонстрировать свою беспомощность и показывать, что без партнера они не справятся: «Я без тебя не могу, ты мне нужен». И они действительно так чувствуют. В детстве они зависели от родителя: если он их игнорирует, это угрожает безопасности.

Каких партнеров выбирают люди с тревожно-амбивалентной стратегией?

Часто их привлекают люди с избегающей стратегией. Возникает цикл «преследование — отстранение». Один во время потери связи бежит прояснять отношения, разговаривать, а другой в этот момент увеличивает дистанцию. Первый же не чувствует себя значимым и начинает еще активнее преследовать партнера.

Человек становится заложником необходимости искать подтверждение, что он любим. Люди с избегающей стратегией предсказуемы: они предсказуемо избегают близости. Человека с тревожно-амбивалентной стратегией привлекает точка, в которой он перестает чувствовать себя значимым. Это эмоциональный «крючок». Он ощущает панику и тревогу, которые можно спутать с влюбленностью.

Вместо того чтобы задуматься, а хочет ли избегающий партнер близости и нужны ли вообще отношения, где от него отстраняются, человек с тревожной стратегией привязанности бросит все силы на то, чтобы получить эту близость.

Что делать, если у вашего партнера тревожно-амбивалентная стратегия?

Партнерам в таких отношениях важно понять, что демонстрация гнева и боли (например, слезы или бесчисленные сообщения и звонки) — это попытка наладить контакт. Отнестись с пониманием к тому, что на тебя направляют гнев, непросто, но в этот момент важно вспомнить про ведущую потребность партнера — потребность в контакте. Нужно показать человеку, что он значим для вас: «Да, дорогая, я не вынес мусор, но это не потому, что ты мне не важна. Я тебя очень люблю. Я вынесу мусор, как только освобожусь».

В случае конфликтов хорошо помогает парная психотерапия. Человеку с тревожно-амбивалентной стратегией терапевт расскажет, как яснее и мягче донести посыл своего недовольства. Практика показывает, что партнеры часто понятия не имеют, почему у человека началась истерика и что он хочет ей сказать. Психотерапевт также помогает увидеть, что за отстранением стоит потребность в принятии и безопасности, а не отвержение. Второму человеку терапия поможет слышать запрос и видеть потребность партнера в эмоциональной связи, а не пустые оскорбления. И предъявлять свои потребности вместо избегания.

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Кроме того, можно составить список вещей, которые радуют и расстраивают партнера. Таким образом в критической ситуации человек будет знать, что он может предпринять, чтобы дать второму ощущение любви. Например, купить его любимый продукт или написать сообщение.

Как понять, какая у вас стратегия привязанности?

У одного человека может быть одновременно несколько стратегий привязанности — они будут меняться в зависимости от партнера, с которым он сближается. С одним можно быть уверенным в том, что ваша связь прочна, даже если вы общаетесь редко, а поведение другого может давать смешанные сигналы и усиливать тревогу.

Как правило, люди с «чистой» стратегией привязанности не встречаются. Даже самый уверенный в себе и в своих отношениях человек может иногда демонстрировать признаки тревожно-амбивалентной стратегии привязанности. Например, неосознанно усиливать беспомощность, если к нему не прислушиваются.

Чтобы определить превалирующую стратегию, обратите внимание на то, как вы себя ведете, когда есть угроза разрыва связи с партнером. Вспомните, что вы делаете во время ссор. Какие эмоции испытываете? Если вас захватывает невыносимая тревога, это может быть тревожно-амбивалентной стратегией. Если вы чувствуете вину и желаете отстраниться, возможно, у вас избегающая стратегия.

Тест «Опыт близких отношений».

Если ваша тревожно-амбивалентная стратегия заставляет вас чувствовать себя плохо или негативно влияет на отношения, стоит поговорить об этом с партнером. Обсудите, какие его слова и действия заставляют вас чувствовать, что связь между вами потеряна.

Можно ли во взрослом возрасте выработать надежную стратегию?

Стратегия привязанности может видоизменяться в течение жизни. Например, если человек с тревожно-избегающей стратегией привязанности долгое время будет находиться в романтических отношениях с человеком с надежной стратегией, он может перенять у него уверенность в стабильном контакте.

Психотерапия тоже может помочь выработать надежную стратегию привязанности. Терапевт дает человеку понимание, что его видят и слышат, что его потребности важны. Кроме того, он помогает выработать автономию, научит проводить время с самим собой, не зависеть всецело от романтических отношений и регулировать эмоции самостоятельно, а не только за счет близкого. Человеку также удастся увидеть, как его способ восстанавливать связь влияет на партнера.