Иногда совет «поплачь, станет легче» не работает, потому что у человека физически не получается это сделать. Почему мы не можем заплакать, даже если переживаем сильные эмоции, проблема ли это и возможно ли довести себя до слез? «Холод» задал эти вопросы клиническому психологу и соавтору подкаста «Хьюстон, у нас проблемы!» Любови Лукьяновой.

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Для чего нужен плач?

Плач — это реакция организма на стресс. Также он помогает нам сообщать другим, что с нами что-то не так. Плач бывает двух видов:

Сигнальный. Чаще всего такой плач мы можем наблюдать у младенцев, и сигнальный плач не появится, если рядом с человеком никого нет. Он нужен, например, чтобы привлечь взрослых. Младенцы еще не умеют говорить, поэтому через слезы сообщают, что голодны или чем-то недовольны. Со временем ребенок переходит на речь, но привычка реагировать прежде всего плачем может сохраняться. Например, учитель в школе начинает критиковать ученика, а тот плачет, показывая свою уязвимость и беззащитность, тем самым вызывая у человека эмпатию.

Плач для саморегуляции. Такой вид плача знаком большинству людей — это реакция на позитивные или негативные эмоции, когда во время плача человек возвращает себе внутреннюю стабильность. Например, на работе сотрудник сталкивается с проблемой, получает выговор от директора, приходит домой и начинает плакать — в этот момент плач помогает вернуть равновесие.

Почему люди плачут?

Для психики плач — один из способов вернуться в стабильное состояние после стрессовых ситуаций.

Вегетативная нервная система (влияет на работоспособность человека и принятие быстрых решений) состоит из симпатического и парасимпатического отделов. Когда человек попадает в стрессовую ситуацию, у него учащается сердцебиение и дыхание, организм мобилизуется, возникает классическая реакция «бей или беги». За это отвечает симпатическая система.

Через какое-то время (здесь все индивидуально: кому-то достаточно 10 минут, а некоторым будет мало и нескольких часов) симпатическая фаза сменяется противоположной — парасимпатической, которая отвечает за расслабление организма. Человек успокаивается, может есть, спать и реагировать на происходящее, то есть делиться эмоциями, и плакать. Чаще всего люди начинают плакать в безопасной обстановке, где им уже ничто не угрожает, рядом с тем, с кем они чувствуют себя безопасно.

Я не могу заплакать — это нормально?

Если вы не можете заплакать, скорее всего, вы находитесь в симпатической фазе, которая на уровне физиологии не дает заплакать. Когда у человека много стрессов или он находится в небезопасной обстановке, симпатическая система не может деактивироваться, то есть человек не может расслабиться — это может привести к хроническим заболеваниям. К сожалению, стресс нельзя пережить, когда организм находится в симпатической фазе. Адаптация возможна только тогда, когда организм входит в парасимпатическую фазу.

Возможность выражать эмоции через слезы зависит и от культурного контекста. Если в обществе плач табуирован или ассоциируется с чем-то постыдным, то люди будут плакать редко. Некоторые из них могут просто не уметь этого делать. Важна и гендерная специфика. Например, если в окружении считается, что мужчина не должен плакать, их приучают к этому с детства, скорее всего, люди будут сдерживать себя.

Влиять на возможность или привычку плакать может и семья. Например, ребенка обидели в школе, он приходит домой, расслабляется и начинает плакать, но родители этого не приемлют — наказывают и стыдят за слезы. Человек не может использовать свои адаптационные механизмы, потому что среда их подавляет и даже наказывает за них.

С невозможностью плакать также могут сталкиваться люди с высоким уровнем самоконтроля и перфекционизма, так как они привыкли подавлять в себе эмоции.

Как это может отразиться на здоровье?

Если человек привык находить внутреннее равновесие другими способами, то отсутствие слез для него не будет проблемой. И нельзя сказать, что невыплаканное горе или обиды обязательно приведут к чему-то плохому.

Но если раньше он реагировал на стресс слезами, а теперь не может этого делать, — возможно, у него нарушена система саморегуляции. Отсутствие плача здесь скорее становится сигналом, что у человека есть хроническое напряжение, которое его нервная система не может урегулировать, то есть симпатическая фаза все еще активна. Долго находиться в таком состоянии может быть опасно для здоровья. Стресс, который накапливается у человека, может привести к ментальным проблемам (например, к депрессии или тревожному расстройству) и к неврологическим: головной боли, напряжению.

Как помочь себе заплакать?

Если нет возможности обратиться к психологу, постарайтесь расслабиться:

Займитесь спортом. Во время занятий человек снимает физическое напряжение, что способствует расслаблению. Можно делать упражнения дома. Например, 30 раз присесть, 10 раз отжаться.

Сходите в баню, на массаж, в СПА. Эти процедуры положительно влияют на тело и могут помочь расслабиться, почувствовать себя в безопасности.

Поговорите с близкими. Когда люди проговаривают проблемы, часто они начинают плакать.

Если нет близких, с которыми можно поделиться проблемами, попробуйте фиксировать свои переживания в голосовых сообщениях или дневнике — это поможет выпустить эмоции и, возможно, заплакать.

Сымитируйте плач. Плач — не только про слезы: это еще и всхлипы и определенная мимика.

Можно вспомнить, что раньше помогало вам заплакать, и попробовать повторить эту ситуацию. Например, послушать грустную песню или посмотреть фильм.

Важно, что все эти советы не помогут человеку, который пережил травмирующее событие — нападение, изнасилование, попытку самоубийства, потерю значимого человека. В таком случае попытка заплакать может оказаться небезопасным занятием и повлечь за собой ретравматизацию. Лучше обратиться к психологу, который работает с травмами.