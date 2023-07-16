Если вы когда-то чувствовали, что в комнате что-то изменилось, все вокруг в тумане или вы будто смотрите на себя со стороны, возможно, вы пережили дереализацию. Вместе с врачом-психиатром и психотерапевтом Lahta Clinic и МПЦ «Решение» Екатериной Пальчиковой разбираемся, почему возникает такое состояние и опасно ли это.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Что такое дереализация?

Это состояние, при котором человек чувствует, что реальность вокруг него изменилось. В нее не добавились новые объекты (как бывает при галлюцинациях), но обстановка кажется чуждой. Непонятно, что именно изменилось, и невозможно описать это словами. Человек может находиться в своей квартире, видеть вокруг привычные предметы, но ощущать, что они какие-то не такие или будто в тумане.

Такое же состояние, но в отношении самого себя, называют деперсонализацией. Человек может не воспринимать свое лицо в зеркале, ощущать себя другим. Люди чувствуют, что в них что-то изменилось, но непонятно, что именно. Причем речь идет не про возрастные изменения или изменения во внешности — это размытое чувство, что что-то не так. Логически оно ничем не обосновано.

Если дереализация вызвана тревогой, то человек может испугаться, что больше не вернется в привычное состояние. У кого-то в этот момент возможна паническая атака. Еще иногда люди в эпизоде дереализации жалуются на симптомы интенсивной тревоги: головная боль, головокружение, внезапный жар или, наоборот, холод.

Почему возникают эти состояния?

Иногда дереализация и деперсонализация могут быть самостоятельным диагнозом (в таком случае по МКБ-11 оно классифицируется как деперсонализационно-дереализационное расстройство). Но чаще всего они сопровождают другие расстройства. К примеру, тревожное, паническое или биполярное. Если человек приходит к психиатру с жалобой на дереализацию, врач обязательно записывает это в анамнезе, однако лечить нужно именно ведущий синдром — то, что вызвало дереализацию (например, тревогу).

Читать еще Я не понимаю, что я чувствую Что такое смешанные и противоречивые эмоции и как научиться их распознавать

В основе дереализации часто лежит травматический опыт — насилие или серьезный стресс. Также дереализацию могут вызвать психоактивные вещества. Хроническую дереализацию и деперсонализацию может вызвать даже марихуана. А вот генетический компонент встречается крайне редко. Пока не было выявлено конкретных участков генома, которые отвечали бы за это состояние.

У кого-то приступ дереализации может пройти через несколько секунд или минут, но если это симптом тревожного расстройства, то он может длиться днями.

Как их лечить и нужно ли это делать?

Тревога, паника и любые другие эмоции сами по себе не опасны и не означают, что у человека обязательно есть ментальное расстройство. То же самое относится к дереализации — сама по себе она не опасна.

Однако важно обратить внимание на эмоциональное состояние, на фоне которого эпизодов дереализации, возможно, становится больше, или они не проходят.

Если речь идет о самостоятельном деперсонализированном-дереализованном расстройстве, то в первую очередь стоит обратиться к психотерапевту. Дереализация — это симптом, который немного похож на навязчивые мысли («что-то не так», «что-то поменялось»), и, чтобы справиться с этим, люди часто придумывают действия, которые помогают вернуться в реальность. Кто-то нюхает предметы вокруг, кто-то — трогает их. Со стороны это очень напоминает поведение при обсессивно-компульсивном расстройстве.

Также могут помочь антидепрессанты и транквилизаторы, которые выпишет врач. Однако наличие «спасательной таблетки» не должно расслаблять. Психотерапия по-прежнему нужна. Вместе со специалистом важно разработать практики, которые помогут справляться с такими эпизодами и не полагаться на лекарства. В этом случае стоит выбрать направления психотерапии, в которых есть специальные протоколы для работы с дереализацией. Например, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) или терапия принятия и ответственности. Эти методы помогут человеку принять появившиеся мысли и переключать внимание на что-то другое.