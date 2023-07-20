Гособвинитель запросил для Алексея Навального 20 лет лишения свободы по «экстремистскому» делу. Приговор вынесут 4 августа. Об этом сообщил соратник политика Иван Жданов.

18 июля Навальный сообщил, что процесс по его делу, который начался 19 июня, подошел к концу. Политик поблагодарил всех свидетелей, выступавших на стороне защиты, но с некоторыми исключениями.

«Ну, кроме Яшина, Кара-Мурзы, Останина и Чанышевой. Чего их благодарить — их никто и не спрашивал, просто вывели из камер на видеоконференцию по запросу суда, и все. Ха-ха-ха», — написал тогда Навальный.

Оппозиционера судит Мосгорсуд, но в выездном режиме — заседания проходят в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему делу.

Как пишет «Медиазона», ссылаясь на данные суда, состоялось 16 заседаний. Однако, уже после первого из них, суд закрыл процесс для слушателей и журналистов. О ходе рассмотрения дела в соцсетях несколько раз писал сам Навальный. В частности, он рассказал, что в материалах дела по инициативе следствия появились упоминания миллиардера Уоррена Баффета, криптокошелька «PutinHuj», а также полный текст песни рэпера Моргенштерна «Навальный Леха».

В рамках этого дела, которое было возбуждено уже после того, как Навальный оказался в заключении, его обвиняют сразу по шести статьям:

создание экстремистского сообщества

призывы к экстремизму

финансирование экстремизма

создание НКО, посягающей на права граждан

вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий

реабилитация нацизма

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года. Он прилетел из Германии, где проходил лечение после отравления в августе 2020 года. Европейские специалисты обнаружили в организме Навального следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок».

Навального задержали прямо в аэропорту и отправили в московское СИЗО. В феврале 2021 года его этапировали из «Матросской Тишины» в исправительную колонию № 2 города Покров. Там он отбывал наказание по делу «Ив Роше».

В конце марта 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере одного миллиона 200 тысяч рублей за «мошенничество» и «неуважение к суду».

В колонии Навального постоянно вытворяют в ШИЗО или ПКТ. Там он развлекается тем, что что переписывается с администрацией исправительной колонии.

«Я официально потребовал выдать мне разрешение на содержание животного — кенгуру. Мне отказали в связи с тем, что кенгуру — это двухрезцовое сумчатое, а такие в ШИЗО запрещены», — написал Навальный, пообещав, что продолжит борьбу «за свое неотъемлемое право завести кенгуру», — писал Навальный в начале июня 2023 года.

Также он рассказал, что пока он находится в ШИЗО сотрудники колонии приносят купленную им еду, показывают, а затем выкидывают из-за истечения сроков годности. Навальный предполагал, что такое поведение сотрудников колонии связано с расследованием его соратников о закупках ФСИН продовольствия по завышенным ценам.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.