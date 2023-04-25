«Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение». Алексей Навальный рассказал, что ему показывают купленную еду, а затем выкидывают ее 

Алексей Навальный рассказал, что пока он находится в ШИЗО сотрудники колонии приносят купленную им еду, показывают, а затем выкидывают ее из-за истечения сроков годности.

По словам Навального, заключенные, которые содержатся в ПКТ (помещение камерного типа), могут купить еду на пять тысяч рублей в месяц. Кроме того, они могут тратить свою зарплату на готовую еду в столовой без ограничений, но это правило на него не распространяется.

«Сказали: “5 тысяч в месяц, и точка”. Еду заставляли покупать на месяц вперед. Но что делать, если ты в ШИЗО полмесяца, а там все запрещено? На этот счет раньше было правило: если зек не может получить купленную еду, то он пишет заявление, и ему ее не готовят. И мне тоже раньше просто возвращали деньги за ШИЗО-дни», — пишет Навальный.

По новым правилам заключенные, которые находятся в ШИЗО, теперь обязаны получать еду, но им ее не отдают, а только показывают перед утилизацией.

«Выглядит это так. Открывается дверь. Там мент с пакетом: “Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца вареные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт!” Ты не просто потратил все деньги и получил ничего, а еще и посмотрел на еду, которую не получил», — описал происходящее Навальный.

Он предположил, что такие изменения внедрили из-за расследования его соратников о закупках ФСИН продовольствия по завышенным ценам. Навальный также отметил, что сначала возмущался из-за новых правил, взывал к совести сотрудников колонии и к закону.

«А потом твой характер закаляется. И уже просто с максимально равнодушным видом говоришь тюремщикам: «Давайте, где тут расписаться за то, что вы сожрете мою картошку?» — написал политик.

По его подсчетам, около тысячи в месяц он тратит на мыло и гигиенические принадлежности. Оставшиеся четыре тысячи Навальный делит на 31 и получает по 129 рублей в день на еду.

«Можно покупать в столовке по два вареных яйца и несколько вареных картофелин. По выходным — вареный рис. На гречку уже не хватает. Но даже и это просто грандиозное улучшение качества питания. Дайте мне вареное яйцо, которое я покрошу в баланду, и я почувствую себя в мишленовском ресторане», — пишет он.

Источник: Навальный

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