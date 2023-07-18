В материалах нового дела против находящегося в колонии политика Алексея Навального появились упоминания миллиардера Уоррена Баффета и криптокошелька «PutinHuj». Об этом сам Навальный написал в соцсетях.

Он опубликовал скан справки следователя, в которой говорится, что с одного и того же криптокошелька, содержащего в своем названии «PutinHuj», было сделано несколько переводов Фонду борьбы с коррупцией, а также один платеж всемирно известному инвестору и миллиардеру Уоррену Баффету.

Как пишет следователь, путем «поиска в общедоступных источниках» он установил, что этот кошелек принадлежит создателю криптовалюты Tron Джастину Сану, который однажды ужинал с Уорреном Баффетом.

«Считаю целесообразным направить данную справку в ГСУ СК России для приобщения к материалам уголовного дела», — говорилось в заключении следователя.

Его выводы в своем телеграм-канале прокомментировал журналист Андрей Захаров. «Силовики даже не в состоянии прочитать открытую информацию», — написал он. Захаров пояснил, что кошелек «PutinHuj» принадлежит не Сану, а неизвестному криптоэнтузиасту, который после ужина Сана с Баффетом отправил миллиардеру пожертвование в рамках флешмоба.

«Доказательством преступного характера деятельности Навального Алексея Анатольевича также является его установленная связь с американским миллиардером Уорреном Баффетом и использование экстремистских лозунгов в адресах Bitcoin-кошельков», — прокомментировал эту ситуацию сам Навальный.

Ранее Навальный уже сообщал, что в материалах нового дела против него оказался текст песни рэпера Моргенштерна «Навальный Леха».

В рамках дела, о котором идет речь, Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Эти обвинения грозят навальному новым сроком в несколько десятков лет лишения свободы.

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