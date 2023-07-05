Политик Алексей Навальный рассказал, что среди материалов уголовного дела «о создании экстремистского общества», возбужденного против него и экс-сотрудника его штаба Даниэля Холодного в 2021 году, содержится текст песни рэпера Моргенштерна «Навальный Леха».

Навальный обратил внимание на приобщенный к делу текст песни на одном из судебных заседаний, процитировав фрагмент фильма «Железный человек».

«Для того, чтобы вы понимали, как я отношусь к вашему липовому обвинению, я просто зачитаю одну строку документа о моей экстремистской деятельности. Том 44-й, лист дела 220. На листе три печати и подписи следователя по особо важным делам. Потом повернулся к Даниэлю: Холодный, дай мне жирный бит, под которой буду читать материалы дела, включая "эй, гррра". Ну а что, вполне веское доказательство, что я, как говорит обвинение, планировал свержение Владимира Путина насильственным путем», — сказал Навальный.

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