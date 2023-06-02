Алексей Навальный борется за свое «неотъемлемое право завести кенгуру в колонии»

Политик Алексей Навальный рассказал, что развлекается в камере ШИЗО тем, что переписывается с администрацией исправительной колонии. Пост об этом появился в его соцсетях.

В нем Навальный рассказывает, что просил администрацию разрешить передать ему в ШИЗО «две пачки махорки, бутылку браги и балалайку», но получил отказ. В других письмах он просил нунчаки, шест, кимоно и черный пояс, но тоже безуспешно.

«На ваш запрос о том, чтобы психу в камеру напротив дали мегафон, чтоб он мог орать еще громче, сообщаем, что мегафон не может быть выдан в камеру ШИЗО», — говорится в еще одном ответном письме администрации колонии.

Также колония отказалась по просьбе Навального «обеспечить начальника его отряда массажным креслом для снятия стресса», так как такового у них не оказалось.

«На ваше требование присвоить 10-й дан по каратэ вашему сокамернику, убившему человека голыми руками, сообщаем, что вопрос о присвоении квалификационных званий в системе боевых искусств не рассматривается администрацией учреждения», — говорится в ответе на другое обращение политика.

Администрация колонии даже не сообщила Навальному клички служебных собак. Это объяснили тем, что он таким образом может подружиться с животными и использовать это для побега.

Навальному даже не разрешили хранить в камере майского жука. «Указанное насекомое принадлежит к царству животных и не может быть вам выдано», — пояснили в колони.

Но «самым вопиющим» Навальный назвал то, что администрация не разрешила ему завести животное, хотя подобное, как пишет политик, разрешено правилами внутреннего распорядка колонии.

«Я официально потребовал выдать мне разрешение на содержание животного — кенгуру. Мне отказали в связи с тем, что кенгуру — это двухрезцовое сумчатое, а такие в ШИЗО запрещены», — написал Навальный, пообещав, что продолжит борьбу «за свое неотъемлемое право завести кенгуру».

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