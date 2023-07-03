Во Франции шестую ночь подряд продолжаются массовые беспорядки

По словам министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, ночь на 3 июня прошла значительно спокойнее, чем предыдущие пять — по всей стране были задержаны только 78 человек. Ранее количество задержанных измерялось сотнями ежедневно. Всего с 28 июня по всей стране задержали более двух тысяч человек. Как отмечали власти, подавляющее большинство из них — подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Беспорядки в целом ряде французских городов начались после того, как стало известно об убийстве полицейскими 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантерре. После этого толпы подростков начали нападать на полицейских, поджигать автомобили и грабить магазины по всей стране.

В результате ранения получили десятки силовиков, были сожжены тысячи машин и разграблены сотни магазинов. Также сообщалось о нападениях и поджогах зданий органов власти. Протестующие разграбили несколько складов с оружием, выпускали животных из зоопарков и даже попытались взять штурмом тюрьму, однако полицейскому спецназу удалось отбить нападение.

Для подавления беспорядков были задействованы 45 тысяч полицейских и жандармов. Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что беспорядкам способствовали социальные сети и жестокие компьютерные игры.

2 июля остановить беспорядки призвала бабушка застреленного полицейскими подростка. «Я хочу, чтобы это везде прекратилось. Пусть не ломают автобусы, не громят школы. На автобусах ездят матери. Я устала», — сказала Надия (ее фамилия не называется) в разговоре с журналистами телеканала BFM.

Она добавила, что злится только на того полицейского, который убил ее внука, но не на всех силовиков. «Я верю в справедливость», — отметила она.

Киев назвал условия возобновления переговоров с Москвой

Украина намерена разместить ракеты на границе с Крымом и после этого потребовать возобновления переговоров с Россией. Об этом представители украинской администрации сказали директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его недавнего визита в Киев, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с деталями секретного визита Бернса в Киев в июне.

Как пишет издание, в Киеве уверены, что Украина к осени вернет себе значительную часть оккупированных Россией территорий. После этого ВСУ собираются перебросить артиллерийские и ракетные комплексы к границе аннексированного Крыма, продвинуться на восточном направлении, а затем начать переговоры с Москвой.

«Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — сказал WP высокопоставленный украинский чиновник. В ЦРУ от комментариев отказались.

В свою очередь, Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Киеве, заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией только после выхода на границы 1991 года.

Переговоры между Москвой и Киевом начались практически сразу после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Переговорный процесс остановился в марте, как утверждают в Москве, по инициативе украинской стороны.

ЧВК Вагнера прекратила вербовку новых наемников

Соответствующее сообщение было опубликовано в одном из телеграм-каналов, близких к ЧВК. «В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на месяц», — говорится в сообщении.

30 июня Русская служба Би-би-си писала, что вербовочные пункты ЧВК Вагнера продолжают работу в прежнем режиме по всей стране. Соискателям по-прежнему предлагают подписать контракты с ЧВК, а не с Минобороны, вопреки соответствующему приказу главы ведомства Сергея Шойгу.

«Ничего не изменилось», — отвечали по телефонам горячих линий вербовщики ЧВК Вагнера журналистам.

После неудавшегося военного мятежа Пригожина в окружении Шойгу прошли проверки

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. Кого именно и как проверяли, издание не уточняет. Российские официальные источники не сообщали о каких-либо проверках в высшем военном руководстве страны.

Один из собеседников издания назвал сложившуюся в России ситуацию «вакуумом власти». Он пояснил, что мятеж Пригожина подорвал позиции протеже Владимира Путина, в том числе министра обороны Сергея Шойгу. При этом западные чиновники не ожидают каких-либо перестановок, которые поставят под угрозу позиции Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. «Известный своей лояльностью Путин неохотно увольняет своих давних сторонников под давлением», — пишет Bloomberg.

Ранее ряд российских и западных СМИ сообщили, что после неудавшегося мятежа был задержан замкомандующего российской группировкой войск в Украине генерал Сергей Суровикин. Некоторые из них утверждали, что Суровикин арестован и находится в московском СИЗО «Лефортово». Позднее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг эту информацию. «Важные истории» со ссылкой на источники, близкие к Генштабу и ФСБ, написали, что Суровикина допросили, а затем отпустили.

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