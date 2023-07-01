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Киев разместит ракеты у Крыма и потребует возобновить переговоры с Москвой — WP

11:58 • 01.07.2023

Украинские власти сообщили директору ЦРУ Уильяму Бернсу о планах разместить у границы аннексированного Крыма ракеты, а затем начать переговоры с Москвой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с деталями секретного визита Бернса в Киев в июне. 

Издание пишет, что украинские власти выразили уверенность в том, что к осени они вернут себе значительную часть территорий. ВСУ собираются перебросить артиллерийские и ракетные комплексы к границе Крыма, продвинуться на восточном направлении, а затем начать переговоры с Москвой — впервые после того, как они сорвались в марте прошлого года. 

«Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — сказал высокопоставленный украинский чиновник. В ЦРУ от комментариев отказались. 

Ранее чиновники из администрации Джо Байдена выразили беспокойство слишком медленным прогрессом украинского контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс ВСУ на поле боя идет «медленнее, чем хотелось бы», но в целом оценил контрнаступление положительно.  

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