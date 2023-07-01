В окружении Шойгу прошли проверки после мятежа Пригожина

В ближайшем окружении министра обороны Сергея Шойгу после мятежа ЧВК Вагнера прошли проверки, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

О каких проверках идет речь и кого именно они коснулись, издание не уточняет. Bloomberg пишет, что публичных подтверждений этой информации не было. Российская сторона это не комментировала.

Один из источников издания назвал сложившуюся в России ситуацию «вакуумом власти». По его словам, мятеж Пригожина подорвал позиции протеже Владимира Путина, таких как Шойгу. При этом западные чиновники не ожидают каких-либо перестановок, которые поставят под угрозу позиции Шойгу и Валерия Герасимова. «Известный своей лояльностью, Путин неохотно увольняет своих давних сторонников под давлением», — пишет Bloomberg.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании и аресте замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина. Сначала о задержании генерала со ссылкой на три источника написала газета Financial Times. Затем информация о его аресте появилась в издании The Moscow Times. Журналисты обоих медиа писали, что Суровикин находится в СИЗО «Лефортово». Позднее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг эту информацию. «Важные истории» со ссылкой на источники, близкие к Генштабу и ФСБ, написали, что Суровикина допросили, а затем отпустили.

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