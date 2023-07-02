В ходе беспорядков во Франции задержаны более 700 человек

В ночь на 2 июля во Франции задержали более 700 человек, сообщает французский телеканал BFM. Из них почти 200 в Париже и более 60 — в Марселе. Беспорядки в стране продолжаются пятый день подряд.

В результате столкновений в ночь на 2 июля пострадали 45 полицейских, сообщило местное МВД. По его данным, было подожжено 577 автомобилей и 74 здания, также пожары зафиксировали более чем на 800 дорогах общего пользования. Несмотря на это, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал минувшую ночь «более спокойной», чем предыдущие. По его словам, по всей стране были мобилизованы 45 тысяч полицейских.

Минувшей ночью протестующие атаковали дом мэра коммуны Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна. Он написал в соцсетях, что они протаранили дом на машине, а затем подожгли его. Сам мэр в это время находился на работе. Его жена и один из двух детей получили ранения, супруга Жанбрюна госпитализирована.

27 июня французский полицейский застрелил 17-летнего подростка арабского происхождения по имени Наэль. Он утверждал, что юноша не остановил машину по требованию правоохранителей и якобы попытался сбить их, однако опубликованное позже видео это не подтверждает, пишет Би-би-си. После смерти Наэля в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе и других городах вспыхнули беспорядки, сопровождающиеся поджогом машин и мародерством.

По словам президента Эммануэля Макрона, в протестах участвуют преимущественно молодые люди. Глава МВД Жеральд Дарманен сказал, что средний возраст задержанных — 17 лет, и добавил, что некоторым всего 13. Макрон связал поведение протестующих подростков с влиянием на них видеоигр и соцсетей.

1 июля в Нантере — пригороде Париже — прошли похороны Наэля. 38-летний полицейский, застреливший подростка, арестован. Он принес публичные извинения семье погибшего.

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