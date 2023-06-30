Вербовочные пункты ЧВК Вагнера по всей России продолжают работу в прежнем режиме. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Журналисты издания позвонили на горячие линии ЧВК Вагнера в нескольких российских городах. Там подтвердили, что продолжают набирать наемников для войны в Украине в обычном режиме.

В частности, так ответили вербовщики в Калининграде и Краснодаре, отметив, что соискателям предлагается подписать контракт именно с ЧВК, а не с Минобороны. «Ничего не изменилось», — отвечали там журналистам.

В июне министр обороны Сергей Шойгу распорядился перевести до 1 июля на контракт с министерством всех бойцов «добровольческих» подразделений, к которым формально относится и ЧВК Вагнера. Позже глава наемников Евгений Пригожин публично заявил, что его бойцы не станут этого делать.

После неудавшегося военного мятежа Пригожина и его бойцов 23-24 июня сам он, как утверждается покинул Россию и улетел в Беларусь. Сообщалось, что силовики провели обыски в помещениях «ЧВК “Вагнер” центр» в Санкт-Петербурге и изъяли там четыре миллиарда рублей наличными. Как сообщил позже сам Пригожин, эти деньги предназначались на выплаты наемникам.

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