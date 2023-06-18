Операция «Надежда»

Четверо детей остались одни в джунглях Колумбии после крушения самолета, в котором погибла их мать. Больше месяца им удавалось выживать в диких условиях Амазонии. Они питались тропическими фруктами, ночевали в самодельных шалашах и скрывались от спасателей, принимая их за диких зверей. За поисками «детей джунглей» следила вся страна. Спустя 40 дней их наконец-то спасли. Но на этом их беды не закончились: после гибели матери родственники спорят, кто достоин взять над ними опеку. Суровое путешествие из реальных джунглей в каменные — в материале «Холода».

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Летевший из южной деревни Аракуара в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре легкомоторный самолет Cessna 206 разбился утром 1 мая. На его борту находилась семья: мать, четыре ребенка, пилот и глава местного племени. Обломки самолета с телами взрослых пассажиров и пилота внутри обнаружили через две недели после крушения. Как выяснилось потом, мать детей погибла только на четвертый день после катастрофы. Все это время дети отказывались покидать ее и ушли, только когда она попросила их оставить ее.

Недосчитавшись детей, колумбийские власти начали масштабную поисковую операцию с говорящим названием «Надежда». Почти 200 спасателей (120 солдат и 72 волонтера) прочесывали труднопроходимые джунгли в сопровождении десятка специально обученных собак. Над их головами летали вертолеты и транслировали запись с голосом бабушки детей — она напоминала им, что родственники их не забыли и просила оставаться на одном месте для упрощения поисков. С них же детям сбрасывали пакеты с провизией и брошюры с инструкциями по выживанию.

Спасатели не сомневались, что дети живы: они находили объедки фруктов со следами маленьких человеческих зубов, детскую бутылочку для питья, ножницы и подгузники. Участвовавший в поисках бригадный генерал Педро Санчес объяснял, что мертвые тела всегда легче найти, чем беспрестанно движущихся по лесу людей.

Спустя недели поисков многие стали терять надежду, которая изначально привела их в джунгли: военные расформировали свой командный штаб, волонтеры стали возвращаться домой, а простые колумбийцы, следящие за поисками через СМИ, задавались вопросом, не обманывают ли они себя. Однако на 40-й день поисков по радио спасателей раздалось четырехкратное «чудо» — все четверо найдены живыми и невредимыми.

Одни против джунглей

Новость об успехе поисков застала колумбийцев в конце очередной рабочей недели, когда вера в успех стала угасать. Найти детей помогли собаки — именно они выследили их на небольшой лужайке в пяти километрах от места крушения самолета. Волонтеры и военные несколько раз подходили вплотную к этому месту, но ни разу не натыкались на детей. Родственники и спасатели сходятся во мнении, что громкие звуки вертолетов и проигрываемой с них записи могли напугать находящихся в стрессе детей до такой степени, что они не разобрали слов и продолжали прятаться.

Выжить в одной из самых темных и густых частей Амазонского леса, где водятся ядовитые змеи, ягуары и различные опасные насекомые девятилетней Солейни, четырехлетнему Тьену и малышке Кристин, которой за время их пребывания в джунглях исполнился годик, помогла их 13-летняя сестра Лесли. Вероятно, именно она научила их находить щели в стволах и прятаться в них при появлении подозрительных шорохов.

По словам ее родственников, Лесли как никто другой была готова к такому вызову: она разбиралась, какие фрукты съедобны, умела ориентироваться на дикой местности и ухаживать за малышкой. В культуре народа Уитото (индейский народ, обитающий в тропических лесах Колумбии и Перу. В Колумбии Уитото считается «исчезающим» народом: племя, которое до ХХ века было рассредоточено по всей стране и насчитывало 50 тысяч человек, сейчас состоит из чуть более восьми тысяч, живущих на юге страны — Прим. “Холода”) принято обучать детей рыбной ловле, охоте, сбору фруктов и прочим племенным премудростям с раннего возраста — и даже играть с ними в «игры на выживание», которые помогают им лучше понять джунгли и развить самостоятельность. Все эти навыки очень пригодились Лесли.

После крушения самолета она кормила детей остатками муки из маниоки. Когда эти запасы закончились, в полутора километрах от места крушения самолета Лесли нашла «молочное дерево» и научила братьев и сестру есть его сладкие плоды, похожие на маракуйю, и жевать их семена как жвачку. Когда она поняла, что мать не спасти, она заставила детей обмотать ноги тряпками, чтобы они не скользили и не топли в грязной размытой дождями почве тропического леса, собрала в две сумки полотенца, одежду, фонарь, музыкальную шкатулку, два телефона и бутылочку для воды и повела их в джунгли.

По пути она собирала воду с деревьев и поила ею детей, связывала ветки запасенными ею резинками для волос и строила из них самодельные шалаши, в которых они укрывались ночами. Кормить брата и сестер она продолжила тропическими фруктами. Когда их нашли спасатели, один из них сосал семечко из фрукта с пальмы бакаба. Впоследствии в интервью журналистам коренные жители джунглей хвалили девочку за выбор фруктов, рассказывали, что пальмы бакаба, в частности, очень питательны и на вкус напоминают авокадо.

За несколько дней до спасения к детям прибилась бельгийская овчарка, которая участвовала в поисках. Она провела с ними несколько дней, а потом убежала в джунгли. Некоторые колумбийцы предполагают, что именно следы овчарки привели спасателей к заветной лужайке, где те и нашли искусанных насекомыми и истощенных детей. Лесли только и хватило сил сказать спасателям, что она голодна, а ее четырехлетний брат, лежащий на земле, поднялся и сказал: «Моя мама умерла». Спасатели обернули детей в термоодеяла и отправили на вертолетах в Боготу. Джунгли в том месте оказались настолько густые, что вертолетам не удалось совершить посадку и спасателям пришлось поднимать детей на борт с помощью веревочных конструкций.

Битва за детей

Лесли, Солейни, Тиэн и Кристин Нериман и сейчас находятся в столичной больнице, где, по заявлениям властей, проведут еще несколько дней, будут приходить в себя и набираться сил. Кадр, на котором они укутанные в термоодеяла сидят в джунглях в окружении спасателей, попал на первые полосы газет по всему миру, а их спасение в Колумбии называют «счастьем нации» и «настоящим чудом». Однако многие члены коренных племен убеждены, что в их истории нет ничего необычного и спасли их, вопреки общему заблуждению, не солдаты, а сами джунгли, с которыми у детей как у выходцев из народа Уитото «глубокая духовная связь». С ними отчасти согласен даже президент Колумбии Густаво Петро. На следующий день после прибытия детей в Боготу он навестил их в больнице и констатировал, что их, «детей джунглей, а теперь детей всей Колумбии, спасли джунгли».

Родственники потерпевших, некоторые из которых прибыли в столицу Колумбии и общаются с ними в больнице, поблагодарили колумбийские власти за то, что не сдались и продолжили поиски и попросили правительство поскорее вернуть их домой. Однако куда именно вернутся «дети джунглей», пока не понятно. Бабушка и дедушка детей по материнской линии просят колумбийские власти не отдавать права опеки их зятю — биологическому отцу двух младших детей. По их словам, он регулярно избивал мать детей, отчего они часто убегали в джунгли, чтобы не видеть насилия. Мануэль Раноке, отец детей, эти обвинения отрицает, однако признал, что они с женой иногда ругались на словах и он лишь изредка прибегал к физическому насилию. Он также сообщил, что службы опеки запрещают ему видеться со старшими детьми — девочками, чьим биологическим отцом он не является. Некоторые родственники детей даже обвиняли его в попытках изнасиловать одну из девочек.

Раноке же со своей стороны пожаловался, что возвращаться в родные места может быть опасным для детей. По его словам, когда он был главой общины Уитото, недалеко от Аракуары, его и его семью преследовала вооруженная группировка революционеров, взявшая эти земли под свой контроль. Сам он под давлением уехал в другой город и якобы уговорил жену последовать за ним. По его словам, мать и дети планировали навсегда покинуть окрестности Аракуары и воссоединиться с ним, когда их самолет потерпел крушение. Раноке уверен, что родственники хотят забрать детей исключительно ради материальной помощи от властей.

Пока службы опеки интервьюируют родственников детей и решают, с кем из них они останутся после выписки, сами ребята восстанавливаются после крушения самолета, потери матери и суровых условий Амазонии. Пытаясь вернуться к привычной жизни, дети под наблюдением врачей играют и рисуют, на одном из изображений появилась собака с подписью «Уилсон» — та самая бельгийская овчарка, которая провела несколько дней с детьми на лужайке. Имя собаки детям рассказали военные, по их словам, именно Уилсон нашел брошенную бутылочку в джунглях, после чего убежал от спасателей в лес, провел несколько дней с детьми и так и остался в джунглях.