Петербургский форум фантазий

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023), завершившийся 17 июня, мало чем напоминал главное деловое событие страны, каким он казался несколько лет назад. Лишними на форуме оказались не только западные журналисты, но и российские бизнесмены, которых полностью исключили из публичных мероприятий. А так как активных высокопоставленных гостей даже из дружественных стран привлечь не удалось, место в повестке дня заняли танцы, нейросеть «Жириновский», китайские автомобили от «АвтоВАЗа», междусобойчики чиновников и, конечно, рассказы Путина о «нацистах в Украине». «Холод» попытался понять, что представляет собой новый ПМЭФ и что эти перемены говорят о российской экономике (ничего хорошего).

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Для иностранных журналистов ПМЭФ закончился задолго до его начала: 1 июня они получили разрешения на участие, а уже 2 июня российская сторона аннулировала все аккредитации журналистов недружественных стран. Запрет без объяснения причин объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После завершения всех мероприятий форума версия, что их попросту пожалели, не кажется абсурдной. Если бы журналисты приехали в Петербург, то зря потратили бы свое время и деньги. Ведь практически ничего, что напоминало бы экономический форум в стандартном понимании, на площадке не происходило. Даже набор экономических новостей с мероприятия был вторичным и больше напоминал рутинные комментарии чиновников по сиюминутным вопросам, а все остальное составляло скорее повестку таблоидов.

При всех деформациях ПМЭФ в последнее время форум все же оставался и международным, и экономическим. В 2023 году от этих слов осталось только воспоминания, а якобы большой интерес к событиям на нем выглядит фантазией, поддерживаемой ради одного человека.

Веселый карнавал

Пустоту на месте смысловой составляющей в России давно уже принято заполнять аттракционами и карнавалом. Сначала в него выродилась Прямая линия Путина, затем большая пресс-конференция, а теперь, в 2023 году, до их уровня опустился и экономический форум, оказавшийся в заложниках у фантазии его участников. Надо отдать должное гостям из ОАЭ — они полностью уловили дух мероприятия и отлично в него вписались. В первый день ПМЭФ они станцевали с тростями, а во второй добавили к танцу карабины, что стало отличным прологом к эмоциональному заявлению Путина (на «экономическом» форуме) об отказе сокращать число боеголовок.

Фото: Russian Look Ltd. / Alamy / Vida Press

Карнавалом веяло и от пяти муз российского экспорта, которых Российский экспортный центр (РЭЦ) отправил позировать на стенде «Сделано в России». Девушки в кокошниках и стилизованных нарядах по задумке должны были вдохновить предпринимателей на новые свершения. Правда, на фоне заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о миллионом дефиците квалифицированных работников, складывается впечатление, что одного лишь вдохновения будет недостаточно.

За инфернальный карнавал отвечала нейросеть «Жириновский», которую представила ЛДПР. Голова покойного основателя партии долго думала, а потом вещала узнаваемым голосом. Правда, за некоторые ответы создателей можно было привлечь по какой-нибудь статье. Например, на вопрос, что делать с Украиной, нейрополитик призвал оставить эту страну в покое и заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на чужие проблемы.

За метафизику отвечал идеолог Александр Дугин. На заседании по проекту «Горизонт-2040» (целью заявлено определение образа будущего России к 2040 году на основе глобальных трендов и прогнозов) он заявил, что России «нужна деурбанизация в футуро-поселения, в такие футуро-деревни космического толка, может быть, в виде дирижаблей».

Герман Греф потерпел фиаско в попытке завести прототип премиального автомобиля Lada, созданного в том числе для чиновников. Известный своей любовью к духовным лидерам востока банкир несколько раз нажал на кнопку автоматического зажигания, но Aura проигнорировала его усилия. Починили машину быстро, внимательно посмотрев под капот. После чего за руль сел уже министр финансов Силуанов, и с ним Aura заработала как положено.

Конфуз случился и с другой премьерой лидера отечественного автопрома. Новая Lada X-Cross 5 оказалась не просто исключительно похожа на FAW Bestune T77 — на руле у нее заметили оригинальный шильдик китайского производителя, но и примерно в два раза дороже китайского собрата. Впрочем, представитель «АвтоВАЗ» усиленно отрицал слухи о копии и настаивал, что «автомобиль создан в сотрудничестве с одним из наших новых восточных партнеров».

Еще более нетерпимым к критике оказался представитель компании «Астраком», которая представила на ПМЭФ дрон «Патриот К30Т». Главред провоенного ресурса Readovka Алексей Костылев решил спросить, почему беспилотник так похож на EVO II Pro V3 и где он произведен, но вместо объяснений столкнулся с угрозами в свой адрес.

А вот региональные власти, напротив, ответственно относились к замечаниям. Например, когда делегации Ростовской области указали, что у нее на стенде изображен Сибирский федеральный округ (СФО) в старых очертаниях, картинку оперативно поменяли на правильную. Сам же СФО отметился максимально патриотичным перфомансом: накачанные мужчины, одетые как десантники, надули грелку и порвали ее, а затем сломали теннисный мяч голыми руками. Расправа над привычными предметами проходила под песню «Я русский», в которой Shaman уверяет, что идет до конца. И при всем желании сложно найти лучшую иллюстрацию образа мыслей главного участника форума.

М — междусобойчик

До войны с Украиной каждый год на форум приезжали статусные политики и видные бизнесмены. Так, в 2010-м Петербург посетили президент Франции Николя Саркози и министр экономики страны, будущая глава Европейского центробанка Кристин Лагард, в 2017-м — премьер Индии Нарендра Моди, в 2019-м — председатель КНР Си Цзиньпин. В 2022 году удалось заманить на форум только одного международного лидера — главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Правда, последний подвел наличием собственной позиции — признать независимость Донецкой и Луганской народных республик отказался, принимать из рук Путина орден Александра Невского не захотел, обвинил некоторых российских депутатов и журналистов в некорректных высказываниях в адрес Казахстана. Изюминка демарша заключалась в том, что среди этих журналистов был Тигран Кеосаян — муж главы телеканала RT и модератора дискуссии Маргариты Симоньян.

На этот раз организаторы решили не рисковать. В пленарном заседании вместе с Путиным участвовал президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который с места в карьер заявил о «новой холодной необъявленной экономической войне» против России и назвал Путина «другом всего человечества». Выполнив политическую программу-минимум, Теббун напомнил, что Алжиру нужно российское зерно, а еще страна хочет в БРИКС и денег. В перерывах между этими «программными» заявлениями политик спокойно слушал рассуждения коллеги о «нацистах в Украине» и успехах российской экономики.

В это же время президент Украины Владимир Зеленский в Киеве тоже встречался с лидерами африканских государств. И его круг общения был куда более представительным: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани (нынешний глава Африканского союза), президент Сенегала Маки Салл, премьер Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды. Все они позже приедут в Москву обсудить мирное урегулирование войны. Сложно отделаться от мысли, что, желай эти высокие гости присутствовать на форуме, встреча с Зеленским могла состояться немного раньше. Ведь, например, лидер ЮАР анонсировал свой визит в Киев и Москву еще в середине мая, за месяц до ПМЭФ, хотя все даты форума были известны еще в конце 2022 года. Тем не менее, пока глава дружественного России государства, партнера по БРИКС, обсуждал мирное урегулирование с Зеленским в Киеве, Владимир Путин рассказывал на форуме, что его неназванные еврейские друзья считают украинского лидера «позором еврейского народа».

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), страны-гостя ПМЭФ, Мухаммад бен Заид аль Нахайян провел переговоры с Путиным, но официально от участия в ПМЭФ уклонился. Поэтому в список статусных гостей попали премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров, президенты Армении Ваагн Хачатрян и самопровозглашенной Южной Осетии Алан Гаглоев. Все они, за исключением главы непризнанной республики, не являются лидерами государств и не были замечены в активности на форуме.

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Что касается иностранного бизнеса, то обнаружить его на ПМЭФ тоже не удалось. Только «Газпром» и «Роснефть» похвастались о встрече с делегацией Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) во главе с председателем совета директоров Дай Хоуляном, но ничем другим топ-менеджер не отметился и свой приезд никак не комментировал. Хотя реальных рисков попасть под санкции или иные ограничения за активное участие на форуме у него не было. Тем не менее Кремль и государственные СМИ всячески пытались выдать сам факт приезда в Петербург иностранных гостей как свидетельство широкого иностранного представительства на ПМЭФ.

Любой форум — это обсуждения, дискуссии, в которых сталкиваются разные мнения. В случае экономики это мнения членов правительства, влиятельных бизнесменов, аналитиков, ученых. Именно так выглядит Всемирный экономический форум в Давосе или, к примеру, Китайский форум развития (CDF), где в этом году выступали глава Apple Тим Кук, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, а сопредседателем стал глава немецкой Allianz Оливер Бете. Ничего подобного на нынешнем ПМЭФ не наблюдалось. Так, в бизнес-диалоге «Россия — Китай» китайскую сторону представляли посол Чжан Ханьхуэй и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, люди, которым даже не нужно было пересекать границу, чтобы приехать в Петербург. На всех хоть сколько-нибудь статусных дискуссиях форума были представлены исключительно россияне, не было мнений даже дружественных стран. Статус международного форума становится столь же призрачным, как надежда добиться от стран Запада замороженных резервов с помощью рассказов о незаконных санкциях.

Экономики больше нет

Однако исчезновение «М — международный» и превращение ПМЭФ в ПЭФ (изначальное название форума) — это только половина предсказуемой беды. Большие вопросы появились к экономической части. Например, полное отсутствие предпринимателей, ради которых в теории такие мероприятия и проводятся. Ньюсмейкерами в экономических вопросах стали исключительно чиновники, депутаты и топ-менеджеры госкомпаний, которые обсуждали собственные государственные дела. Дела эти оказались, с одной стороны, очень хороши — и ВВП неожиданно быстро восстанавливается, и инфляция падает, и импорт растет, но с другой, раз за разом почти все участники проговаривались, что деньги-то кончаются, а откуда их брать — решительно непонятно. Откровеннее всех выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он признал, что без урезания расходов и изменения бюджетного правила, то есть большего расходования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), не обойтись.

«Мы действительно много об этом говорим, но как только мы подходим к принятию серьезных решений, то получается: это не трогайте, это надо, это поручение и так далее, и так далее», — объяснил министр. По его словам, дискуссии идут только по вопросу, как именно урезать расходы — жестко по каким-то статьям или же широким фронтом, чтобы потом добавлять там, где совсем беда. При этом он проговорился, что в правительстве уже напринимали кучу неэффективных решений, прошлые проекты не окупаются и породили долги, а новые выглядят очень сомнительными. «У нас гигантский спор идет сейчас, подо что это строим и кто это будет возвращать потом», — констатировал Решетников.

Фото: Глеб Шелкунов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил: лишних денег нет, и если кому-то нужно, то у кого-то их придется забрать. Все другие способы приведут к росту инфляции и проблемам бизнеса. Откуда забрать, министр не уточнил, но намекнул, что можно было бы урезать статьи бюджета, которые 10 лет не пересматривались — даже во время пандемии COVID-19. Что же это за статьи, Силуанов говорить не стал, хотя признал, что решение выглядит самым тяжелым. Глава Сбербанка Герман Греф был более категоричен: расходная часть бюджета неизбежно вырастет, причем расходы на социальные задачи, национальную безопасность и строительство инфраструктуры являются неприкосновенными. А значит, налоги неизбежно повысят.

Спросить, что об этом думают представители бизнеса, было не у кого. Разве что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин опроверг слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о добровольности разового сбора с бизнеса: российские власти еще с февраля пытаются собрать с крупных компаний дополнительный налог, он должен принести бюджету 300 миллиардов рублей. По его словам, автором идеи был Минфин, а компаниям дали четко понять, что надо делиться прибылью.

К сенсациям форума можно отнести разве что пламенную поддержку Олегом Дерипаской одного из заявлений главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ведь миллиардер давно уже стал главным публичным оппонентом политики регулятора. Восторг у бизнесмена вызвали слова о необходимости приватизации. По его мнению, продавать госсобственность надо немедленно. «Приватизация всего и сейчас — главный лозунг наших дней!» — написал он в своем телеграм-канале.

Игнорировать сюрреалистичность ситуации не смог разве что глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, раз за разом переходивший на эзопов язык. Например, вопросы уголовного и административного преследования бизнеса он объяснил на примере сбора и заготовки грибов, рассказав, что для лисичек размер шляпки должен быть менее полутора сантиметров, а для груздей — менее двух с половиной сантиметров, иначе может наступить административная или даже уголовная ответственность.

«Как не сажать, если диаметр лисички меньше полутора сантиметров? Очевидно, что надо сажать. <…> Кому-то очень смешно. Почему он засмеялся, когда я сказал об административной и уголовной ответственности? А, он иностранец! Он не знает, что качество тюрем в нашей стране не изменилось. Ну, ничего, посмеются еще», — предупредил депутат. Избежать сюрреалистичных дискуссий о грибах в 2023 году решились не только предприниматели и богатейшие люди страны, но и даже влиятельные чиновники.

В этом году ПМЭФ не заметил потери вице-премьера, куратора российской энергетики Александра Новака и премьер-министра Михаила Мишустина. И если Новак объяснил свое отсутствие болезнью, то глава правительства просто исчез на время якобы главного экономического события в стране. Можно ли считать экономическим форум, который вольно или невольно полностью игнорируют бизнес, премьер-министр и куратор ключевых экспортных отраслей? Наверное, да, но только в реальности, где доллар скоро рухнет, прорыв неизбежен, а Россия совсем скоро станет ведущей технологической державой.

Петербургский форум фантазий

Финальное выступление Путина, уже много лет подаваемое как кульминация форума, оказалось на удивление органично общему настроению. Глава государства прочитал рекордную по длительности речь, которая казалась написанной под какое-то другое мероприятие, может быть, внеочередное послание Федеральному собранию. Предполагаемые иностранные участники форума могли услышать, как президент предлагает поднять МРОТ, сохранить выплаты для семей, решить вопросы безработицы в ряде регионов и закрепить понятие частичная занятость. Также прозвучали не самые новые тезисы о том, что ВВП растет, инфляция падает, уровень бедности падает, гегемония Запада заканчивается, а Россия открыта для иностранных контактов и хочет торговать в нацвалютах.

На роль целевой аудитории выступления идеально подходили именно те, кто больше всех говорил на ПМЭФ — чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. После речи уже не вызвало никакого удивления, что пленарную сессию Путин начал с разговора об Украине и нацистах, а потом попросил показать приготовленный видеоролик о зверствах времен Второй мировой войны. Самой яркой цитатой «дискуссии» стало путинское «хрен им», сказанное в воображаемой дискуссии с НАТО по поводу сокращения ядерных вооружений.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / Sipa USA / Scanpix

Повестка Путина совершенно не соотносилась с теми проблемами, что обсуждали на форуме его же экономисты. Там, где правительство и Центробанк видят потерю половины нефтегазовых доходов и необходимость искать способы компенсировать провал, президент говорит об успехах в избавлении от нефтегазовой зависимости. Где чиновники признают необходимость резать расходы, нехватку работников и невозможность бесконечно доить бизнес, Путин обещает новые социальные выплаты и резкое увеличение МРОТ.

Что до общения с бизнесменами, то эта практика, похоже, ушла в прошлое. Встречи с ними у Путина не было второй год подряд. В Кремле ситуацию не комментируют, и только Шохин из РСПП объяснил ее отсутствием представителей иностранных компаний, желающих засветиться на встрече с российским лидером в рамках форума.

Красноречивое молчание

Делать какие-то выводы по поводу дел в российской экономике на основании прозвучавших на ПМЭФ заявлений сложно. Все острые углы участники обходили стороной, говорить о проблемах бизнеса было некому, а выставка достижений народного хозяйства на стендах регионов предназначалась, скорее, для пышных пиар-отчетов.

Отсутствие реальной повестки и игнорирование реально важных вопросов в российской экономике привело к тому, что на ПМЭФ-2023 только одна профильная тема обсуждалась относительно полно — дефицит бюджета и возможные источники его наполнения. Эта проблема пока не проявилась в полной мере — согласно последним данным дефицит не превышает четырех триллионов рублей и в конце года власти ожидают его снижения. Закрыть же дыру в бюджете можно сокращением инвестиций, национализацией западных активов, а также ростом налогов, о чем на форуме говорили неохотно и вскользь.

Однако сохранение текущих тенденций и отсутствие перемен в экономической политике вкупе с исчерпанием временных позитивных факторов могут привести к тому, что на ПМЭФ-2024 главной темой обсуждения действительно станут особенности заготовки грибов.

Автор — экономический обозреватель российских изданий. Помимо макроэкономики специализируется в вопросах топливно-энергетического комплекса и денежно-кредитных отношениях. Для «Холода» он пишет анонимно, опасаясь за свою безопасность.