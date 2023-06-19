В Херсонской области растет число жертв наводнения, а российская и украинская армии ведут ожесточенные бои в Запорожской и Донецкой областях. Главные новости минувших выходных

Российская и украинская армии ведут ожесточенные бои на нескольких участках фронта

Об этом сообщают британская разведка, российское Минобороны и оккупационные власти аннексированных украинских регионов.

По данным Минобороны Великобритании, в последние дни наиболее ожесточенные бои идут в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. Там ВСУ продолжают наступать. В британской разведке сообщили, что украинским военным удалось добиться небольших успехов, а российские войска проводят «относительно эффективные оборонительные операции» на юге.

«Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, являются самыми высокими с момента пика битвы за Бахмут в марте», — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Подтвердил продвижение ВСУ в регионе и представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что украинской армии удалось взять под оперативный контроль село Пятихатки на юге региона.

«"Волновые" наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат. Сейчас наша артиллерия отрабатывает по врагу, лихорадочно закрепляющемуся в Пятихатках», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом Минобороны России уже после сообщения Рогова выпустило сводку, в которой говорится, что все атаки Украины на Запорожском направлении были успешно отражены.

52 человека стали жертвами наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС

Из них 35 человек погибли на оккупированной Россией части Херсонской области. Об этом сообщил глава оккупационного правительства региона Андрей Алексеенко.

Примерно в два раза меньше — 17 человек — погибли на правом берегу Днепра, который контролирует ВСУ. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, 13 человек утонули, а еще четверо погибли, попав под обстрел во время эвакуации. Кроме того, Клименко сказал, что пропавшими без вести числится 31 человек.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала расследование, авторы которого заявляют, что плотина Каховской ГЭС могла разрушиться из-за взрыва в техническом тоннеле сооружения. Издание отмечает, что доступ туда был только у российских военных.

В качестве одного из доказательств издание приводит данные сейсмических станций и спутников, которые зафиксировали тепловые выбросы в момент разрушения плотины.

Кроме того, инженер Игорь Стрелец, который провел на Каховской ГЭС несколько месяцев, рассказал NYT, что плотина спроектирована так, чтобы противостоять практически любому внешнему воздействию. Поэтому он считает, что она была подорвана изнутри.

Мать солдата-срочника обвинили в «дискредитации» армии за интервью о гибели сына

Алла Фатхелисламова рассказала в интервью «Новой газете Европа» о гибели ее сына Афанасия Подаева. По ее словам, он проходил срочную службу на границе Белгородской области и в конце 2022 года погиб там под обстрелом.

После того, как интервью Фатхелисламовой вышло на Youtube-канале издания на нее написали донос. «Приехали (из полиции), показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать. “Просим вас строго наказать Фатхелисламову Аллу за дискредитацию”», — рассказала она.

Позже выяснилось, что заявление в полицию на Фатхелисламову написала «профессиональная доносчица» Анна Коробкова. Ранее она призналась журналистам, что только за 2022 год написала более 750 доносов.

Трансгендерные люди в России пытаются успеть совершить переход до его полного запрета в стране

Об этом пишет издание «Коса», собравшее свидетельства трансгендерных россиян о ситуации, в которой они оказались после внесения в Госдуму законопроекта, фактически полностью запрещающего транспереход в России.

По словам трансгендерных людей, они вынуждены менять все свои планы, брать в долг и обращаться за помощью к незнакомцам в соцсетях, чтобы успеть сменить документы и пройти необходимые для трансперехода медицинские процедуры.

Некоторые из них говорят, что продолжат транспереход и после его запрета, покупая необходимые препараты нелегально. Другие в случае введения запрета планируют уехать из страны.

14 июня депутаты приняли в первом чтении документ, запрещающий «медицинское вмешательство» для трансперехода и смену гендерного маркера в документах.

32 тысячи заключенных вышли на свободу, повоевав в Украине

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что из всех освободившихся благодаря контракту с ЧВК заключенных только 83 совершили новые преступления.

«Это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер"», — говорится в его телеграм-канале.

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