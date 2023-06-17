«Очень много стресса». Трансгендерные россияне торопятся совершить переход до его запрета 

Трансгендерные люди в России вынуждены менять свои планы, чтобы совершить переход до того, как Госдума его запретит. 14 июня депутаты приняли в первом чтении документ, запрещающий «медицинское вмешательство» для трансперехода и смену гендерного маркера в документах. Из-за этого трансгендерные люди в спешном порядке меняют документы и пытаются как можно быстрее пройти необходимые для перехода медицинские процедуры. Об этом пишет издание «Коса».

19-летний Иван рассказал изданию, что начал трансгендерный переход год назад. Он сменил стрижку и начал использовать утяжки для груди. В конце лета 2023 года он вместе с партнером планировал пройти медицинскую комиссию и получить справки, которые нужны для начала гормональной терапии и смены гендерного маркера в документах.

«Я уже откладывал на это дело деньги, как и мой партнер. Мы хотели пройти комиссию вместе, чтобы поддержать друг друга в процессе», — сказал Иван.

Однако из-за нового законопроекта ему вместе с партнером пришлось срочно ехать в Москву подавать документы. Денег на поездку не хватало, поэтому они обратились за помощью к друзьям и пользователям твиттера. Первые собрали десять тысяч рублей, а вторые помогли с жильем и едой в Москве.

«Очень много стресса. Из-за гонок, из-за того, что пришлось работать параллельно с комиссией, менять документы в спешке», — рассказал Иван. По его словам, если он не успеет совершить трансгендерный переход до его запрета, он готов покупать необходимые препараты нелегально. В этом случае он также планирует уехать из страны.

«Уже не раз все рушилось прямо на глазах. Строишь-строишь, планируешь, а оно снова падает. И каждый раз пытаешься по новой восстанавливать силы. Бесит, что мы не можем контролировать вещи, которые многим из нас необходимы просто для нормальной жизни», — пожаловался он.

Другая собеседница «Косы» 18-летняя Александра рассказала, что самостоятельно начала трансгендерный переход в январе 2022 года. С тех пор она принимает гормональные препараты без рецепта врача. Александра копила деньги на прохождение медкомиссии для того, чтобы сменить гендерный маркер в документах. Узнав о возможном запрете трансгендерного перехода, ей пришлось взять в долг у знакомых, чтобы сделать это как можно скорее.

«Очень страшно думать о том, что будет, если я не успею. Новый закон полностью запрещает операции по коррекции. А у меня очень сильная гендерная дисфория. Новый закон — это большая пощечина умеренной и спокойной жизни», — говорит она.

«Коса» приводит еще несколько примеров подобных историй. Трансгендерные люди вынуждены обращаться за помощью к незнакомцам в соцсетях, чтобы собрать деньги на операции, справки и переезды.

Между тем, как заявил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент Владимир Путин поручил его ведомству создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей.

Популярный ЛГБТ-портал «Парни+» назвал заявление Мурашко подтверждением того, что в России готовятся внедрить насильственную конверсионную терапию. Так называют комплекс лженаучных насильственных психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно вылечить любую негетеросексуальную ориентацию. Эксперты ООН призывали к полному запрету конверсионной терапии, сравнивая ее с пытками.

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