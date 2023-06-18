И Россия, и Украина несут большие потери. Потери российской армии, вероятно, наибольшие с битвы за Бахмут в марте — Минобороны Великобритании

В последние дни наиболее ожесточенные бои сосредоточились в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута, сообщает Минобороны Великобритании. На этих направлениях Украина продолжает вести наступательные операции. Украина добилась небольших успехов, отмечает ведомство. Российские же войска проводят «относительно эффективные оборонительные операции» на юге.

«Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, являются самыми высокими с момента пика битвы за Бахмут в марте», — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Сегодня представитель пророссийской оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ удалось взять под оперативный контроль село Пятихатки на юге Запорожской области. «"Волновые" наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат. Сейчас наша артиллерия отрабатывает по врагу, лихорадочно закрепляющемуся в Пятихатках», — написал он в своем телеграм-канале. При этом Минобороны России уже после сообщения Рогова выпустило сводку, в которой говорится, что все атаки Украины на Запорожском направлении были отражены.

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