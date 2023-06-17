Рассказавшую о гибели сына мать солдата-срочника обвинили в «дискредитации» армии

В Тюменской области завели дело о «дискредитации» армии на местную жительницу Аллу Фатхелисламову. Поводом стало ее интервью, в котором она рассказала о гибели под обстрелом в Белгородской области своего сына. Об этом пишет местное издание 72.ru, ссылаясь на саму Фатхелисламову.

Она рассказала, что ее сын Афанасий Подаев был призван на срочную службу. Служить его отправили на границу в Белгородскую область. В конце 2022 года он погиб там под обстрелом.

В мае на Youtube-канале «Новой газеты Европа» вышло видеоинтервью с семьей Подаева. После этого на Фатхелисламову написали донос.

«Приехали [из полиции], показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать. “Просим вас строго наказать Фатхелисламову Аллу за дискредитацию”», — рассказала она.

По ее словам, в доносе также говорилось, что «даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против».

Автором доноса оказалась Анна Коробкова. Ранее она призналась журналистам, что только за 2022 год написала более 750 доносов. Свои действия Коробкова объясняла тем, что ее дед был осведомителем НКВД во время Великой Отечественной войны, и «доносительство у нее в крови».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.