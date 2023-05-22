В Дубае хотят построить гигантскую копию Луны

Канадский предприниматель Майкл Хендерсон предложил построить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) огромное здание в виде Луны, многомиллиардный проект призван спустить «символ небес на землю». Там собираются тренировать астронавтов, проводить «лунные прогулки», сделать отель и спортивную арену. Однако, кроме нескольких красивых картинок и одного видео, о проекте ничего не известно, а сам Хендерсон пытается построить «Луну» с 2002 года. «Холод» рассказывает «космическую» историю с признаками мошенничества.

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Соучредитель компании Moon World Resorts Inc. Майкл Хендерсон собирается построить в Дубае 274-метровую копию Луны. Внутри шарообразного здания планируется разместить отель на четыре тысячи номеров и арену на 10 тысяч человек. Здание будет окружать «лунная колония» — аттракцион, имитирующий ландшафт и грунт спутника Земли.

«У нас самый большой бренд в мире, — сказал Хендерсон Associated Press, имея в виду Луну — небесное тело. — Восемь миллиардов человек знают наш бренд, а мы еще даже не начали».

В здании также хотят сделать тренировочную платформу для космических агентств разных стран и их астронавтов и резиденцию Sky Villas, где можно будет купить квартиру. Стоимость проекта Moon — пять миллиардов долларов.

Проект должен стать доступной альтернативой космическому туризму, который сейчас обходится слишком дорого. В 2022 году американская компания Virgin Galactic начала продавать путевки в космос за 450 тысяч долларов, а здание Moon туристы смогут посетить всего за 500 долларов, говорит Хендерсон.

Где построят новое здание, пока неизвестно. Художники, с которыми сотрудничает компания Хендерсона, предложили разместить его около «Бурдж-Халифы» — самого высокого здания в мире (828 метров). Еще один вариант — построить «Луну» на искусственных островах, которые пустуют с 2009 года из-за начавшегося финансового кризиса в Дубае. Тогда власти эмирата не смогли расплатиться по обязательствам одного из своих ключевых фондов Dubai World, который реализовывал амбициозные проекты в сфере недвижимости. Именно ему принадлежат искусственные острова, многие из которых не удается продать с тех самых пор.

В будущем Хендерсон собирается построить четыре курорта Moon: по одному в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Проект в ОАЭ должен стать первым. По словам предпринимателя, Арабские Эмираты «очень популярны среди туристов» и в них находится «множество инфраструктурных» проектов. Он предполагает, что в Дубае здание Moon могут построить к 2027 году.

В последние годы местный рынок снова переживает бум, в том числе благодаря эмигрантам из России: в прошлом году они заняли первое место среди иностранцев, которые купили здесь жилье. Вероятно, в том числе на это рассчитывает Хендерсон, пытаясь найти инвесторов для своего проекта. Впервые реализовать «Луну» на земле канадский предприниматель хотел еще в 2002 году — правда, тогда проект имел немного другой смысл: «Луна» должна была стать модным казино в Лас-Вегасе, с примерно тем же гостиничным функционалом.

Примечательно, что даже стоимость люксового отеля за почти 10 лет не изменилась: версия для Лас-Вегаса точно так же оценивалась в пять миллиардов долларов. Зато изменились внутренние параметры: главной особенностью версии для Лас-Вегаса должны были стать многоэтажное казино и отель на 10 тысяч номеров. Также посетителям центра предлагалась бы «космическая программа», где они могли бы почувствовать себя астронавтами. Найти инвесторов на амбициозный проект у Хендерсона не вышло, однако это не помешало ему через некоторое время объявиться с ним снова, но уже в Испании.

Майкл Хендерсон. Фото: Nick El Hajj / AP / Scanpix

В конце 2014 года появилась информация об испанской версии «Луны»: ее планировалось построить в небольшом городке близ Барселоны — Монкада-и-Решак. Промоутеры проекта настаивали, что он создаст до 12 тысяч новых рабочих мест. Выбор городка объяснялся близостью к трассе «Формулы 1» и Барселоне — туристическому центру Испании. Помимо казино и отеля на четыре тысячи номеров проект включал гольф-клуб, ночные клубы, 4D-кинотеатр и конференц-зал. Реализовать его у Хендерсона снова не получилось, после чего он пропал на несколько лет и объявился только в 2022 году с видеопрезентацией своего детища.

О самом Хендерсоне практически ничего не известно, объективных подтверждений его финансового состояния также нет. Небольшая биографическая справка опубликована на сайте Hospitality.net — это социальная сеть для представителей отельного бизнеса. В ней Хендерсона характеризуют как целеустремленного бизнесмена, который якобы смог купить «свой первый роллс-ройс в 25 лет». Там же говорится про переезд из Ирландии в Канаду, создание компании, предоставляющей медицинские услуги, «которая быстро завоевала рынок и помогла Хендерсону сколотить состояние».

Согласно все той же заметке, Moon World Resorts основана им в 2000 году. При этом у компании с 20-летней историей всего 10 тысяч подписчиков в инстаграме, тысяча — в фейсбуке, а сайт компании представляет собой одну картинку проекта и форму обратной связи через почту. Никаких подтверждений согласования проекта в ОАЭ пока также нет. Однако сомнительное прошлое и настоящее не помешало предпринимателю опять получить порцию внимания со стороны крупных международных медиа, которые в очередной раз рассказали о футуристическом проекте.