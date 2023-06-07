Американские компании променяли сотрудников на ChatGPT

Совсем недавно Оливия Липкин работала копирайтером в стартапе, а теперь выгуливает собак. Эрик Фейн тоже был копирайтером, но сейчас учится ремонтировать кондиционеры. Их жизнь поменялась, потому что в компаниях, с которыми они сотрудничали, вместо людей начали использовать ChatGPT. Как говорят эксперты, с проблемами из-за развития искусственного интеллекта могут столкнуться в первую очередь люди, занятые интеллектуальным трудом, а работодатели все чаще выбирают снижение затрат, а не качественную работу.

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Оливия Липкин из Сан-Франциско была единственным копирайтером в технологическом стартапе. С момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года количество задач 25-летней специалистки начало сокращаться, а менеджеры в рабочем мессенджере Slack стали называть ее «Оливия/ChatGPT», пишет The Washington Post. Спустя пять месяцев ее уволили без объяснения причин, но, когда она обнаружила, что менеджеры пишут, что использовать ChatGPT дешевле, чем платить человеку, причина увольнения стала очевидной.

«Каждый раз, когда люди поднимали вопрос о ChatGPT, я чувствовала себя неуверенно и боялась, что чат-бот меня заменит, — говорит Оливия. — Теперь я потеряла работу из-за искусственного интеллекта».

После этого Липкин сначала занялась продвижением контента, но поняла, что после увольнения ей трудно писать. Теперь она выгуливает собак. «Я отдыхаю от офисного мира, — говорит Липкин. — Люди ищут самое дешевое решение, и это не человек — это робот».

Десять лет 34-летний Эрик Фейн из штата Иллинойс также работал копирайтером. Он брал 60 долларов в час за написание всего чего угодно — от описания ковриков в ванной до наполнения сайтов компаний, производящих каннабис. Бизнес был стабильным: у Фейна было 10 контрактов, которые составляли половину его годового дохода. Таким образом он мог обеспечивать себя, свою жену и двухлетнего сына. Однако в марте этого года Фейн получил письмо от одного из своих клиентов, где было написано, что компания больше не нуждается в услугах Фейна, потому что она переходит на ChatGPT. Девять остальных контрактов были расторгнуты по той же причине. «Меня это убило», — говорит Фейн.

Он предложил своим клиентам пересмотреть их решение, потому что ChatGPT не сможет писать настолько точно и оригинально, как человек. Однако клиенты ответили, что понимают это, но использовать чат-бот гораздо дешевле, чем платить ему зарплату.

Спустя некоторое время один из клиентов Фейна вновь предложил тому работу, потому что ему не понравилось, как с задачей справился ChatGPT. Но этих денег для Фейна и его семьи оказалось недостаточно. Теперь он решил заняться работой, с которой не справится искусственный интеллект: записался на курсы, чтобы стать техником по системам вентиляции и кондиционирования, а после этого собирается выучиться на сантехника. «Эта профессия ориентирована на будущее», — говорит он.

Экономисты предполагают, что технология искусственного интеллекта, такая как ChatGPT, может заменить сотни миллионов работников. В первую очередь это может коснуться людей, которые работают в маркетинге или делают контент для соцсетей. Однако, считают эксперты, даже продвинутый искусственный интеллект пока не соответствует навыкам письма человека: ему не хватает своего стиля, и он часто выдает неправильные или бессмысленные ответы. Но для многих компаний снижение затрат оказывается важнее качества.

За последний год искусственный интеллект продвинулся: появились чат-боты, которые могут поддерживать разговор, писать песни или создавать компьютерные коды. Сейчас компании Кремниевой долины предлагают эти продукты миллионам пользователей, и пока большинство из них бесплатны.

Искусственный интеллект давно используется на промышленных предприятиях, фабриках и помогает решать рутинные офисные задачи. Но генеративный искусственный интеллект (к нему относится ChatGPT), с помощью которого можно создавать текст, изображение и аудио, может стать новым прорывом.

Типы искусственного интеллекта (ИИ): Слабый, или узкий, ИИ (Weak, или Narrow, AI) используется повсеместно: в голосовых ассистентах, рекламе в соцсетях, системах распознавания лиц, дейтинговых приложениях. Например, в 1997 году Гарри Каспаров проиграл в шахматы компьютеру Deep Blue — это тоже пример слабого ИИ. Сильный ИИ (AGI) максимально приближен к способностям человеческого интеллекта. Эксперты расходятся в прогнозах, когда он может появиться: кто-то считает, что до 2060 года, кто-то — что не раньше 2300 года, а некоторые предрекают, что его не будет никогда. Пример сильного ИИ в поп-культуре — персонаж фильма «Терминатор»: высокоразвитый робот, который может выполнять широкий спектр интеллектуальных задач, в том числе понимать и реагировать на язык, принимать решения. Супер-ИИ (Super AI), если он когда-либо появится, превзойдет лучшие умы человечества во всех областях, сможет самосовершенствоваться и разрабатывать новые алгоритмы самостоятельно.

«Все предыдущие фазы автоматизации затрагивали сложные, грязные, повторяющиеся производственные процессы, — говорит Итан Моллик, доцент Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета. — На этот раз угроза автоматизации нацелена прямиком на самые высокооплачиваемые, самые творческие позиции».

В марте 2023 года один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs предсказал, что 18% работ во всем мире могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. При этом офисные работники, например юристы, подвержены большему риску, чем люди, занятые в строительстве или техническом обслуживании. «Работников, которые проводят большую часть времени на открытом воздухе или заняты физическим трудом, искусственный интеллект заменить не может», — говорится в отчете.

По словам Итана Моллика, копирайтеры, переводчики, юристы, которые оказывают первичные консультации, находятся в зоне риска, поскольку выполняют задачи, с которыми могут справиться чат-боты. Однако юридический анализ высокого уровня, творческое письмо и искусство заменить пока нельзя, потому что люди по-прежнему превосходят искусственный интеллект в этих областях.

Сара Т. Робертс, доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, считает, что компании, которые спешат внедрить ChatGPT, торопятся — это может привести к дорогостоящим ошибкам. «Мы снизим качество, и с какой целью? Чтобы владельцы и акционеры компании могли получить больший кусок пирога?» — говорит она.

ChatGPT — это чат-бот, который разработала компания OpenAI. Он ведет диалоги с пользователем, отвечает на вопросы и выполняет текстовые задачи. ChatGPT обучен на основе большой выборки текстов: новостей, статей, книг, блогов, сообщений в социальных сетях. Модель подходит для создания виртуальных помощников и интерактивных чат-ботов, которые можно интегрировать куда угодно, где есть типичные текстовые задачи и диалоги, которые можно автоматизировать.

У ChatGPT есть версия на русском языке, но более корректно он работает на английском. В феврале 2023 года появилась платная версия, которая пока доступна только в США. Как обещают создатели, в ней будет выдаваться больше ответов в день по сравнению с бесплатной версией. «Холод» уже рассказывал, как можно использовать нейросеть.