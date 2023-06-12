В Херсонской области ликвидируют последствия наводнения, а ЧВК Вагнера отказалась входить в состав Минобороны. Главные новости минувших выходных

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий разрушения плотины Каховской ГЭС

Российские спасатели эвакуировали 7100 человек с затопленных территорий. Об этом 11 июня сообщил временно исполняющий обязанности главы оккупационной администрации региона Владимир Сальдо.

«Пик наводнения пройден. Вода продолжает уходить. От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинская администрация Херсонской области в выходные сообщила, что площадь затопленных территорий упала вдвое — до 77 квадратных километров. «Мы продолжаем эвакуацию с правобережья, а также вытаскиваем наших людей из того ада, который россияне устроили на левом берегу», — говорится в сообщении властей.

В то же время Генпрокуратура Украины обвинила российских военных в обстреле мирных жителей во время эвакуации с левого берега Днепра. По данным ведомства, российские военнослужащие обстреляли три лодки, в результате чего три человека погибли, еще 23 пострадали.

«Они открыли огонь в спины гражданским», — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

На прошлой неделе волонтеры сообщили об особенно тяжелой ситуации в расположенном на левом берегу Днепра городе Олешки. Оттуда, по их словам, поступили тысячи заявок на эвакуацию. Тем не менее сотрудники российского МЧС заблокировали доступ в город, а военные и вовсе отбирали лодки у волонтеров.

Один из них на условиях анонимности рассказал «Холоду», что отсутствие доступа в Олешки, вероятней всего, связано с большим количеством погибших там.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня. Населенные пункты на обоих берегах Днепра затопило. Левый берег контролирует Москва, правый — Киев. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие. Российские и украинские власти обвиняют в подрыве ГЭС друг друга.

ЧВК Вагнера отказалась входить в состав Минобороны

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники не будут выполнять приказ министра обороны Сергея Шойгу и подписывать контракты с военным ведомством.

О соответствующем распоряжении стало известно 10 июня. По словам замминистра обороны Николая Панкова, Шойгу распорядился перевести до 1 июля на контракт с Минобороны все «добровольческие формирования», к которым формально относится и ЧВК Вагнера. Он пояснил, что это необходимо для «повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск».

На следующий день Пригожин объявил, что ЧВК не будет выполнять этот приказ. «Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК “Вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК “Вагнер” органично встроена в общую систему, ЧВК “Вагнер” согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой», — сказал он.

При этом Пригожин добавил, что ЧВК Вагнера «абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему», а также «согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным».

В Кыргызстане задерживают объявленных в розыск российских активистов

11 июня стало известно о задержании в столице Кыргызстана Бишкеке фигурантки дела «Левого сопротивления» Алены Крыловой. Как сообщается, местные силовики задержали ее еще 4 июня, с тех пор о местонахождении Крыловой ничего не известно.

В России она объявлена в розыск в рамках так называемого дела «Левого сопротивления», которое было возбуждено в 2021 году. В 2022 году лидера организации Дарью Полюдову приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества. Еще пятерых активистов, включая Алену Крылову, следствие считает его участниками. В ноябре прошлого года Крылову включили в реестр террористов и экстремистов и объявили ее розыск.

По версии ФСБ, участники «Левого сопротивления» осуществляли «идеологическую пропаганду» и организовывали митинги и шествия, «направленные на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции».

В свою очередь, Правозащитный центр «Мемориал» назвал это дело политически мотивированным.

В пятницу стало известно о задержании в Бишкеке еще одного россиянина, которого объявили в розыск на родине. Речь идет об активисте «Левого блока» Льве Скорякине. В России он объявлен в розыск по делу об акции «С днем ЧКиста».

В 2022 году США и Россия увеличили количество развернутых ядерных боеголовок

Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По его данным, США за год войны в Украине увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, а Россия — с 1588 до 1674. При этом около двух тысяч ядерных боеголовок находились в состоянии повышенной боеготовности, то есть ими были оснащены ракеты на боевом дежурстве или стратегические бомбардировщики США и России.

Как сообщает SIRPI, всего в мире развернуты на ракетах и самолетах около 3844 боеголовок. При этом девять ядерных держав — Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция — продолжают модернизацию ядерных арсеналов. Как отмечают в Институте, некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружения, снабженные ядерными боезарядами или способными к их использованию.

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