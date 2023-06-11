В Кыргызстане задержали фигурантку дела «Левого сопротивления» Алену Крылову

В столице Кыргызстана Бишкеке 4 июня задержали фигурантку дела «Левого сопротивления» Алену Крылову, сообщила Sota. Эту информацию подтвердил источник «Медиазоны». Где сейчас находится активистка, неизвестно.

По данным Sota, Крылову задержали в центре Бишкека во время прогулки. Девушку собираются передать в Россию, где на нее заведено уголовное дело об участии в деятельности экстремистского сообщества (часть 2 статьи 282.1 УК).

Дело «Левого сопротивления» было возбуждено в 2021 году. Лидера движения Дарью Полюдову в 2022-м приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК). Еще пятерых активистов, включая Алену Крылову, следствие считает его участниками. В ноябре прошлого года Крылову включили в реестр террористов и экстремистов и объявили ее розыск. Правозащитный центр «Мемориал» назвал это дело политически мотивированным.

ФСБ считает, что участники «Левого сопротивления» осуществляли «идеологическую пропаганду» и организовывали митинги и шествия, «направленные на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции».

9 июня стало известно о задержании в Бишкеке российского активиста, участника движения «Левого блока» Льва Скорякина. В России он объявлен в розыск по делу об акции «С днем ЧКиста». 6 июня появилась информация, что в конце мая из Кыргызстана в Россию вывезли фигуранта дела о поджоге военкомата Алексея Рожкова.

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