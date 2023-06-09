В Бишкеке задержали объявленного в России в розыск активиста «Левого блока»

В столице Кыргызстана Бишкеке местные силовики задержали активиста «Левого блока» из России Льва Скорякина. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

В России Скорякин и еще один активист «Левого блока» Руслан Абасов являются фигурантами уголовного дела, поводом для возбуждения которого стала протестная акция «С днем ЧКиста».

В декабре 2021 года Скорякин и Абасов вышли с таким плакатом и файерами к зданию ФСБ. Таким образом они протестовали против репрессий в отношении инакомыслящих.

После акции Скорякина и Абасова задержали. Обоим предъявили обвинения по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием оружия. Позже Абасову также вменили статью о вандализме. В качестве меры пресечения суд отправил обоих в СИЗО.

Спустя семь месяцев Черемушкинский районный суд Москвы изменил Скорякину и Абасову меру пресечения, заменив содержание под стражей на запрет определенных действий. После этого оба активиста уехали страны.

Спустя еще полгода в феврале 2023 года Скорякина и Абасова вновь арестовали, на этот раз заочно, и объявили в розыск.

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