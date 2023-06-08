В городе Олешки в оккупированной российскими войсками части Херсонской области МЧС не пускает волонтеров на улицу Нижняя, которая затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом «Агентству» рассказали координаторы волонтерского чата по эвакуации людей на левом берегу Днепра. Они подозревают, что улицу закрыли из–за того, что там есть погибшие.

Об этом же «Холоду» на условиях анонимности рассказала другая волонтерка. «Почти вся Нижняя улица — трупы. Волонтеров там не пускают», — сказала она.

По словам создателя чата по эвакуации Ярослава Васильева, накануне с этой улицы поступало особенно много сообщений с просьбами о помощи. Васильев рассказал, что с утра волонтеры дважды пытались проплыть туда на пяти лодках, но каждый раз их разворачивали сотрудники МЧС.

Васильев отметил, что улица, о которой идет речь, находится в низине и ее затопило сильнее других. «Уже поступают сообщения от родственников каждые полчаса, что люди погибли», — рассказал он.

Координатор волонтерского чата Екатерина рассказала, что накануне вечером на улице Нижней сложилась тяжелая ситуация. По ее словам, люди в затопленных домах сообщали, что их заливает и «до утра они не продержатся».

Тем не менее волонтерам пришлось ждать до утра. Так как МЧС запрещает им работать во время комендантского часа — с 23:00 до 4:00. Волонтеры уверены, что у МЧС недостаточно сил для помощи всем нуждающимся.

«За вчера у нас плавало около 20-30 лодок по городу – один раз была замечена лодка МЧС», — утверждает Васильев.

По его данным, в затопленных районах все еще остаются тысячи людей, которые ждут эвакуации. Только через телеграм поступило более тысячи таких заявок. По словам волонтеров, в среднем одна заявка — это пять человек, нуждающихся в помощи.

Работе волонтеров, по их словам, препятствует не только МЧС, но и российские военные. Васильев рассказал, что ему известно как минимум о трех случаях, когда военнослужащие отбирали у волонтеров лодки.

По данным МЧС России, в оккупированной части Херсонской области подтоплены 15 тысяч домов в 15 населенных пунктах, а эвакуированы 4280 человек. «Агентство» отмечает, что только в Олешках на момент затопления проживали более 20 тысяч человек.

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