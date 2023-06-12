Российские военные взорвали дамбу в Запорожской области

Российские военные подорвали дамбу около села Новодаровка в Запорожской области. В результате оказались затоплены берега реки Мокрые Ялы в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления ВСУ Валерий Шершень в эфире украинского телемарафона, передает «Суспильне».

«Есть информация, что возле населенного пункта Новодаровка враг взорвал дамбу и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы», — заявил Шершень.

Он подчеркнул, что российская армия использует подрыв плотин и последующее затопление территорий для того, чтобы замедлить украинское контрнаступление и не допустить прорыва линий обороны наступающими частями ВСУ.

Тем не менее такие действия российских военных, по словам Шершня, «никак не влияют» на ход контрнаступления.

6 июня стало известно о разрушении плотины Каховской ГЭС. В результате оказались затоплены десятки населенных пунктов и тысячи домов на обоих берегах Днепра. Сотни тысяч людей остались без питьевой воды. Экологи назвали произошедшее катастрофой, поставившей под угрозу выживание некоторых видом животных.

Украинская и российская стороны обвинили в разрушении дамбы друг друга. В Кремле назвали произошедшее диверсией, а местные оккупационные власти заявили, что дамба разрушилась в результате очередного обстрела с украинской стороны. В свою очередь, в Киеве утверждают, что плотину подорвали российские военные, чтобы затруднить форсирование Днепра наступающими украинскими подразделениями и отвлечь часть ресурсов Киева для ликвидации последствий наводнения.

Позже норвежские сейсмологи заявили, что зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС непосредственно перед разрушением плотины. Затем эту информацию подтвердили западные СМИ, сославшись на данные американской разведки.

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