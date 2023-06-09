Сейсмологи рассказали о взрыве в районе плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня

Специалисты норвежского исследовательского центра NORSAR, которые изучают сейсмологические явления, сообщили, что в ночь на 6 июня в районе плотины Каховской ГЭС, вероятно, произошел взрыв.

«Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени). Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской плотины. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв», — говорится в сообщении на сайте организации. Специалисты оценили магнитуду взрыва между 1 и 2.

Ученые также опубликовали изображение, на котором показаны сейсмические сигналы, зафиксированные станцией в 620 километрах от плотины.

Источник: NORSAR

Американская радиостанция NPR отмечает, что сейсмологи не могли точно определить место взрыва, и что он произошел в радиусе 20-30 километров от плотины. В то же время сейсмолог из NORSAR Волкер Ойе сказал, что взрывы в этой части Украины происходят редко, и что вряд ли произошедшее можно считать совпадением.

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Плотина Каховской ГЭС была разрушена утром 6 июня. В результате оказались подтоплены несколько тысяч жилых домов. Россия и Украина эвакуировали с затопленных территорий больше шести тысяч человек.

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