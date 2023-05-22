Россия объявила о взятии Бахмута, а Зеленский поучаствовал в саммите G7 в Японии. Главные новости минувших выходных 

Москва заявила о полном взятии Бахмута, Киев это отрицает

20 мая глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о захвате последних кварталов в Бахмуте, которые контролировались ВСУ. Позже о взятии Бахмута также заявили в российском Минобороны, а президент Владимир Путин поздравил подразделения наемников с успехом.

В свою очередь, ряд представителей украинской стороны заявили, что сообщения о полной оккупации Бахмута российскими войсками не соответствуют действительности.

«В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе „Самолет“. На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», — заявила 21 мая замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на саммите G7 в японской Хиросиме, также заявил, что бои в Бахмуте продолжаются.

«Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте, в каких точках — я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может», — сказал он.

Ранее там же он назвал происходящее в Бахмуте «трагедией» и сказал, что «от города ничего не осталось» и «сегодня он остается только в наших сердцах». Многие восприняли эту реплику, как подтверждение сообщений о полном захвате Бахмута российскими войсками. Однако позже корреспондент Financial Times заявил, что журналисты неправильно поняли украинского президента. Тот якобы имел в виду, что город полностью уничтожен, а не захвачен.

Владимир Зеленский посетил саммит G7 в Японии, где добился существенного прогресса в вопросе поставок в Украину истребителей F-16

Так, Белый дом заявил, что поддерживает международные усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями этой модели. Также там сообщили, что президент Джо Байден пока не решил, кто поставит F-16 Киеву — США или кто-то из их союзников.

При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон начнет обучение украинских пилотов полетам на F-16 уже этим летом.

В свою очередь, Владимир Зеленский, по словам Байдена, пообещал, что поставленные Киеву истребители не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории.

Кроме того, РБК-Украина со ссылкой на OSINT-ресурс Oryx пишет, что Нидерланды решили не продавать 28 истребителей F-16 частной компании Draken International в связи с поступлением в ВВС страны более современной модели F-35. «Нетрудно догадаться, где они действительно окажутся», — говорится в сообщении Oryx.

Грузинские активисты сорвали свадьбу родственника Сергея Лаврова в Кахетии

В субботу грузинские СМИ сообщили, что дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова, находящаяся под западными санкциями, прилетела в страну на свадьбу брата своего мужа.

Рядом с отелем, который якобы был выкуплен для торжества на два дня, начали собираться местные активисты. Позже появились сообщения о том, что они забросали яйцами микроавтобус с гостями свадьбы, а также о стычках с полицией, которая оцепила отель. В результате были задержаны 16 человек.

В самой гостинице журналистам сначала подтвердили прибытие родственницы Лаврова, а затем стали это отрицать. Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьбу отменили.

Дело о сожжении Корана в Волгограде будут расследовать чеченские силовики

Соответствующее распоряжение отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

19 мая в сети распространилось видео с сожжением Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде. 21 мая СК сообщил о задержании подозреваемого. Им оказался 19-летний Никита Журавель. После задержания он якобы сообщил, что снял видео за вознаграждение в 10 тысяч рублей по заказу украинских спецслужб.

Дома у Журавеля прошел обыск, против него возбуждено уголовное дело «об оскорблении чувств верующих».

В Германии расследуют дело о возможном отравлении двух участниц конференции Ходорковского в Берлине в конце апреля

Дело было возбуждено после публикации в газете Welt am Sonntag, которая, в свою очередь, сослалась на материал «Агентства». Полиция Германии не стала раскрывать детали расследования.

На прошлой неделе «Агентство» сообщило, что в начале мая глава фонда «Свободная Россия» Наталья Арно почувствовала недомогание, когда проводила в Праге встречи, посвященные ситуации в России. У нее онемели некоторые части тела и начались боли.

«Есть подозрение, что во время моей недавней поездки в Европу меня отравили, возможно каким-то nerve agent, расследованием занимается одна (или даже не одна) западная спецслужба, у меня до сих пор neuropathy symptoms, но в целом чувствую себя гораздо лучше», — написала она в фейсбуке.

Перед тем, как Арно прилетела в Прагу, она была на встрече российской оппозиции, организованной Михаилом Ходорковским в Берлине. Одна из участниц этой же конференции — российская журналистка, чье имя не раскрывается — тоже жаловалась на проблемы со здоровьем. «Агентство» пишет, что она недавно уехала из России, и что ее симптомы «возможно, появились еще до конференции».

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