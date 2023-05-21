Российское Минобороны утверждает, что «вагнеровцы» взяли Бахмут. ВСУ это отрицают и говорят, что бои за город продолжаются

Вечером 20 мая Минобороны России заявило, что отряды ЧВК Вагнера взяли Бахмут. ВСУ утверждают, что бои за город продолжаются.

В официальном телеграм-канале Минобороны появилось сообщение о том, что наемники при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск «завершили освобождение города Артемовск». Днем 20 мая о полном захвате города заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В ночь на 21 мая Владимир Путин поздравил наемников с «освобождением Артемовска», написали РИА Новости. В сообщении агентства также говорилось, что всех отличившихся в операции представят к госнаградам.

Пресс-секретарь ВСУ Сергей Череватый в разговоре с Reuters опроверг полный захват Бахмута российскими войсками. «Это неправда. Наши подразделения продолжают сражаться», — сказал он. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в городе критической: «В Бахмуте тяжелые бои. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе “Самолет”». В сводке украинского Минобороны от 21 мая также говорится о продолжении боев за Бахмут. В сообщении ведомства сказано, что в течение 20 мая российская армия вела безуспешные наступательные действия в районе Белой Горы.

При этом когда журналисты обратились к Владимиру Зеленскому, выступающему на саммите G7, и спросили, контролируют ли ВСУ Бахмут, он ответил: «Думаю, нет». «Это трагедия. От города ничего не осталось. Сегодня он остается только в наших сердцах», — сказал Зеленский, его слова передает Reuters.



Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что западные СМИ неправильно интерпретировали слова Зеленского, и что он не подтверждал взятие Бахмута. По словам Никифорова, репортер сказал: «Россияне заявили, что взяли Бахмут». На это Зеленский ответил: «Думаю, нет».

Российская армия подошла к Бахмуту в августе 2022 года. Тогда у военных не было ресурсов для сражения в этом районе — перед этим они выиграли битву за Лисичанск. До октября россияне практически не пытались штурмовать город. В начале октября к Бахмуту подошли отряда ЧВК Вагнера. В декабре они начали наступление. Пригожин неоднократно критиковал российское Минобороны за нехватку у наемников боеприпасов.

«Медуза» отмечает, что с самого начала сражений Бахмут имел в основном символическое значение для обеих сторон.



Источники: Минобороны России, РИА Новости, Евгений Пригожин, Reuters (2), Анна Маляр, Минобороны ВСУ, Сергей Никифоров, «Медуза»

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