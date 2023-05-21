В Германии расследуют возможное отравление двух участниц съезда российской оппозиции

Немецкая полиция начала расследование возможного отравления двух россиянок, которые участвовали в конференции Михаила Ходорковского в Берлине в конце апреля. Об этом сообщает Reuters. Дело было возбуждено после публикации в газете Welt am Sonntag, которая, в свою очередь, сослалась материал «Агентства».

На прошлой неделе «Агентство» сообщило, что глава фонда «Свободная Россия» Наталья Арно ощутила резкое недомогание в первых числах мая, когда находилась в Чехии. Она проводила в Праге встречи, посвященные ситуации в России, когда почувствовала онемение тела и боли в разных его частях. Незадолго до проявления этих симптомов Арно обнаружила, что дверь в ее номер в пражском отеле была открыта. Обращение к администрации гостиницы ни к чему не привело, писало издание. Сама Арно отказалась обсуждать произошедшее с «Агентством».

Перед тем, как активистка прилетела в Прагу, она была на встрече российской оппозиции, организованной Михаилом Ходорковским в Берлине. Одна из участниц этой же конференции — российская журналистка, чье имя не раскрывается — тоже жаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала «Агентству», что недавно уехала из России, и что ее симптомы «возможно, появились еще до конференции». Журналистка обратилась в берлинскую клинику «Шарите», где после отравления «Новичком» проходил лечение Алексей Навальный.

Немецкая полиция не стала раскрывать детали расследования.

Источники: Reuters, «Агентство»

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