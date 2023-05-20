Грузинские медиа сообщили, что дочь Лаврова приехала в страну на свадьбу родственника. Местные активисты устроили митинг у отеля, где она остановилась 

Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова приехала в Грузию на свадьбу к родственнику. Местные активисты устроили митинг. Первым об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari.

По данным журналистов, дочь Лаврова со своим мужем Александром Винокуровым приехала на свадьбу к его брату. Для этого, как утверждается, на два дня был выкуплен курортный комплекс Kvareli Lake Resort в Кахетии.

Журналисты оппозиционного грузинского медиа «Главный канал» позвонили в отель и спросили приехала ли Екатерина Лаврова, на что получили утвердительный ответ. В то же время журналисту «Радио Свобода» менеджер сказал, что гостей с такой фамилией там нет и «свадьбы в отеле не планируется».

В свою очередь, телеграм-канал Tbilisi Life пишет, что Kvareli Lake Resort с раннего утра субботы охраняют полицейские. Активисты, которые устроили митинг недалеко от отеля, забросали яйцами микроавтобус, в котором, предположительно, ехали молодожены или гости свадьбы. Грузинские телеграм-каналы пишут, что полицейские задержали 16 человек.

В начале апреля 2022 года США ввели санкции против детей президента Владимира Путина и семьи главы российского МИДа Сергея Лаврова. Под ограничения попала и его дочь — Екатерина Винокурова. Через два дня ее также внесли в санкционный список Великобритании. Винокуровой запретили въезд и заморозили ее активы в этих странах.

Позже в субботу, президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что предполагаемую свадьбу родственников российского министра иностранных дел Сергея Лаврова отменили.

«По поводу сегодняшнего инцидента я получила сообщение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые собирались играть свадьбу, уехали и свадьба сегодня не состоится. Это своего рода победа общества, как было, когда Гаврилов уехал из страны, но это единичный случай и таким образом проблема не решена, я хочу обратиться к властям, нельзя так играть со своим народом», — сказала она во время экстренного брифинга.

Обновлено в 17:15, добавлен комментарий президента Грузии.

Источники: Mtavari, «Радио Свобода», Tbilisi Life

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