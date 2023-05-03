Днем 3 мая российские власти заявили, что Украина совершила «покушение» на Владимира Путина — с помощью дронов, долетевших до Красной площади. После заявления Кремля в сети появилось сразу несколько видеозаписей, на которых видно небольшой пожар на крыше Сенатского дворца. Украинские власти отрицают обвинения в причастности, тогда как российская сторона — в том числе и Дмитрий Медведев — призывают к убийству Владимира Зеленского. «Холод» рассказывает, что известно о случившемся.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Что произошло?

В третьем часу ночи 3 мая в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что в районе Кремля виден дым. Телеграм-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» выложил видео, сопроводив его комментарием: «“Хлопок по силе был похож на раскат грома”, — пишут соседи с улицы Серафимовича». Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена».

Спустя 12 часов после первых сообщений о взрыве Кремль выступил с заявлением: «Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации». Как утверждалось в сообщении, в результате «предпринятых военными и специальными службами своевременных действий» два дрона были выведены из строя. «Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — говорилось в сообщении.

В Кремле сказали, что сам Путин не пострадал, и добавили, что «российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Сразу после этого заявления в телеграм-каналах появились и другие видео как самой атаки на Кремль, так и ее последствий. На одной из записей на куполе видно двух людей, которые пытаются забраться наверх. На ролике, который опубликовал российский телеканал ТВЦ, беспилотник подлетает к крыше Сенатского дворца и взрывается возле шпиля с триколором.

Как предположил телеканал CNN, первый дрон вызвал возгорание Сенатского дворца, а второй взорвался в воздухе. Люди на куполе, которые заметны на одном из видео, по предположению CNN, «реагировали на пожар, вызванный первым дроном, в то время когда появился новый дрон».

Куда именно прилетели дроны?

Журналистка Фарида Рустамова напомнила, что в Сенатском дворце Кремля, куда прилетели дроны, находятся рабочие кабинеты и квартира Путина: «Видимо, поэтому в официальном сообщении Кремля произошедшее названо покушением на президента».

По словам Рустамовой, на кремлевском сленге Сенатский дворец называют «первым корпусом». Помимо кабинета Путина, там находятся кабинеты руководителя администрации президента и его заместителей, а также залы для заседаний. «Помните историческое заседание Совбеза перед войной? Оно состоялось в Купольном, или Екатерининском, зале Сенатского дворца. А еще в нем находится кремлевская квартира президента. Недавно Путин принимал в ней председателя КНР Си Цзиньпина», — пишет Рустамова.

Что говорят российские власти?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «теракт в отношении президента — это нападение на Россию», и причислил «киевский режим» к Аль-Каиде и ИГИЛ. «Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов назвал произошедшее «казусом белли», то есть поводом к «самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины». При этом Миронов отметил, что «покушение на президента РФ Владимира Путина вызывает вопросы к российской ПВО».

Вечером в телеграм-канале бывшего премьера Дмитрия Медведева появилась угроза Владимиру Зеленскому: «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики».

Владимир Путин никак не прокомментировал атаку беспилотников на Кремль, зато, судя по заявлению Кремля, обсудил социально-экономическое развитие Нижегородской области с ее губернатором Глебом Никитиным.

Что говорят украинские власти?

Спустя два часа после заявления Кремля пресс-секретарь Владимира Зеленского сказал, что Украина не причастна к предполагаемой атаке дронов в Москве. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул две версии случившегося. Он заявил, что это либо пропагандистский ход России, чтобы оправдать свои будущие военные атаки, либо действия российских партизан. Он подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует цели на территории России.

Владимир Зеленский, который 3 мая находился в Финляндии на встрече с лидерами стран Северной Европы, заявил: «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву — мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого... Поэтому мы не атаковали Путина, мы это [международному] трибуналу оставим».

После заявлений украинских властей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Украине, сказал изданию SOTA, что к атаке беспилотников на Кремль «имеет отношение одна из знакомых ему структур». Аналогичное заявление он делал после убийства Дарьи Дугиной — и эта информация до сих пор ничем не подтверждена.

Как дрон мог оказаться у Кремля?

Кремль — один из самых защищенных в России объектов, пишет корреспондент по вооружениям Русской службы Би-би-си Павел Аксенов: «Каждый, кто за последние годы пытался проехать вдоль его стен по Кремлевской набережной с включенным GPS-навигатором, мог проверить на практике — при подъезде к Кремлю метка на экране указывала на один из столичных аэропортов. Это результат действия систем радиоэлектронной борьбы — таким образом они препятствуют простым коммерческим дронам, в которых установлена защита от полетов вблизи аэропортов». Поэтому, по мнению Аксенова, «в условиях такого радиоэлектронного противодействия управлять беспилотником по радиосвязи очень сложно, если не сказать невозможно».

Военный обозреватель Юрий Федоров сказал «Холоду», что система радиоэлектронной борьбы не во всех случаях мешает полету беспилотников. «Есть два варианта беспилотных летательных аппаратов. Первый — когда путь наводится через спутниковую связь с помощью оператора. Второй — когда [в беспилотник] заложена программа, которая позволяет сравнивать местоположение летательного аппарата с координатами объектов на земле. Во втором случае, если беспилотник летит по заранее имеющейся у него программе, глушилки не будут иметь силы».

При этом небольшие дроны, пишет Аксенов, способны преодолевать систему ПВО и долетать до Подмосковья: «Дальность действия таких дронов — до 800 километров, так что если предположить, что их могли запускать украинцы, то технически это сделать было можно». Журналист считает, что дрон могли запустить и с более близкого расстояния.

Федоров напоминает, что беспилотники и раньше появлялись неподалеку от Москвы. «Все это доказывает, что российское ПВО работает очень скверно, а может, и вообще не работает. Либо система технически не настолько совершенна, чтобы заметить и сбить этот аппарат, либо те люди, которые делают расчеты и управляют этими комплексами ПВО, недостаточно компетентны», — говорит Федоров.