С января 2023 года ФСБ отчитывается о задержаниях «диверсантов» практически еженедельно. Несмотря на это, аварии на железных дорогах и других объектах инфраструктуры случаются регулярно. Только 1 мая этого года в России состоялись две успешные диверсии: в Ленинградской и Брянской областях. «Холод» рассказывает, кто берет на себя ответственность за диверсии и кого при этом задерживает и обвиняет ФСБ.

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Что за диверсии?

Что считается диверсией?



Согласно Уголовному кодексу, диверсия — это взрыв, поджог или «иные действия», цель которых — разрушить или повредить инфраструктуру, транспорт, связь или производство, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность.



На практике последний год диверсиями называют поджоги или попытки поджогов на железных дорогах, подрывы линий электропередачи, а также призывы к таким действиям. Нередко людей задерживают по подозрению в подготовке диверсий: например, за то, что они фотографируют железнодорожные пути.

1 мая стало известно о двух крупных диверсиях на территории России. В Гатчинском районе Ленинградской области была подорвана линия электропередачи, также заряд со взрывателем был обнаружен на соседней с ней ЛЭП, но взрывотехники успели его разминировать. В этот же день в Брянской области подорвали железнодорожные пути, из-за чего сошли и опрокинулись семь вагонов и локомотив.

Сообщения о поджогах, авариях и других происшествиях появляются в новостях регулярно. Например, в январе появилось видео подрыва железнодорожного моста, который, как утверждается, вел к объекту Министерства обороны. Ответственность за него взяло партизанское объединение анархо-коммунистов. О поджогах на железных дорогах сообщали в середине февраля из Калининграда, в марте — из Петербурга, в начале апреля — из Кемеровской области. В марте в Ростове-на-Дону загорелось здание ФСБ, погибли три человека. Одно из анонимных партизанских объединений назвало пожар поджогом и взяло за него ответственность.

Точной статистики по количеству всех совершенных в России диверсий нет. Один из телеграм-каналов, который публикует инструкции об их подготовке, утверждает, что в новости попадает лишь 5–10%.

Российские власти, по мнению партизан, намеренно скрывают большую часть новостей о таких происшествиях и публикуют якобы лишь те случаи, которые сложно утаить. Телеграм-канал «Роспартизан» время от времени публикует хронику «рельсовой войны», согласно которой диверсии на железных дорогах устраиваются практически ежедневно. Например, хроника одной недели в конце апреля выглядит так:

Если ориентироваться только на официальные сообщения о задержаниях диверсантов, уже реализовавших свои намерения или, по версии ФСБ, планирующих это сделать, то после вторжения в Украину произошло (или было сорвано силовиками) около 60 диверсий. «Медиазона» по открытым данным подсчитала, что задержания по «диверсиям» были как минимум в 21 регионе России, известно о 27 уголовных делах.

Целью атак в большинстве случаев становятся релейные шкафы (конструкция, внутри которой находится аппаратура для автоматического регулирования движения поездов). Вывод из строя такого шкафа может замедлить движение на некоторое время. Более редкие попытки остановить поезда — установление перемычки между рельсами, поджоги электрических подстанций, локомотивов или ЛЭП.

Кто устраивает диверсии?

Точно не известно. Но существует несколько анонимных группировок, которые выкладывают инструкции о том, как устроить диверсию и не быть пойманным. Например, объединения «Останови вагоны», «Боевая Организация Анархо-Коммунистов», «Роспартизан», «Свобода и Воля», легион «Свобода России», движение «Атеш», «Черный мост».

Эти группировки ведут хронику диверсий и берут на себя ответственность за некоторые из них.

Сколько партизанских организаций создано с начала вторжения в Украину и как много там участников, установить невозможно. В конце августа 2022 года телеграм-канал «Останови вагоны» заявлял, что всего на территории России создано более 50 организованных групп железнодорожного сопротивления. В ноябре этот же канал написал, что в руководстве каждого из 16 филиалов РЖД есть сторонники антивоенных диверсий.

Как силовики охотятся на диверсантов?

В конце 2022 года российские власти ужесточили наказание и подняли планку максимального наказания за диверсии с 15 до 20 лет колонии, а в случае умышленного причинения смерти человеку — до пожизненного заключения. После вступления в силу более строгого наказания за диверсии число сообщений о задержаниях по этому обвинению резко выросло. «Медиазона» отмечает, что только за три с половиной месяца 2023 года стало известно о задержании 51 фигуранта дел о диверсиях, тогда как за весь 2022 год задержали только 15 диверсантов.

В большинстве случаев силовики задерживают подростков: две трети всех фигурантов дел младше 21 года. Среди задержанных есть, например, восьмиклассники из подмосковного Чехова или группа подростков в возрасте от 15 до 17 лет из Калининграда. Всего восемь человек из 66 обвиняемых в диверсиях старше 30 лет.

По версии ФСБ, диверсии чаще всего совершаются за денежное вознаграждение «по заданию кураторов». Силовики чаще всего называют заказчиками граждан Украины. Часто задерживают сразу несколько человек: якобы один из участников снимает происходящее на видео для будущего отчета, пока остальные непосредственно совершают диверсию.

Чаще всего фигурантов сперва задерживают по более легким статьям (например, за повреждение чужого имущества), а позже меняют квалификацию дела на более тяжелый состав — диверсию, подстрекательство к диверсии или терроризм. Нередко адвокаты обвиняемых сообщают о давлении и пытках в отношении своих подзащитных.

Силовики превентивно задерживают и тех, кто еще ничего не совершил, но якобы планировал диверсии. Например, в сентябре 2022 года ФСБ отчиталась о проведении обысков у 187 человек в 46 регионах. Эти обыски были связаны с поиском «сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения “Колумбайн” и украинской радикальной группировкой “Маньяки. Культ убийств”». По заявлениям ФСБ, в результате обысков было изъято холодное оружие, переписка с «украинскими идеологами массовых убийств», а также фото, видео и инструкции диверсий на территории России. Имеют ли в действительности обвиняемые ФСБ люди отношение к подготовке диверсий — неизвестно. Их имена и детали дел ведомство не раскрывает.

По мнению анархиста Ивана Ивко, ловят пока только одиночек, которые вдохновились примером диверсий в соцсетях и захотели повторить. «А чтобы задержали представителя какой-то группы с именем или даже организации, пока не слышали ничего, — говорил он журналистам. — Думаем, что менты не преминули бы о таком упомянуть, ради звездочек на погонах».

В августе ФСБ провела обыски у родственников московских анархистов Ивана Ивко и Светланы Орловой, в том числе у 78-летней бабушки Орловой. Ивко и Орлову связывают с деятельностью «Боевой Организации Анархо-Коммунистов», сами они летом 2022 года уехали из России.

Поиски диверсантов проходят и на аннексированных территориях, в том числе в Крыму. Правозащитники объединения «Крымская солидарность» считают, что ФСБ использует сообщения о диверсиях как повод для массовых обысков у крымских татар.