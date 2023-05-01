Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам, а российские командиры сажают своих подчиненных в «зинданы». Главные новости минувших выходных

В ночь на понедельник Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине

Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Под ударом оказались Киев и Херсон, а также Киевская, Харьковская и Сумская области и Херсон. Также мощный взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области.

В половину третьего ночи с девяти российских Ту-95 из Мурманской области и двух Ту-160 из акватории Каспийского моря по территории Украины было выпущено 18 крылатых ракет, 15 из которых удалось сбить. Об этом сообщается в телеграм-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В результате удара по Павлограду в Днепропетровской области пострадали 25 человек, в том числе трое детей. По информации главы областной администрации Сергея Лысака, одна ракета попала в промышленное предприятие, там начался пожар. О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил.

В свою очередь, российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ракеты попали в железнодорожный узел, где якобы располагался склад боеприпасов ВСУ.

Лысак также добавил, что в жилом районе Павлограда «повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов». Кроме того, по его словам, пострадали также около 40 жилых домов в нескольких районах региона.

Москвичу, ставшему фигурантом уголовного дела из-за участия в уличном опросе, ужесточили обвинение

Теперь Юрию Коховцу вменяют не просто распространение «фейков» о российской армии, а по мотивам ненависти или вражды. Таким образом максимальный срок, грозящий ему, увеличился с пяти до десяти лет лишения свободы. Обвинение Коховцу ужесточили благодаря экспертизе, которую провели одиозные «эксперты» — учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов. Оба они не раз участвовали в уголовных делах против политических активистов и оппозиционеров по инициативе обвинения.

Летом прошлого года «Радио Свобода» опубликовало уличный опрос, в ходе которого журналисты спрашивали у москвичей о том, необходима ли отношениям России и НАТО разрядка.

«Наше правительство говорило, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче — мирных жителей. Наши военные из Бурятии, Дагестана расстреливали [мирных жителей] вообще без причин. И у людей появляется ненависть ко всему этому делу. У нас один человек может остановить [войну]», — сказал на видео человек, которого телеграм-канал Baza называл Юрием Коховцом.

Российские командиры в Украине массово используют «зинданы» для поддержания дисциплины в войсках

Об этом в очередной сводке написали аналитики британской разведки. По их данным, командиры воюющих в Украине российских войск все чаще сажают своих подчиненных в импровизированные тюрьмы — ямы, вырытые под открытым небом и закрытые решетками сверху. Чаще всего в «зинданы» военнослужащих отправляют за пьянство и попытки расторгнуть контракт, утверждают в британской разведке.

Там также отметили, что в первые месяцы войны российские командиры сравнительно мягко реагировали на нарушения дисциплины, а солдатам, которые отказывались служить, позволяли вернуться домой, не поднимая шума.

Ситуация начала меняться осенью 2022 года вскоре после объявления мобилизации в России. Тогда российские законодатели приняли ряд «драконовских» нововведений, призванных повысить уровень дисциплины в войсках путем ужесточения наказаний за преступления против военной службы.

Как отмечают аналитики британской разведки, эта тенденция усилилась после того, как командующим российскими войсками в Украине стал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Студент из Нижнего Новгорода отсудил у государства 100 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Его обвиняли в поджоге военкомата

В сентябре прошлого года неизвестные бросили в здание военкомата Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода «коктейль Молотова». Вскоре силовики задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний студент Артем Лебедев. Его арестовали, а затем смягчили меру пресечения, выпустив под подписку о невыезде.

Лебедев свою вину отрицал, а вскоре уголовное дело против него прекратили из-за его непричастности к совершению преступления. После этого он обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием на сумму в 300 тысяч рублей.

В своем иске Лебедев рассказал, что во время преследования находился «в тяжелейшем психологическом состоянии, испытывал чувство стыда и страха, страдания и переживания по поводу случившегося». Кроме того, по его словам, после распространения информации об уголовном деле против него в СМИ, «была опорочена его репутация среди друзей и знакомых, а также по месту учебы». В итоге суд удовлетворил исковые требования Лебедева частично, постановив выплатить ему 100 тысяч рублей.

Жительницу Северска оштрафовали на миллион рублей по делу о «фейках» про армию. Она просила суд назначить ей реальный срок, так как у нее нет таких денег

Уголовное дело о «фейках» о российской армии против 65-летней юриста и автора телеграм-канала «Правда города Северска» Марины Новиковой возбудили 15 марта 2022 года. Она стала одной из первых в стране обвиняемых по новой статье о военных «фейках».

У нее дома прошли обыски, после чего Новиковой назначили запрет определенных действий — ей нельзя было пользоваться интернетом. По версии следствия, Новикова распространяла «недостоверные сведения об обстрелах украинских городов» в телеграм-канале «Правда города Северска». В частности, ей вменяли посты о попытке захвата украинского города Энергодар российской армией.

Новикова настаивала, что все ее публикации подтверждались публично доступной информацией и данными, которые ей передавали друзья, живущие в Энергодаре. Обвинение запрашивало для нее три года колонии.

«Я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет. Не для того все затеяно было, и правосудие не для меня и не для таких, как я. Я прошу суд только об одном, о назначении не штрафа, а сразу срока, потому что даже на минимальную сумму штрафа, определенную в инкриминируемой мне статье, и с рассрочкой на пять лет денег мне взять негде», — сказала Новикова в последнем слове перед объявлением приговора.

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