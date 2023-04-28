Студент из Нижнего Новгорода, которого ошибочно обвинили в поджоге военкомата, отсудил у государства 100 тысяч рублей компенсации

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода присудил 19-летнему Артему Лебедеву компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Его задержали, а затем арестовали в 2022 году по подозрению в поджоге военкомата. Об этом сообщает издание «Живем в Нижнем».

В сентябре прошлого года неизвестные бросили в здание военкомата Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода коктейль Молотова. Вскоре полицейские задержали Артема Лебедева, против него возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК). Студента сначала арестовали, а затем изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде.

В итоге уголовное преследование в отношении Лебедева прекратили — из-за его непричастности к совершению преступления. Сам он изначально не признавал вину. Как сообщает издание NN.ru, студент обратился в суд и потребовал взыскать с Министерства финансов компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Он рассказал, что во время преследования находился «в тяжелейшем психологическом состоянии, испытывал чувство стыда и страха, страдания и переживания по поводу случившегося».

Кроме того, Лебедев указал, что информация о его задержании и возбуждении против него уголовного дела была опубликована в СМИ и обсуждались в соцсетях, в связи с чем «была опорочена его репутация среди друзей и знакомых, а также по месту учебы». Суд удовлетворил исковые требования студента частично.

Источник: «Живем в Нижнем», NN.ru

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