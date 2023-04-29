Авторку телеграм-канала «Правда города Северска» Марину Новикову оштрафовали на миллион рублей по делу о «фейках» про армию. Она просила назначить ей реальный срок, так как у нее нет таких денег  

Северский городской суд назначил 65-летней юристке и авторке телеграм-канала «Правда города Северска» Марине Новиковой штраф в миллион рублей по статье о распространении военных «фейков» (часть 1 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Новикова просила суд приговорить ее к реальному лишению свободы, так как денег на оплату штрафа у нее нет.

Уголовное дело о «фейках» против юристки возбудили 15 марта 2022 года. Ее преследование стало одним из первых в России по новой на тот момент статье о военных «фейках». У нее дома прошли обыски, после чего Новиковой назначили запрет определенных действий — ей нельзя было пользоваться интернетом. По версии следствия, Новикова распространяла «недостоверные сведения об обстрелах украинских городов» в телеграм-канале «Правда города Северска». В частности, ей вменяли посты о попытке захвата украинского города Энергодар российской армией.

Новикова настаивала, что все ее публикации подтверждались публично доступной информацией и данными, которые ей передавали друзья, живущие в Энергодаре. Обвинение запрашивало для юристки три года колонии.

«Я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет. Не для того все затеяно было, и правосудие не для меня и не для таких, как я. Я прошу суд только об одном, о назначении не штрафа, а сразу срока, потому что даже на минимальную сумму штрафа, определенную в инкриминируемой мне статье, и с рассрочкой на пять лет денег мне взять негде», — сказала Новикова в последнем слове перед объявлением приговора.

Источники: «ОВД-Инфо», «Сибирь.Реалии»

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