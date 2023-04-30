Москвичу, на которого завели уголовное дело из-за участия в уличном опросе, ужесточили обвинение. Теперь ему грозит до десяти лет колонии

Жителю Москвы Юрию Коховцу, которого ранее обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за участия в опросе «Радио Свободы», ужесточили обвинение. Теперь ему вменяют распространение «фейков» по мотивам ненависти либо вражды. За это Коховцу грозит до десяти лет лишения свободы вместо пяти по прежнему обвинению, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Елену Шереметьеву.

Поводом для переквалификации дела стала лингвистическая экспертиза, которую, по данным правозащитного проекта, провели учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов. Они нашли в интервью Коховца мотив ненависти и вражды.

Как отмечает «ОВД-Инфо», ранее Тарасов и Крюкова выступали в качестве экспертов в деле о ликвидации «Мемориала» и в обвинительном заключении против сопредседателя ЦЗПЧ «Мемориал» Олега Орлова.

«Новая газета» в ноябре 2021 года подробно рассказывала об экспертной деятельности Тарасова и Крюковой. Например последняя — автор целого ряда громких экспертиз, в том числе по делу Pussy Riot и фильму «Невинность мусульман». А в 2012 году в ее компетенции усомнился судья, который вел процесс о вымогательстве взятки у президента ООО «Росэнергомаш» Владимира Палихаты, и не стал ее допрашивать.

Тарасов и Крюкова также пишут свои заключения, выступая в качестве сексологов, религиоведов, культурологов, социальных антропологов и правоведов.

Уличный опрос, за участие в котором будут судить Коховца, «Радио Свобода» опубликовало летом 2022 года. Прохожих тогда спрашивали о том, необходима ли отношениям России и НАТО разрядка.

«Наше правительство говорило, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче — мирных жителей. Наши военные из Бурятии, Дагестана расстреливали [мирных жителей] вообще без причин. И у людей появляется ненависть ко всему этому делу. У нас один человек может остановить [войну]», — сказал на видео человек, которого телеграм-канал Baza называл Юрием Коховцем.

Источники: «ОВД-Инфо», «Новая газета»

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