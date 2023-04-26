С начала полномасштабной войны в Украине на россиян, выступающих против нее, составляют все больше протоколов и заводят уголовных дел о «дискредитации». Стать обвиняемым может кто угодно, «дискредитирует» российскую армию практически любой поступок. «Холод» собрал несколько примеров.

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Что такое «дискредитация»

Статья о «дискредитации» есть как в Административном (20.3.3 КоАП), так и в Уголовном кодексе («повторная дискредитация армии» — 280.3 УК). Если «правонарушение» совершено впервые, то используют административную статью. По ней физлицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, должностным — от 100 тысяч до 200, юридическим — от 300 тысяч до 500.

Эта статья массово используется уже год. Как обращала внимание «Медиазона», в 2022 году суды оштрафовали россиян по протоколам о «дискредитации» армии на сумму почти 151,3 миллиона рублей. Также к годовщине войны издание подсчитало, что в российские суды поступило более шести тысяч протоколов по административной статье о дискредитации армии.

Если же правонарушение совершено повторно в течение года, то человеку может грозить уголовная статья, с максимальным штрафом до миллиона рублей и возможным сроком до пяти лет колонии. Так было до марта 2023 года, но недавно Путин подписал закон, увеличивающий максимальное наказание до семи лет.

По данным Генпрокуратуры, к началу 2023 года в России было возбуждено 62 дела по статье о «дискредитации», фигурантами которых стали 45 человек. По сравнению с «фейками» это существенно меньше: по данным ведомства, за тот же период было возбуждено 187 дел по этой статье, фигурантами которых стали 149 человек.

Отличия между «фейками» и «дискредитацией» в августе объясняла газета «Коммерсант»: «утверждение о факте» — это «фейки», а «негативное мнение» о действиях российской армии — «дискредитация». В методичке Минюста, согласно данным издания, говорилось, что под дискредитацией нужно понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета».

Что силовики и суды признают «дискредитацией»

Ее находят в постах, комментариях и реакциях в социальных сетях и мессенджерах

Фигуранткой уголовного дела о дискредитации стала жительница Амурской области Валентина Гамлий. В региональном Следственном комитете утверждают, что в августе прошлого года она создала анонимный аккаунт в телеграме и с него оставила некие комментарии, которые дискредитировали российскую армию.

До этого на Гамлий уже составляли протокол из-за комментариев в региональном паблике во «ВКонтанте» — по версии силовиков, она писала, что российские войска «вторглись на чужую землю и бомбят все подряд», ведут «братоубийственную войну, поддерживающую фашизм в России». Помимо этого, Гамлий написала, что она выступает «против действий власти и геноцида братского народа». За эти комментарии Гамлий оштрафовали на 30 тысяч рублей. А за повторную «дискредитацию» — уже на 100 тысяч.

В прошлом году за «дискредитацию» в постах во «ВКонтакте» оштрафовали Дмитрия Отраднова из Качканара Свердловской области. Отраднов, согласно решению суда, опубликовал пост со словами «“Защищая Отечество”. Пошли похороны захватчиков», что суд счел «дискредитирующим» армию и назначил Отраднову штраф в 30 тысяч рублей.

В Пензе пенсионер Николай Гуценович стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации» российской армии из-за реакций в «Одноклассниках». Проект «ОВД-Инфо» сообщал, что, по версии следствия, Гуценович со своего смартфона «ставил реакции на публикации в вышеуказанной социальной сети, после чего публикации размещались у него на странице и были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц». СК считает, что в самих публикациях, на которые поставил реакции пенсионер, действия российской армии в Украине «характеризуются как преступные, захватнические».

В марте прошлого года на Гуценовича составили административный протокол о дискредитации из-за одиночного пикета — на плакате была ракета, которую ломают руки. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Разговоры о войне тоже могут признать «дискредитацией» армии

В декабре прошлого года Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал заключенного ИК-12 Юрия Поташкина на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации». Все потому, что заключенный в штрафном изоляторе «начал высказываться с резкой критикой действий Вооруженных сил России».

За разговоры о войне могут оштрафовать не только в колонии. В апреле 2023 «Адвокатская улица» рассказывала историю юристки из Ижевска (издание не раскрывало имя женщины из соображений безопасности). В декабре прошлого года к ней за консультацией обратились клиентки Ольга Дягилева и Елена Щербакова. Двоюродный брат Дягилевой и муж Щербаковой отбывали наказание в удмуртских колониях. Женщины опасались, что заключенных могли завербовать в ЧВК Вагнера и отправить на войну в Украине.

После разговора клиентки юристки пошли в полицию, где рассказали, что во время консультации она «неоднократно дискредитировала» российскую армию и правительство, а также «умышленно негативно оценивала» войну и российскую армию (одна из клиенток записала разговор на диктофон). «Дискредитацию» признали публичной, так как, по словам Дягилевой и Щербаковой, офис, где проходила консультация, не закрывался на ключ, из-за чего любой человек мог зайти и услышать их разговор. В итоге 16 марта Индустриальный районный суд Ижевска оштрафовал юристку на 30 тысяч рублей.

Антивоенные протесты тоже попадают под «дискредитацию»

Жителя Ижевска Никиту Горбунова 18 апреля оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» после того, как он вышел в одиночный пикет с плакатом «Обними, если против войны». Как рассказывал Горбунов, мужчина и женщина, свидетельствовавшие по его делу, во время пикета назвали его «сученышем», а флаг Украины ― фашистским, и обещали доложить «куда следует».

Из-за протестной акции фигурантом уголовного дела о повторной «дискредитации» стал Дмитрий Скурихин, предприниматель из Ленинградской области. В годовщину начала войны он вышел в одиночный пикет у своего магазина в селе Русско-Высоцкое — на плакате было написано «Прости, Украина». Сначала Скурихина отправили под стражу, но позже отпустили под домашний арест.

До этого Скурихин стал фигурантом другого уголовного дела о «дискредитации» за то, что расписал свой магазин антивоенными лозунгами. Русская служба Би-би-си отмечала, что Скурихин стал первым россиянином, ставшим фигурантом сразу двух уголовных дел о дискредитации.

Фото: фейсбук Дмитрия Скурихина

Лозунги «Нет войне» — тоже «дискредитация»

Многие слышали про жительницу Тюмени Алису Климентову, на которую составили протокол по «дискредитации» за надпись «Нет в***е». Сперва Климентова смогла убедить суд, что имела в виду «Нет вобле», и дело прекратили. Но полиция обжаловала решение, добавив, что во время акции против мобилизации 24 сентября Климентова нарисовала на асфальте «пацифик» — «международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения». По мнению силовиков, это доказывает, что плакат выражал «несогласие с объявленной частичной мобилизацией». В декабре Климентову оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: SOTAvision

Под «дискредитацию» попадают и другие антивоенные надписи. В сентябре в Москве арестовали на пять суток Галину Семенову и Валерию Демидову, вышедших к зданию Минобороны в украинских костюмах и с рушником, на котором была надпись «No war». В апреле 2023 года жительницу Касимова Юлию Варакушину оштрафовали на 30 тысяч рублей. В протоколе говорилось, что 28 марта она оставила надпись «НЕТ ВОЙНЕ! ПУТИН — УБИЙЦА! РОССИЙСКИХ СОЛДАТ — ДОМОЙ!» на внутренней стороне двери кабинки женского туалета ТЦ «Кротберс».

Силовики сочли, что тем самым Варакушина «подорвала доверие к проведению специальной военной операции».

Комплименты президенту Украину Владимиру Зеленскому тоже подпадают под статью

В апреле 2023 года Щербинский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей 70-летнюю Ольгу Слегину. «Дискредитацией» в ее исполнении суд счел комплимент в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который Слегина высказала во время отдыха в санатории в Нальчике.

Как писал «Мемориал», в разговоре с официанткой Натальей Захаровой, назвавшей президента Украины «уродом», Слегина сказала: «Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками». Правозащитники отмечали, что заседание, на котором рассматривали протокол, длилось менее пяти минут.

И украинская музыка тоже «дискредитирует» российскую армию

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы оштрафовал Антона Усова на 50 тысяч рублей за прослушивание украинской музыки в машине. В постановлении суда говорилось следующее: «Находясь в общественном месте, вблизи проходившего мероприятия “Российская энергетическая неделя 2022” с участием президента Российской Федерации, имел и демонстрировал средство наглядной агитации, а именно прикрепил флаг <...> на панель автомобиля <...> также Усов А. В. на автомобиле, опустив боковые стекла, включил гимн Украины <...> привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации». Сам Усов вину не признал, уточнив, что слушал разные песни, у него в машине лежал детский мяч, а гимн в машине не звучал.

Помимо «дискредитации», Усову вменили неповиновение полиции: по этой статье его арестовали на 15 суток.

Смеяться над выступлением президента — «дискредитация»

В марте 2023 года самарского депутата Михаила Абдалкина оштрафовали на 150 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» после того, как он опубликовал видео, где слушает послание Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.

Фото: YouTube Михаила Абдалкина

Защита решила обжаловать решение. «Считаю, что там никакой дискредитации Вооруженных сил нет. Партия [КПРФ] и в том числе Новокуйбышевское городское отделение [КПРФ] поддерживает Вооруженные силы, военнослужащих, призванных в рамках мобилизации», — сказал Абдалкин на первом заседании суда.