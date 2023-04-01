Суд в Ижевске оштрафовал за «дискредитацию» армии юристку, которая в разговоре со своими доверительницами осудила войну в Украине

Индустриальный районный суд Ижевска признал местную юристку и правозащитницу виновной по статье о публичной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), которую та якобы допустила в разговоре со своими клиентками. Об этом сообщает «Адвокатская улица». Женщина попросила не раскрывать ее имя из соображений безопасности.

Издание отмечает, что в декабре 2022 года юристка провела бесплатную консультацию для двух женщин, Ольги Дягилевой и Елены Щербаковой, чьи двоюродный брат и муж отбывали наказание в удмуртских колониях. Женщины опасались, что заключенных могли завербовать в ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. Они обратились к правозащитнице, чтобы узнать, что они могут сделать. Ее контакты они нашли в соцсетях.

Через полтора месяца после разговора Дягилева и Щербакова обратились в полицию с жалобой на юристку. Они рассказали, что правозащитница в процессе консультации «неоднократно дискредитировала» российскую армию и правительство, а также «умышленно негативно оценивала» использование Вооруженных сил и саму войну. По словам одной из женщин, юристка высказывалась «громко и эмоционально».

Ольга Дягилева пояснила полицейским, что записывала беседу с правозащитницей на диктофон, чтобы потом переслушать разговор и вспомнить, о чем шла речь. Обе клиентки отметили, что дверь офиса, в котором они общались, не закрывалась на ключ, поэтому войти внутрь и услышать их разговор мог кто угодно. А значит, их общение якобы было публичным.

В итоге полицейские и сотрудники центра «Э» анализировали следующие высказывания правозащитницы: «…Вот идите за своим патриотом туда… куда подальше. Все, кто из России едет на войну — они убийцы. Защищать Родину. Какую Родину?! В чужой стране эта твоя Родина? Ты её защищаешь? Как?»

Сама юристка в разговоре с «Адвокатской улицей» заявила, что во время беседы с доверительницами она находилась в состоянии шока, стресса и упадка сил, понимая, что не может им помочь: «Они мне говорят — как так, должен быть закон… И им приходится объяснять, что законов нет, ничего нет». Женщина добавила, что не помнит своих конкретных высказываний, так как постоянно общается с большим количеством людей.

На суде она рассказала, что консультирует «как правозащитник» с 2005 года и берет деньги только за судебное представительство, а «разъясняет права» бесплатно. По ее словам, с начала мобилизации за консультацией к ней обратилось несколько сотен родственников российских заключенных.

Адвокат правозащитницы Роман Качанов настаивал на прекращении дела за отсутствием состава преступления. Он убеждал суд, что разговор между юристкой и клиентками не был публичным.

Тем не менее 16 марта судья Елена Фролычева признала правозащитницу виновной в «дискредитации» армии и выписала ей штраф в 30 тысяч рублей. Качанов обжаловал постановление в Верховном суде Удмуртии.

«Если такие кухонные разговоры будут легализованы как публичные действия — это будет очень негативная практика. У каждого свои мысли есть. Вы ими поделились в дружеской беседе, а кто-то записал — и вот это уже публичные действия. Вот уже на вас готово дело», — сказал адвокат.

Источник: «Адвокатская улица»

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