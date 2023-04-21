Дмитрия Скурихина, который исписал здание своего магазина в Ленобласти антивоенными лозунгами, отпустили из СИЗО вопреки требованию следователя

Ломоносовский суд Ленинградской области отказался удовлетворить ходатайство следователя о продлении ареста Дмитрию Скурихину. Сельского предпринимателя отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщает проект «Сетевые свободы». Ранее Скурихин исписал здание собственного магазина антивоенными лозунгами и публично попросил прощения у Украины за войну, развязанную Россией. Активиста судят по статье о повторной «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК).

По данным «Русской службы би-би-си», Дмитрий Скурихин стал первым россиянином, на которого параллельно завели сразу два уголовных дела о «дискредитации». Первое возбудили в сентябре 2022 года. Как сообщал проект «ОВД-Инфо», поводом стала фотография магазина с антивоенными надписями, выложенная Скурихиным в сеть, а также его антивоенный пост. Суд назначил предпринимателю запрет определенных действий.

Второе уголовное дело на Скурихина завели в 2023-м. 24 февраля, в годовщину начала войны, он выложил фотографию с плакатом «Прости, Украина», сделанную на фоне магазина с антивоенными лозунгами. 26 февраля Ломоносовский районный суд Ленинградской области отправил предпринимателя под арест.

В мае 2022-го Скурихина также оштрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом стал видеоролик, на котором предприниматель выступил против войны в Украине.

Источники: «Сетевые свободы», «Русская служба Би-би-си», «ОВД-Инфо»

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