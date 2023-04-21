Фемтех — это сравнительно новый термин в ИТ, объединяющий решения и стартапы, ориентированные на женщин. Они решают вопросы, связанные с ПМС, фертильностью, планированием беременности, послеродовым периодом, менопаузой. «Холод» собрал приложения и устройства, которые могут облегчить симптомы менструации, планирование беременности или кормление грудью.

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Термин «фемтех» в 2016 году предложила датчанка Ида Тин, соосновательница первого трекера для отслеживания менструации и овуляции Clue. «Меня расстраивало, что у нас нет хорошего способа контролировать именно эту сферу жизни», — рассказывала Тин в одном из интервью.

Сегодня такие приложения включают в себя не только календари, но и онлайн-комьюнити и образовательные площадки с информацией о здоровье, сексе, фертильности.

Приложения

Менструация и овуляция

Flo

Google Play

App Store

Flo работает по тому же принципу, что и Clue: позволяет отслеживать начало менструации и подготовку к зачатию, наблюдать за течением беременности в первые месяцы.

Авторы приложения хотели сделать не просто календарь, а целую экосистему, которая будет отслеживать эмоциональные и физиологические изменения во время цикла, ПМС и овуляции. «На рынке были только очень простые приложения, которые мы между собой называли “розовые календарики”, — рассказывал один из создателей приложения Дмитрий Гурский. — Предпринимателям эта тема была непонятна, большинство мужчин осознанно не хотели ей заниматься, а предпринимательниц, к сожалению, до сих пор немного».

Eve

Google Play

App Store

Приложение из линейки, предназначенной для помощи женщинам на разных этапах — от отслеживания менструации до планирования беременности и первых месяцев с ребенком. Eve помогает наблюдать за менструальным циклом, отмечать физиологические и эмоциональные перемены, следить за овуляцией.

Беременность и роды

Glow

Google Play

App Store

Приложение сосредоточено на помощи в зачатии ребенка. Здесь можно следить за циклом, чтобы точнее спланировать беременность, а когда она уже наступила — прочитать советы от врачей и отслеживать протекание экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В нем можно подключить аккаунт партнера, чтобы он мог вместе с вами следить за развитием беременности. Кроме того, у Glow есть огромное онлайн-комьюнити — правда, на английском языке. Это группы по интересам — от проблем в отношениях до поиска «подруги по циклу».

amma pregnancy tracker

Приложение отслеживает протекание беременности: помогает следить за весом и симптомами, напоминает о походах к врачу. В нем есть счетчик схваток, возможность отмечать все нюансы беременности и загружать снимки УЗИ.

Sprout

Google Play

App Store

Разработчики Med ART Studios сделали несколько продуктов: календарь менструаций, трекер для отслеживания беременности, приложения с советами по уходу за новорожденным и упражнениями для беременных.

Sprout дает подробную метрику о здоровье женщины и ребенка, позволяет отмечать симптомы и показывает очень реалистичную 3D-модель развития плода.

Hello Belly

В нем есть все то же, что и в других приложениях, а еще советы о том, как следить за здоровьем и развитием ребенка и переживать трудности во время беременности, уроки йоги и медитации. Все это сделано в виде милых комиксов.

Счетчик схваток

Google Play

App Store

Трекер, который помогает отличить тренировочные схватки от настоящих и подсказывает, когда пора ехать в роддом.

Mother Fit

App Store

Комплекс упражнений для будущих мам по фитнесу и йоге. Видеотренировки подбираются с учетом срока беременности.

Wachanga: календарь беременности и дневник малыша

Google Play

App Store

Возможно, если вы пользовались календарем менструации Clover, вам будет удобно остаться в экосистеме Wachanga, чтобы отслеживать беременность, а затем вести дневник сна, кормления и прикорма, график смены подгузников и многое другое.

Mom Life

Google Play

App Store

Календарь для отслеживания беременности, который может помочь в первые этапы жизни младенца: в нем есть советы, отзывы о роддомах, трекер сна, кормления и прикорма. А самое любопытное — сообщество пользовательниц. Здесь можно найти чат с беременными на том же сроке, что и вы, если есть потребность в общении.

Менопауза

Femilog

Google Play

App Store

Трекер поможет отслеживать физические и эмоциональные симптомы менопаузы. Приложение ведет статистику и позволяет фиксировать приливы, перемены настроения, нарушения сна. Это помогает понять, все ли находится в пределах нормы и когда стоит обратиться к врачу.

Caria

App Store

В Caria встроен чат-бот, который рассказывает о симптомах менопаузы, помогает их фиксировать, отвечает на вопросы и определяет этап климакса. Искусственный интеллект фиксирует данные и дает рекомендации по питанию, физическим нагрузкам и образу жизни.

mySysters

App Store

Это тоже трекер симптомов менопаузы. Его плюс — в сообществе женщин, где можно общаться и больше узнавать об этом состоянии. Приложение создает диаграммы симптомов, с которыми потом можно обратиться к своему врачу.

Умные устройства

Фемтех не ограничивается приложениями, хотя сейчас это основной сегмент, особенно в России. Также компании разрабатывают гаджеты, призванные облегчить жизнь женщинам. Рассказываем про те, которые можно купить в России.

Livia

Девайс помогает избавиться от боли при менструации. Он закрепляется на поясе, а наклейки-проводники крепятся к животу и стимулируют нервные окончания в коже. Благодаря электростимуляции мозг не воспринимает менструальную боль так остро.

Устройство одобрено FDA и безопасно, однако гарантии, что Livia поможет на 100%, нет. К тому же аппарат не устраняет причину боли, а лишь борется с симптомами.

Можно купить на официальном сайте.

Elvie

Фитнес-трекер Elvie Trainer для мышц тазового дна, который помогает укрепить или восстановить их после родов и предотвращает возрастные проблемы мочеполовой сферы. Elvie напоминает небольшой вибратор или тампон, который подключается к приложению: в нем можно выбрать программу тренировки и отслеживать свой прогресс.

Компания также выпустила несколько моделей молокоотсоса Elvie Pump, которые легко крепятся на груди, практически незаметны и синхронизируются с приложением, чтобы отслеживать объемы молока, вести график сцеживания и настраивать ритм.