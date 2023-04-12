По меньшей мере семь человек погибли в результате перестрелки между военными Армении и Азербайджана. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях

Не менее семи человек погибли в результате перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными в Карабахе в районе Лачинского коридора.

Как сообщили в министерстве обороны Армении, около трех часов дня 11 апреля азербайджанские военные открыли огонь по армянским военнослужащим, которые проводили инженерные работы. Жертвами нападения, по данным ведомства, стали четверо армянских бойцов, а еще шесть человек получили ранения.

В свою очередь, власти Азербайджана заявили, что военнослужащие этой страны подверглись обстрелу со стороны армянских военных из населенного пункта Дыг Горисского района. В министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в результате перестрелки погибли трое азербайджанских военнослужащих, а армянская сторона «понесла значительные потери».

Источники: Министерство обороны Армении, Министерство обороны Азербайджана

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