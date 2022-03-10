Хроника войны с Украиной. День 15

Украина обвиняет российские войска в обстреле детской больницы и роддома в Мариуполе.

22:31

Священника из Костромской области Иоанна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей за антивоенную проповедь, сообщает проект «Сетевые Свободы».

Его признали виновным по новой административной статье о дискредитации «использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержки международного мира и безопасности» (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Вчера 33-летнего жителя Сургута оштрафовали по той же статье на 40 тысяч рублей.

«Это был комментарий под одним из постов «ВКонтакте». Пост был о том, что военные России раскрыли значение знаков Z на спецтехнике. Под этим постом гражданин писал негативные комментарии: Z — засранцы», — объяснила суть дела начальник пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольга Абмайкина.

22:04

Мэр города Нежин в Черниговской области Александр Кодола утверждает, что днем 10 марта город обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган». По его словам, двое человек погибли, а восемь пострадали.

21:14

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО Валерия Дубенюка, обвиняемого в насилии в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК) во время попытки отбить протестующего у силовиков на антивоенной акции 6 марта, сообщает пресс-служба судов.

По версии следствия, молодой человек четыре раза ударил полицейского. На заседании Дубенюк рассказал, что он пытался защитить протестующего от избиения дубинкой.

«Я осознал свою глупость, это был опрометчивый поступок. Сотрудники полиции правильно поступили, что задержали. Благодарность, что не применили огнестрел. Я готов встать на учет и возместить ущерб», — сказал затем юноша.

Еще одного обвиняемого по этому делу Кирилла Королева, несмотря на просьбу следствия об отправке в СИЗО, поместили под домашний арест. Следователи считают, что Королев толкнул полицейского.

21:02

Фонд Educational Testing Service приостанавливает экзамены TOEFL в России и Беларуси, сообщается на сайте организации.

«Мы решительно поддерживаем растущие призывы закончить вторжение в суверенную Украину. Мы по-прежнему остаемся твердо привержены поддержке всех учащихся на их образовательном пути и надеемся, что мир воцарится как можно скорее», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о приостановке экзаменов IELTS. Это главные международные экзамены на знание языка, например, для поступления или устройства на работу за рубежом: TOEFL больше востребован в США, а IELTS — в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и ЮАР.

19:42

Из России также уходит Warner Music Group. Компания временно прекращает инвестиции и проекты развития, продвижение и маркетинговую деятельность, а также производство всех новых физических носителей. Но обещает выполнить все условия существующих договоренностей с артистами, сотрудниками и авторами.

19:26

Ювелирная компания Pandora приостановила свою работу в России и Беларуси. Как пишет Reuters, это произошло еще 24 февраля. При этом у Pandora нет сотрудников в обеих странах, а товары продают дистрибьюторы, и доход от этих продаж составлял менее 1% выручки компании.

18:46

Руководитель «Ночлежки» Григорий Свердлин покинул Россию.

«Оставаться в России и не чувствовать себя говном я мог бы только в кутузке <…> В общем, я кинул пару рюкзаков и складной велик в машину и уехал из страны. Самое сложное решение в моей жизни», — написал Свердлин в своем инстаграме.

Он добавил, что в последние дни его предупреждали, что за ним «скоро придут» из-за его «слишком громких выступлений».

«Ночлежка» — петербургская благотворительная организация, которая помогает бездомным людям. В 2021 году «Холод» писал о том, как волонтеры и подопечные «Ночлежки» встречают Новый год.

18:28

С 10 марта по 10 сентября ЦБ будет выдавать юрлицам и ИП наличными валюту (доллары, евро, иены, фунты) только в пределах 5 тысяч долларов и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. ЦБ пишет, что «в особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена», но что это за особые случаи не уточняет.

18:20

Компания Hearst отзовет лицензию у российской версии журнала Esquire, сообщил его главред Сергей Минаев. Последний номер журнала выйдет в апреле. Российский Esquire публиковался с 2005 года.

Обложка последнего номера российского Esquire

18:02

Система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси, сообщает Business Wire со ссылкой на заявление компании.

Еще в начале февраля Western Union планировала с 1 апреля прекратить переводы внутри России из-за низкой востребованности, но сохранить трансграничные. Компания выразила поддержку украинцам. Так, Western Union и другие сервисы международных денежных переводов отключили комиссии для переводов в Украину.

17:45

«ВКонтакте» заблокировала страницу «Медузы» по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля, сообщает само издание. Причина — распространение «заведомо ложной общественно значимой информации» о войне в Украине.

3 марта в России заблокировали сайт «Медузы». На территории России также заблокированы сайты «Эха Москвы» (после блокировки радиостанцию ликвидировали), телеканала «Дождь» и издания «Медиазона».

16:29

Примерно половина населения Киева покинула город, передает УНИАН со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

«Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится. Тем не менее Киев сейчас превратился в крепость. Каждая улица, каждое здание, каждый блок-пост укрепляется», — сказал Кличко.

15:50

Vladimir Putin is isolated and morally dead. He is turning himself into a 21st-century Stalin, resorting as never before to lies, violence and paranoia at home. Our cover this week https://t.co/hjbSofY2U4 pic.twitter.com/dhqEnX2ZLq — The Economist (@TheEconomist) March 10, 2022

15:43

Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России, передает РИА «Новости».

«Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине», — сказала глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. Она добавила, что сейчас технически невозможно получить госпошлину за визу и эстонская сторона не может обрабатывать запросы.

15:37

Актер Бенедикт Камбербэтч вынес флаг Украины на сцену во время церемонии вручения премии Cinema Vanguard Award в Санта-Барбаре.

Benedict Cumberbatch held up a Ukrainian flag in solidarity with Ukraine at the Cinema Vanguard Award ceremony during the 37th Annual Santa Barbara International Film Festival on March 9, 2022 in Santa Barbara, California.



Photo: Tibrina Hobson/Getty Images for SBIFF pic.twitter.com/YLOEDNlymF — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 10, 2022

15:03

Правительство опубликовало список ранее ввезенных в Россию из-за границы товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны:

технологическое оборудование

телекоммуникационное оборудование

медицинское оборудование

транспортные средства

сельхозтехника

электрическая аппаратура

Всего в списке более 200 наименований товаров, включая ж/д вагоны, пульты, турбины, проекторы и так далее. Ввоз ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Порядок ввоза в эти страны будет опубликован правительством позже. В официальном заявлении говорится, что мера по запрету вывоза иностранного оборудования «необходима для обеспечения стабильности на российском рынке».

14:50

Писатель Борис Акунин, артист балета Михаил Барышников и экономист Сергей Гуриев создали проект «Настоящая Россия» для сбора помощи украинцам.

Уже удалось собрать более 82 тысяч фунтов (более 12 миллионов рублей). Все собранные средства отправят в The Disasters Emergency Committee, который объединяет фонды, помогающие украинским беженцам.

В обращении «Настоящей России» говорится, что «развязанная Путиным война — удар по людям, принадлежащим к русской культуре и говорящим на русском языке».

«У нас нет возможности остановить этот кошмар. Но мы не можем, не хотим, не имеем права бездействовать. Самое меньшее, что мы можем сделать, — оказать помощь людям, бегущим от российской — нет, от путинской — армии», — говорится на сайте «Настоящей России»

13:39

В Турции завершились переговоры глав МИД России и Украины, они продолжались полтора часа. По итогам о прекращении огня договориться не удалось.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что прогресса по перемирию нет, но Украина готова к дипломатическому решению и надеется на продолжение сегодняшнего формата переговоров.

«Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся», — заключил Кулеба.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что роддом, который вчера обстреляли в Мариуполе, был захвачен батальоном «Азов» и «прочими радикалами». «На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали», — сказал Лавров.

13:19

Итальянская группа компаний Eni приостановила закупку нефти и нефтепродуктов у России. Руководство Eni также сообщило, что следит за ситуацией вокруг закупки российского газа, так как 7 марта лидеры Евросоюза договорились постепенно сокращать зависимость от российского газа. А ранее компании Shell и British Petroleum отказались от контрактов по закупке нефти и газа в России.

У Eni несколько долгосрочных контрактов с «Газпромом», а в 2017 году итальянская компания заключила также соглашение с «Роснефтью».

12:59

Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России. 7 марта руководитель Fast Retailing Co. (материнская компания Uniqlo) Тадаси Янаи выступил против войны в Украине, но сказал, что Uniqlo будет и дальше работать в России. После этого пользователи соцсетей начали призывать к бойкоту компании, а решение Янаи осудил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

UPD. Магазины Uniqlo в России перестанут работать с 21 марта.

12:23

Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. Возможности поставок будут искать в других странах, в том числе Турции и Индии.

При этом часть самолетов российских авиакомпаний Росавиация планирует вернуть иностранным лизингодателям, а часть уже перевели в российский реестр судов.

Топ-менеджер «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный рассказал, что самолеты авиакомпании смогут безопасно летать еще «месяца два-три»: «Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно. И самолеты «Уральских авиалиний» будут безопасно летать без «раздраконивания» флота, без остановок самолетов и без вандализма, то есть, не снимая ничего, месяца два-три».

12:16

Великобритания ввела санкции в отношении миллиардеров Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, главы «Роснефти» Игоря Сечина, председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева и председателя правления «Транснефти» Николая Токарева.

11:40

В Анталье начались трехсторонние переговоры — на них присутствуют глава МИД России Сергей Лавров, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и их турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

11:24

Курсы доллара и евро продолжают бить рекорды на московской бирже: доллар — 121,5 рубля, евро — 132 рубля.

11:14

Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку сообщает, что российская колонна на северо-западе от Киева за неделю слабо продвинулась и несет потери, а активность российской авиации снизилась, вероятно, из-за «неожиданно эффективной» работы противовоздушной обороны Украины.

CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Минобороны США передает, что с 24 февраля Россия запустила по территории Украины 720 ракет. Источник CNN тоже говорит, что российские войска не сильно продвинулись к Киеву, но приближаются к Харькову и Николаеву.

10:36

Горсовет Мариуполя сообщил о троих погибших в результате вчерашнего обстрела детской городской больницы и роддома. Среди погибших — ребенок.

Пострадали 17 человек — медики, женщины и дети.

10:24

Какие компании ограничили свою работу в России за ночь:

Mondelez (Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) и Mars (Mars, Twix, Snickers, Skittles) приостановили рекламу и инвестиции

Google ограничил покупку приложений в Play Market, скачать можно будет только бесплатные

Sony и Nintendo приостановили продажи игр для своих консолей PlayStation и Nintendo Switch

YouTube приостановил все способы монетизации для российских пользователей, включая спонсорство и Premium-подписку

датская пивоваренная компания Carlsberg прекратит производство в России

сети гостиниц Hilton и Hyatt приостанавливают развитие бизнеса в России

производитель строительной техники Caterpillar остановил работу своих предприятий

японский производитель принтеров Epson прекратил экспорт своих товаров в Россию и Беларусь

10:16

Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, говорится в заявлении МИД. Ранее Совет Европы приостановил членство России.

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — сказано в сообщении МИД.

Выход из Совета Европы предполагает, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Глава правозащитной международной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что для полноценного выхода из Совета власти должны принять закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Пока о запуске этого процесса российские власти не сообщали.

Обновлено в 11:31. Добавлен комментарий Чикова.

9:55

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменила все экзамены на территории России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации.

Решение объяснили «обострением внешнеполитической обстановки» после начала войны с Украиной. Деньги, которые уже внесли за экзамен, предлагают перенести на курсы по подготовке к нему. В другом случае их заморозят до возобновления экзаменов в России.

IELTS обычно сдают для устройства на работу или поступления в вузы за рубежом.

9:48

В Мариуполе обстреляли детскую больницу и роддом. Украинские власти сообщили, что погибших нет, но пострадали некоторые беременные женщины.

Injured mothers were evacuated on makeshift stretchers, while soldiers cared for children, after Ukrainian officials say a Russian attack destroyed both a children's hospital and maternity ward. pic.twitter.com/qARLrfU6B3 — CBS News (@CBSNews) March 9, 2022

Минобороны России признало, что среди военных, которых отправили в Украину есть срочники.

Евросоюз включил в санкционный список еще 160 россиян — сенаторов, голосовавших за признание ДНР и ЛНР, и бизнесменов, лояльных власти.

Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья для них в России хватит на срок «до года», сообщил Минпромторг. А участники рынка называют срок в полгода.

Недельная инфляция в России стала самой высокой с 1998 года.

Фото на обложке: Зейнеп Элиф Оздемир