Вечером 4 апреля стало известно о задержании молодой пары в Нижнем Тагиле. Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области распространила видео задержания мужчины и «признания» девушки с заблюренным лицом. Она говорит, что передала некие чертежи спецслужбам другой страны. При обыске у пары якобы нашли «предметы шпионской деятельности». «Холод» попытался разобраться, что произошло и кто эти задержанные.

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Двое силовиков с георгиевскими ленточками на шлемах укладывают лицом в пол молодого человека в черном пуховике. Когда задержанному заламывают руки за спиной, к нему подходит мужчина в штатской одежде и показывает какое-то удостоверение в красной обложке.

«Внимательно почитай. Знаешь, почему мы здесь?» — спрашивает человек в гражданском. В это время силовики пытаются надеть на задержанного наручники и кричат: «Руки расслабляй, руки расслабляй!»

Задержание снимает один из силовиков. Оно происходит на крыльце подъезда жилого дома.

После этого силовики ведут задержанного по подъезду, подходя к двери квартиры. Судя по всему, они сами открывают дверь квартиры его ключом. «Жена одна там?» — спрашивает у порога один из силовиков. После чего открывает дверь и светит в коридор ярким фонарем.

На следующем кадре задержанный уже сидит на диване с пустым листком А4 на коленях. Склейка. Мужчина, уже без пуховика и наручников, сидит на том же диване вместе с девушкой.

— Ты передавала сведения иностранной стране? — обращается к ней голос за кадром.

— Да.

— Что это были за сведения: чертеж или какой-то иной документ?

— Чертежи.

— Сколько денежных средств вы получили после оказания конфиденциальной помощи сотруднику иностранной спецслужбы?

— В районе сотки.

— На что планировали потратить денежные средства?

— Просто жить.

Далее силовики выводят задержанных молодых людей из подъезда и заводят их в белый микроавтобус. Полутораминутный ролик с их задержанием и допросом 4 апреля со ссылкой на ФСБ опубликовали СМИ. Вероятно, в реальности разговор складывался иначе, чем на видео: в ролике сразу несколько грубых склеек. Но, по сообщению пресс-службы УФСБ России по Свердловской области, именно так выглядело задержание молодой пары из Нижнего Тагила.

За что задержали этих людей?

По официальной версии, пару задержали «за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле». Оба арестованы по статье «Государственная измена». «Супруги за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты “предметы шпионской деятельности”», — писали в ТАСС. При этом местное издание TagilCity.ru сообщает, что задержание состоялось еще в конце марта.

Издание TagilCity.ru со ссылкой на свои источники пишет, что семейная пара во время работы на «Уралвагонзаводе» сделала копии документации, а позже передала их представителям Украины. Задержанный мужчина, как пишет издание, в конце 2022 года в должности инженера-технолога участвовал в научно-практической конференции молодых специалистов на «Уралвагонзаводе». Также он известен как фотограф, работающий в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Москве.

На прошлой неделе в Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в сборе сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. По версии обвинения, делал это Гершкович в пользу США. «Медуза» со ссылкой на свой источник сообщала, что перед задержанием во время своей командировки Гершкович в том числе посещал Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод», которое производит в том числе танки.

На странице «Уралвагонзавода» во «ВКонтакте» пишут о работе «для фронта и для победы». А в пабликах Нижнего Тагила есть видео с танком Т-90М, который «готов ко встрече с западными кошками».

Что известно о задержанных?

Житель Нижнего Тагила Руслан Бодров (имя и фамилия изменены по его просьбе) рассказал «Холоду», что задержание произошло в доме 23 на Алтайской улице. Он смог узнать подъезд этого дома по видео. Сам собеседник живет в соседнем дворе.

Бодров сообщил «Холоду», что мужчину на видео зовут Данил Мухаметов. На страничке во «ВКонтакте» Мухаметова действительно написано, что он работает на «Уралвагонзаводе», а также фотографом. Также 17 декабря 2022 года он опубликовал снимок сертификата, полученного за участие в XVII Всероссийской научно-практической конференции молодых специалистов — о ней упоминало издание TagilCity.ru. Две последние фотографии на странице Мухаметова выложены в феврале 2023 года: по ним видно, что снимки сделаны в Олимпийском парке в Сочи.

Ян Пахомов (имя и фамилия изменены по его просьбе), который учился вместе с Данилом Мухаметовым в Нижнетагильском машиностроительном техникуме, подтвердил «Холоду», что узнал задержанного. «Данил закончил техникум в 2011 году. Получается, ему сейчас должно быть около 31 года. После техникума Данил, насколько я знаю, уехал в Москву работать фотографом, — рассказывает Пахомов. — Лет шесть назад я его встретил на заводе, мы перекинулись несколькими фразами. Оказалось, он вернулся в Нижний Тагил и устроился на завод технологом».

Судя по странице Данила Мухаметова во «ВКонтакте», его жену зовут Виктория, ей 23 года. Среди сообществ, на которые она подписана, есть группа «Уралвагонзавод». Пахомов подтвердил, что Виктория Мухаметова тоже работала на заводе технологом. «Холод» также идентифицировал Викторию и Данила Мухаметовых по фотографиям и видео квартиры самих молодых людей из социальных сетей, а также по видео, которое снято при задержании.

Последняя публикация на странице Мухаметовой сделана 27 февраля 2022 года: это репост из группы поэта Дмитрия Качмара. В посте — две фотографии украинских домов, разрушенных после российских обстрелов, и цитата из Бродского:

Лучше в чужие встревать дела,

Коли в своих нам не разобраться.

Ян Пахомов говорит, что «ничего особо оппозиционного» Мухаметов в личном общении не высказывал. Впрочем, пересекались они редко: несколько раз на заводе (они работали в разных отделах), еще один раз — на встрече выпускников.

Как считает Пахомов, у семьи Мухаметовых вряд ли был доступ к секретным документам и чертежам, потому что секретной работой занимается отдельное конструкторское бюро. Кроме того, на «Уралвагонзаводе» сотрудникам необходимо устанавливать на мобильные телефоны специальные программы, которые блокируют использование камеры. «Кто-то из радикальных [сотрудников] относит телефон в ремонт, чтобы там ему камеры прямо изъяли [из корпуса телефона]», — говорит Пахомов.

Но Мухаметов, по словам Пахомова, был «не очень умным» парнем. «Во время учебы в техникуме попадал в глупые ситуации. Давайте я не буду вам их перечислять, — сказал Пахомов. — Глупее этой ситуации с чертежами уже ничего не придумаешь».