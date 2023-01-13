Олеся Кривцова — студентка второго курса Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске. В конце декабря к ней пришли с обыском. Со слов Олеси, один из силовиков стоял с кувалдой и передал «привет от ЧВК Вагнера». После этого ее отвезли в полицию, в Следственный комитет, а потом и в изолятор временного содержания. Теперь Кривцовой грозит до 10 лет колонии. Студентку обвиняют по двум уголовным статьям: о повторной «дискредитации армии» и оправдании терроризма, а 10 января ее внесли в список экстремистов и террористов. «Холод» пообщался со знакомыми и матерью Кривцовой и рассказывает ее историю.

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Упорная на грани с упертостью

Олеся Кривцова родилась в Белгородской области, а в четыре года вместе с мамой переехала в Северодвинск. Отец и все родственники по его линии остались жить на юге. Деревня, где они живут, находится прямо у границы с Украиной и во время вторжения России оказалась под обстрелами.

«Когда Олесе было 12 лет, мы оказались в сложном финансовом положении. Я родила вторую дочь и одновременно должна была работать, чтобы всех нас прокормить, — рассказывает “Холоду” мама Олеси Наталья Кривцова. — Олеся одна оставалась с младшей сестрой, когда той было всего девять месяцев, а я уходила на работу на сутки. В глазах моих подруг Олеся — героиня. Брать на себя ответственность она умеет».

Наталья говорит, что Олеся очень упорная на грани с упертостью: «Мы очень много спорим. Она всегда была человеком с твердой позицией, с самого детства». По ее словам, Олеся последовательная пацифистка, а около года назад стала веганкой: «Она в принципе против любого насилия».

В 2021 году Олеся поступила в Северный (Арктический) федеральный университет изучать рекламу и связи с общественностью и переехала из Северодвинска в Архангельск (между городами около 40 километров).

Одногруппница Олеси (имя и фамилию она попросила не называть) рассказывает «Холоду», что у Олеси резкий характер, но, несмотря на это, она всегда может признать свою неправоту и первой идет на примирение. «Ей важно никого не обидеть, — говорит одногруппница Кривцовой. — Олеся всегда пытается решить конфликты по-человечески, идет на контакт, спрашивает, что не так».

«Осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ»

В мае 2022 года против Олеси Кривцовой и еще нескольких человек завели административное дело за «дискредитацию армии». Поводом стали листовки, которые молодые люди, по словам Натальи Кривцовой, распечатали в типографии. Как сообщает издание «29.ру», на листовках было написано, что в Украине тоже живут ветераны Великой Отечественной войны. В материалах дела говорится, что Олеся расклеила листовки как минимум по трем адресам, то есть якобы «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ». Ей назначили штраф 30 тысяч рублей.

Перед началом учебы, летом 2022 года, Олеся гостила в Белгородской области, куда она ездила каждый год, чтобы встречаться с папой, бабушкой и дедушкой, дядями, тетями, двоюродными братьями и сестрами. «Ей там было очень страшно, — говорит одногруппница Кривцовой. — Олеся говорила, что общалась с местными жителями, которые были свидетелями “прилетов” ». Наталья Кривцова тоже говорит, что Олесе там было страшно: «Самолеты летают над головой, вокруг панические настроения».

Фото: архив семьи Олеси Кривцовой

«Донос — долг патриота»

Осенью 2022 года Олеся вышла замуж за студента четвертого курса исторического факультета того же вуза, где училась и она. Учебу он совмещал с работой преподавателем истории в школе. Они начали жить вместе в Архангельске, но Олеся часто ездила к маме в Северодвинск.

В один из таких приездов в октябре 2022 года, как рассказала «Холоду» Наталья Кривцова, дочь показала ей чат с однокурсниками в телеграме. Там обсуждалась политика и отношение студентов к военным действиям в Украине. В чат скинули публикации Олеси из «ВКонтакте» и скриншоты ее сториз из инстаграма: участники говорили, что напишут на нее донос «за противоправные действия». «Я минут 40 читала эту беседу. На мой взгляд, там столкнулись разные точки зрения и подростковый максимализм. Мол, ты дурак, сам дурак, и все», — говорит мама Кривцовой.

Издание «29.ру» пишет, что в чате тогда говорили о скриншоте сториз из инстаграма Олеси, в которых были инструкция по сдаче в плен [для российских солдат] и фотографии погибших людей. Студенты обсуждали, в какую структуру лучше сообщить о «противозаконном акте» Кривцовой.

Издание «29.ру» также приводит примеры выражений из чата:

— Вообще, под статью попадает. Может, раскрутить это дело?

— Под административную разве что. Да и не раскрутить. Просто передать полиции. Ибо это уже конкретный случай.

— Я командиру написал. У него друзья в органах, сейчас поспрашивает.

— Донос и стукануть я лично различаю. Стукануть — это по личному мотиву. Донос — это донесение.

— Тут просто противозаконный акт, поэтому я нахожу, что сказать надо. К тому же зная, что с нашими ребятами в плену делают.

— Донос — долг патриота. А еще лучше — освещение в медиа. Травля всё сделает лучше, чем МВД.

— Я узнал, что этим фэсы занимаются. Как будет время, напишу им.

Привет от ЧВК Вагнера

Утром 26 декабря муж Олеси вышел на работу. Наталья Кривцова рассказывает, что в тот момент она как раз говорила с дочерью по телефону и вдруг услышала ужасные крики: «Мордой в пол!». Наталья говорит, что мужа Олеси задержали на выходе из подъезда, забрали у него ключи от квартиры и посадили в машину. Затем силовики открыли дверь квартиры, где была Олеся, чтобы задержать ее и провести обыск.

Со слов дочери Наталья Кривцова рассказала, что, когда ту уложили «мордой в пол», рядом стоял какой-то силовик с кувалдой в руке. Очень скоро Олесю увезли в неизвестном направлении — ни муж, ни мать не знали, где она находится. Сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, который находился в машине с Кривцовой, сказал, что кувалда — это привет от ЧВК Вагнера.

В квартире тем временем провели многочасовой обыск: при нем присутствовал муж Олеси. По словам Натальи, изъяли технику, какие-то плакаты и рисунки Олеси. «Протокол изъятия мы не видели. Мужа Олеси там ломали конкретно. Манипулировали, обманывали, угрожали. При этом я видела, что примерно до 16 часов Олеся во “ВКонтакте” отображалась “онлайн”, хотя телефон у нее вырвали из рук часов в восемь утра», — говорит мама Кривцовой.

Она рассказывает, что в день обыска не могла найти дочь до вечера: сотрудники Следственного комитета и Центра по противодействию экстремизму не отвечали ей, где Олеся. Как выяснилось позже, сперва ее шесть часов держали в отделении полиции, где ничего не происходило. При этом ей не давали ни воды, ни еды. Затем ее начали допрашивать, причем, по словам Натальи, это делали разные люди: Олесю переводили из одного кабинета в другой. К вечеру ее привезли в Следственный комитет, и только там адвокату, которого наняла Наталья, удалось попасть на допрос. После этого Олесю на две ночи отправили в изолятор временного содержания.

По словам Натальи, в ИВС Олеся сидела вместе с двумя женщинами, обвиняемыми по статье за убийство. Там было очень холодно — приходилось спать в куртке. При этом, несмотря на веганскую диету, Олеся не была голодной: «На удивление кормили хорошо, — говорит Наталья. — И крупа, и овощи были, порции большие. Передачки у меня приняли, я ей накупила два мешка продуктов».

Ботинки болтались, потому что шнурки изъяли

Против Олеси Кривцовой возбудили сразу два уголовных дела: за повторную «дискредитацию армии» и оправдание терроризма. Повторной «дискредитацией» следствие считает репост во «ВКонтакте» публикации, которую изначально сделал знакомый Кривцовой, архангельский активист Илья Лешуков. Он, как и Олеся, до этого года учился в САФУ и возмутился тем, что студентов вуза в сентябре согнали на концерт в поддержку референдумов на оккупированных Россией территориях. Сам Лешуков еще в апреле уехал из России.

Скриншот: SOTA

Оправданием терроризма сочли сториз в инстаграме Олеси про взрыв на Крымском мосту. Что именно там было написано, «Холоду» неизвестно.

28 декабря состоялось судебное заседание по выбору меры пресечения для Олеси. «Мы не понимали, что ее ждет. Ее завели в наручниках, как опасную преступницу. У Олеси еще были высокие ботинки, но они болтались, потому что шнурки изъяли. Такое жуткое зрелище», — говорит Наталья Кривцова. Она выступала в суде в качестве свидетельницы, поэтому во время заседания сидела в коридоре и не могла следить за его ходом. Когда журналисты написали, что следователь запросил в качестве меры пресечения отправить Олесю на два месяца в СИЗО, Наталья очень испугалась.

«У меня в голове уже были мысли о том, какие вещи собирать дочери в СИЗО. Потом два часа пришлось ждать решения, мы сидели в коридоре в гробовой тишине, — говорит Кривцова. — В итоге судья наложил запрет определенных действий: выходить в интернет, пользоваться средствами связи. Мы ходатайствовали, чтобы Олеся во время следствия жила у меня в квартире в Северодвинске — это одобрили».

Запрета на передвижения у Олеси не было — третьего января она планировала поехать в Архангельск, чтобы встретиться с мужем. «Телефона у нее нет, поэтому я сама ему звонила и договаривалась, где и во сколько им встретиться. Утром ушла на работу спокойная, а в конце рабочего дня мне позвонил адвокат и сообщил, что Олесю опять задержали, — говорит Наталья Кривцова. — Я в панике начала звонить в северодвинское и архангельское отделения уголовно-исполнительной инспекции, чтобы узнать, где дочь».

По словам Натальи, Олесю задержали в Архангельске, когда она вышла из автобуса и шла на встречу с мужем. Наталья считает, что силовики прослушивали ее телефон, так как они точно знали, в какое время и где будет Олеся. В этот раз девушку опять весь день прятали от родственников и адвоката, а на ночь вновь отправили в ИВС.

4 января состоялось судебное заседание, на котором Олесю обвинили в покупке билетов «в сторону границы России». Как пишет издание «29.ру», ФСБ предоставила в суд информацию о покупке билетов на имя Олеси в нескольких направлениях: в Псков и Владикавказ. Следователь просил у суда отправить Олесю в СИЗО.

Фото: SOTA

Наталья Кривцова утверждает, что никаких билетов ни ее дочь, ни она, ни общие знакомые для Олеси не покупали. По ее словам, еще в начале декабря Олеся случайно порвала первую страницу в паспорте, из-за чего ее документ теперь считается недействительным, поэтому покупать по нему билеты было бы глупо. «Она со своим паспортом никуда не смогла бы ни улететь, ни уехать. Ей даже в Сбербанке отказали в обслуживании и сказали, что документ недействителен», — говорит Наталья Кривцова.

На судебном заседании 4 января выяснилось, что телефон Олеси Кривцовой прослушивали с 12 ноября. Суд решил отправить ее под домашний арест. Наталья рассказала, что к ним домой приезжали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, чтобы надеть Олесе на ногу браслет и установить специальное оборудование, которое отслеживает ее местонахождение.

Больше опасных преступников нет

10 января Олесю Кривцову внесли в список экстремистов и террористов. Ее мама узнала об этом от журналистов. Она сказала «Холоду», что отнеслась к этому с иронией: видимо, кроме ее дочери и двух женщин, обвиняемых в убийстве, с которыми дочь сидела в ИВС, больше опасных преступников в Архангельске нет.

«Я считаю, что домашний арест — это уже наказание. Это пытка: не пользоваться интернетом, не читать новости, не выходить из дома», — говорит Наталья. — Олеся ничего плохого никому не сделала. Мы будем доказывать в суде ее невиновность. Я хочу, чтобы люди узнали историю моей дочери и поняли, что нельзя просто так забрать человека с улицы, кидать его из камеры в камеру, а потом посадить на привязь».

К первому судебному заседанию 28 декабря родные и знакомые Кривцовой готовили на нее характеристики. Как писало издание «Сота», Артем Макулин, директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ, предоставил суду негативную характеристику на Олесю. «Мотивация к учебе низкая, есть задолженности, занятия часто пропускает без уважительной причины, интереса к профессии нет. Использует тактику защиты любыми средствами», — цитирует Макулина издание.

Это вполне в духе вуза, считает Илья Лешуков. Руководство САФУ, по его словам, восхваляет Путина и поддерживает войну. Самому Лешукову вуз отказал в академическом отпуске весной 2022 года после того, как он уехал из России. После этого Лешуков решил отчислиться — но руководство САФУ оформило приказ, по его словам, «задним числом». Это закрыло ему возможность восстановиться на бюджетную форму обучения.

Наталья Кривцова говорит, что задолженности по учебе у Олеси действительно были, но она их закрыла и хотела перевестись на истфак. «Видно, бог отвел Олесю от этого факультета. Я была против того, чтобы она туда переводилась, — говорит Наталья. — Наверняка там [в вузе] есть порядочные люди, но, как говорят, времена сейчас такие. Весной свет в окнах САФУ включали в форме буквы “Z”».

«Некоторые издания пишут, что это одногруппники написали донос на Олесю, но это не так. С одногруппниками у нее хорошие отношения. Тяжело поверить, что у нее вообще были недоброжелатели, — рассказывает «Холоду» знакомая Олеси, попросившая остаться анонимной. — В материалах, насколько мы знаем, фигурируют конкретные фамилии молодых людей, которые проходят свидетелями со стороны обвинения: они студенты второго курса истфака САФУ». Как пишет издание «29.ру», это Роман Гусейн и Владимир Сергеев.

По словам Натальи Кривцовой, до назначения домашнего ареста в конце декабря — начале января Олеся успела отправить в вуз заявление на академический отпуск. «Неизвестно, что они решат, может быть, захотят ее выгнать. Муж Олеси заканчивает четвертый курс — мы боимся, что и ему может прилететь, — говорит Наталья. — Моя дочь — немножко Навальный: ее фамилию в САФУ не называют и говорят “этот человек”».