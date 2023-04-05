Осенью 2022 года 20-летний Даниил Костюгов переехал в квартиру к своей девушке Алисе. Пара решила сделать ремонт. Это не понравилось соседям. Даже когда ремонт закончился, они продолжали жаловаться на шум по вечерам. В итоге соседи обратились в полицию, после чего на Костюгова составили административный протокол, но не за нарушение тишины, а за «дискредитацию» российской армии. Из-за угрозы преследования он уехал из России. «Холод» рассказывает эту историю.

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«Угрожала, что, если мы не понимаем по-хорошему, она обратится в полицию»

В 2020 году на тот момент 18-летний Даниил Костюгов уехал из Минска в Москву, чтобы «начать взрослую жизнь». Его дед Владимир Костюгов — известный литовский кинооператор. Даниил собирался пойти по его стопам: поступить в Московскую школу кино и работать в той же сфере. В конце 2022 года Костюгов переехал в квартиру к своей девушке, художнице Алисе (она попросила не называть свою фамилию), в дом на «Автозаводской», где она жила с детства. «Мы начали делать ремонт, почти все закончили. Параллельно я участвовал в очень хороших кинопроектах, — рассказывает Даниил. — Снимался у знакомого в антивоенном фильме — у меня там была эпизодическая роль, где я сжигаю российский паспорт. Я понимал, что как минимум из-за этого в какой-то момент мне придется уехать [из России], но не думал, что так скоро».

Неприятности у Даниила начались в начале 2023 года, но не из-за съемок. К ним с Алисой в квартиру начала постоянно приходить соседка снизу 27-летняя Анна Подлесная — врач из Университетской клинической больницы №1 — ругаться из-за шума. «Какое-то время мы действительно делали ремонт, но его прекратили, — рассказывает Алиса. — Оказалось, что у нас очень тонкие полы, и не шуметь совсем было невозможно: вечером ходишь [по полу], что-то случайно роняешь, [и это слышно у соседей]. Они [Анна и ее молодой человек] говорили: “У вас проблемы с изоляцией: покупайте ковер, не ходите в ботинках”. Что мы и сделали: купили ковер и не ходили в ботинках». Несмотря на это, говорит Алиса, «соседка с каждым разом становилась все злее и злее»: «Она звонила моей маме, угрожала, что, если мы не понимаем по-хорошему, она обратится в полицию».

В один из вечеров в начале марта Даниил с Алисой смотрели «Шрека» на компьютере. «Мы включили фильм на половину возможной громкости ноутбука. Возможно, из-за того, что в квартире было мало мебели, [из-за эха] что-то могло быть слышно. За это к нам вызвали полицию, — рассказывает Даниил. — Мы открыли дверь. Полицейские увидели, что у нас нет никакой тусовки, что мы спать практически легли. Записали, что был вызов, и ушли». По словам Алисы, полицейские также проверили документы и увидели, что Даниил из Беларуси (у Даниила Костюгова два гражданства — российское и белорусское).

После этого, рассказывает Даниил, хозяин квартиры, которую снимала Анна Подлесная, позвонил матери Алисы и сказал: «Не понимаете по-хорошему — будет по-плохому». «Назвал нас обдолбанными. Тогда мы начали всерьез бояться, что нам подкинут наркотики», — вспоминает он.

«Забрал мой паспорт и сказал, что надо собираться. Ну, видимо, надо»

16 марта, через неделю после прихода полиции, Алиса была в квартире одна. Около восьми вечера, рассказывает она, в квартиру попытались попасть участковый вместе с мужчиной в спортивном костюме. «Они звонили, стучали, а потом выключили свет и начали скрести дверь», — говорит Алиса. В тот вечер она им не открыла, но потом обнаружила, что дверной замок поврежден. Тогда Алиса решила сама пойти в полицию на следующий день, чтобы написать заявление о порче замка.

Но о замке, утверждает Алиса, полицейским было разговаривать неинтересно: они пытались узнать больше деталей про Даниила. Алиса поехала в полицию вместе с родителями, и, после того как она написала заявление про замок, они все вместе с участковым вернулись в квартиру. «Приехали в квартиру, посмотрели на замок, а потом Даню забрали в участок», — говорит Алиса.

Как вспоминает сам Даниил, перед этим участковый взял его российский паспорт, а еще показал со своего телефона антивоенные посты в его инстаграме: «Зашел на мою страничку и говорит: “Это ваше?” Там была картинка с Путиным и надписью “Нет войне”. Я говорю: “Ну да, это мое”. Он: “Одевайся, уезжаем в участок”. Я не знал, что ему можно говорить, что — нельзя. Он забрал мой паспорт и сказал, что надо собираться. Ну, видимо, надо. Я первый раз столкнулся с полицией. До этого только один раз меня задерживали за то, что я пил пиво на лавочке».

Когда Даниил спускался по лестнице вниз, участковый, по его словам, позвонил в дверь Анны и спросил: «Вот этот вот?» — на что она ответила утвердительно. Анна также добавила, что Даниил «[до этого однажды] кинулся на полицейского, а его девушка катает вазы по полу». Даниил говорит, что ему никто не верил, что они с девушкой тише воды, ниже травы: «Может, выглядим не так: носим шмотки из секонда, я мог выйти в магазин, который находится в том же доме, в халате и тапочках».

В тот же день в участке — в отделе МВД по Даниловскому району — на него составили административный протокол о «дискредитации» российской армии и сообщили, что он должен прийти в суд 20 марта на рассмотрение своего дела.

О том, что произошло, Даниил рассказал своей старшей сестре. Она ему посоветовала: «Тебе надо валить». Алиса осталась в Москве, потому что у нее не было денег, чтобы уехать. Но в квартире на Автозаводской больше не появляется: боится, что и на нее тоже могут завести дело.

20 марта Даниил улетел в Стамбул, не дожидаясь суда. В тот же день Симоновский районный суд рассмотрел дело Даниила Костюгова и признал его виновным в «дискредитации» российской армии. В постановлении говорится, что 17 марта выявлено, что Костюгов на своей странице в инстаграме «сделал репост рисунка с карикатурным изображением президента Российской Федерации с надписью “НЕТ ВОЙНЕ” и репост с надписью “РЕПОСТ ЯКЩО адрес…” с ненормативной лексикой» и таким образом совершил публичные действия, направленные на «дискредитацию» армии. За это ему присудили штраф (какой именно, в постановлении, которое выложено на сайте Мосгорсуда, не уточняется). Даниил сказал «Холоду», что репосты, о которых идет речь в решении суда, он сделал год назад: все это время они никого не интересовали.

Уже в самолете Даниил разместил сториз в инстаграме: «Прямо сейчас я сижу в самолете, который через несколько минут улетает в Стамбул. Я никого там не знаю, и мне некуда идти. На меня написали донос, и [мне] пришлось срочно покидать Россию. Если вы живете в Стамбуле или знаете кого-нибудь там, пожалуйста, помогите».

Пост Даниила увидела 23-летняя Лоля Васильева, которая живет в Стамбуле вместе со своим молодым человеком. Они решили приютить Даниила в первые дни. Сейчас он живет в шелтере и ждет, пока ему оформят европейскую визу.

«По-человечески пришли решить этот вопрос»

«Холод» связался с Анной Подлесной, но она отказалась рассказывать свою версию событий. Вместо нее с «Холодом» согласился поговорить Павел Голованов: он сказал, что квартира принадлежит ему. По его словам, Подлесная живет в этой квартире вместе со своим молодым человеком Арсением Бородиным, экс-участником шоу «Фабрика звезд» (Даниил Костюгов сказал «Холоду», что Бородин приходил к ним в квартиру вместе с Анной; тот не ответил на запрос «Холода»). При этом Голованов сказал, что и он живет в квартире вместе с Анной и Арсением.

Голованов также сказал «Холоду», что не знал о том, что на Даниила Костюгова составили протокол о «дискредитации» российской армии. «Ребята бегали, смеялись. Крик, громкий смех, звуки шумных ремонтных работ, и все это после 11 часов вечера. Есть время, когда надо спать и не мешать соседям, — они не делали этого. Есть закон о тишине. Мы неоднократно пытались урегулировать [проблему с шумом] без вмешательства третьей стороны, — рассказал Голованов. — Это все было проигнорировано».

Голованов считает, что проблемы с изоляцией у соседей — не их с Подлесной и Бородиным вина. «Мы обозначили, что можем помочь с решением: помимо ковролина, положить что-то еще. По-человечески пришли решить этот вопрос», — рассказал он. По его словам, в полицию они решили обратиться «после нескольких бесед» с Алисой и Даниилом и матерью Алисы, которой принадлежит квартира.

На вопрос, чувствует ли он свою причастность к тому, что на Даниила составили административный протокол, Голованов сказал: «Я решал свою проблему. Проблема, которая всплыла у молодого человека, это его головная боль». Также Голованов привел такую аналогию: «Вы едете за рулем и случайно задеваете переключатель, который бьет дальним светом. Вы слепите другого водителя, и он на время теряет зрение, выезжает на встречку и попадает в аварию. Допустим, никто не погиб, а сломал руку. Вы будете чувствовать свою ответственность? А если за рулем другого автомобиля ехали негодяи и данное происшествие помогло их задержать?»

На вопрос «Холода», как Павел относится к войне, он сначала уточнил, к какой именно, а затем предложил встретиться лично и «побеседовать на эту тему».