День, когда 27-летний житель Омска Дмитрий Котов выпил пива на лавочке, он запомнил хорошо — это было 4 июня 2022 года. После этого Котов четыре месяца оспаривал в судах решение полиции оштрафовать его. В начале октября областной суд решил прекратить это административное дело и отменить штраф. Котов рассказал «Холоду», как ему это удалось.

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Фамилия героя изменена по его просьбе.

Поспорил, что не будет никаких последствий

Я проходил мимо родного университета и растрогался: вспомнил, как мы вместо пар сидели в пивной недалеко оттуда. Нахлынула ностальгия, и я решил выпить пива в соседнем дворе на лавочке. Уже через 10 минут ко мне подошли два сотрудника полиции и составили протокол о распитии алкоголя в общественном месте. Я его подписал, и мы разошлись. Все это произошло 4 июня.

Вечером я рассказал своей девушке о происшествии и поспорил с ней, что протоколом все и ограничится: не будет никаких последствий. Но 6 июня мне позвонили из отдела полиции и сказали, что постановление вынесено — можно подъехать и забрать квитанцию или через Госуслуги оплатить штраф в 510 рублей.

Проигрывать спор я не хотел, поэтому в полиции квитанцию не забирал и оставил ходатайство на ознакомление с материалами дела. 13 июня меня пригласили изучить эти материалы, и я заметил, что к моему протоколу приложены два листа опроса свидетелей. Но никаких свидетелей «происшествия» не было.

Кроме того, в отделе полиции допустили еще одну ошибку: в оформленном на месте протоколе значилось, что рассмотрение дела будет 6 июня, но в постановлении написано, что оно прошло 8 июня. Почему о штрафе мне сообщили раньше, я не понял. Но взял копию постановления и написал жалобу в районный суд, что меня не уведомили о времени и месте рассмотрения дела. А козырь о свидетелях решил пока держать при себе.

Привели свидетелей с остановки

Первое заседание районного суда состоялось в начале июля. Судья произвела на меня впечатление человека, заинтересованного в справедливости. Она изучила материалы дела и увидела, что постановление вынесено было не тем числом, а также стала спрашивать про свидетелей. Полицейский утверждал, что он привел их с автобусной остановки: те якобы увидели меня с бутылкой пива в руках, дали показания и ушли, а протокол он составил уже не при свидетелях. При этом в листе опроса свидетелей говорилось, что протокол составлялся в их присутствии. Судья обратила внимание на эту нестыковку и решила вызывать в суд самих свидетелей.

Свидетелям отправили повестки, но на следующее заседание ни один из них не пришел. Оказалось, что людей с именем первого свидетеля на территории Омской области нет, а второй зарегистрирован не по тому адресу, по которому ему отправили повестку. Полицейский объяснил судье, что на месте они не выяснили как следует личности свидетелей. Тогда я ходатайствовал о вызове свидетеля по актуальному адресу — так заседание вновь отложили.

На третье заседание, которое было уже 3 августа, один свидетель все же пришел. Но показания он давал странные: не помнил ни места, где это произошло, ни времени — просто повторял, что видел, как я пил пиво. Он тоже не смог подтвердить, что протокол подписывали в его присутствии. В итоге судья отменила постановление, в котором мне назначили штраф, из-за того, что я не был уведомлен о месте и времени рассмотрения дела. Его направили на новое рассмотрение.

Пока я ждал решения суда во время третьего заседания, поговорил с полицейским, и он произвел на меня впечатление нормального парня, хотя во время первого заседания он вызвал у меня отрицательные эмоции после истории с поддельными свидетелями. Полицейский пытался мне объяснить, что если искать свидетелей на фиксацию каждого правонарушения, то процесс будет затягиваться. Я ему возражал: мне было искренне непонятно, почему вместо того, чтобы просто меня сфотографировать с бутылкой пива, он начал привлекать левых свидетелей. Во время этого разговора полицейский пару раз признавался, что «его начальство за это по головке не погладит».

Тем же вечером этот полицейский мне позвонил и рассказал, что в отделе готовятся выпускать повторное постановление. Он предложил мне такой сценарий: я не стану его обжаловать, а он в свою очередь оплатит за меня мой штраф. Я отказался, потому что хотел сделать все по закону и обжаловать новое постановление из-за истечения срока давности моего нарушения. Последним днем, когда можно было выносить решение по моему делу законно, как раз было 3 августа — и мне пришлось объяснять это полицейскому. Он меня выслушал — ни на чем настаивать не стал, на жалость не давил, не угрожал.

Зашло дальше желания выиграть спор

Новое постановление в полиции все-таки вынесли — 4 августа. Я получил его копию и написал новую жалобу в районный суд. Дело попало к той же судье, поэтому за его исход я не переживал, даже на заседание не пошел.

Вечером я зашел на сайт суда и обнаружил, что постановление оставили в силе без изменений. Меня это удивило — я снова перечитал Кодекс об административных правонарушениях, разъяснения Конституционного суда, убедился в правильности собственных подсчетов. С копией судебного решения я пошел обжаловать его в уже вышестоящий суд — областной.

На это заседание я тоже не пришел: из-за мобилизации решил, что в подобных учреждениях мне лучше не появляться. Полицейский тоже был в отпуске, и приговор оглашали в наше отсутствие. Судья удовлетворила мою жалобу, отменила решение районного суда и постановление о вынесении штрафа, а также прекратила производство по делу в связи с истекшим сроком давности. На следующий день штраф пропал с моей странички в Госуслугах.

После этого заседания мы списывались с полицейским, с которым я уже «подружился». Он сказал, что узнал о решении суда, когда увидел 15 пропущенных звонков из отдела. Думаю, в полиции испугались, что я стану раскручивать историю с несуществующим свидетелем. Но продолжать судиться из-за подставного свидетеля я не хочу. Это вряд ли изменит что-то кардинальным образом: полицейскому только прилетит по голове, а его начальнику в лучшем случае сделают пару выговоров.

Я не стремлюсь начать эру справедливого суда в России, но эта история зашла дальше простого желания выиграть спор. Я просто считаю нужным отстаивать свои права. Я действительно пил пиво в общественном месте и мог бы оплатить штраф в 500 рублей. Но я бы хотел, чтобы административные правонарушения рассматривали как следует. У меня нет юридического образования, но работа с законами всегда давалась мне легко. Прошлой осенью меня оштрафовали за нахождение без маски на остановке, и с тех пор я начал внимательно изучать все решения государственных органов и — по возможности — их обжаловать.

Как показала мобилизация, в стране у нас очень низкий уровень правовой грамотности. Мне кажется, что, если бы люди не слепо следовали тому, что им говорят сотрудники полиции и других органов, а самостоятельно изучали законодательство, пытались бы отстаивать свои права, тогда бы полицейские и суды не позволяли себе того, что они себе позволяют сейчас.