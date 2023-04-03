В Петербурге убит военный блогер Владлен Татарский, а в Новосибирске фигуранта дела о поджоге военкомата обвинили в покушении на госизмену. Главные новости минувших выходных 

В Санкт-Петербурге убит военный блогер Владлен Татарский

Покушение на популяризатора войны Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, произошло во время его творческого вечера в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове.

Во время встречи Татарского с поклонниками некая девушка подарила ему его позолоченный гипсовый бюст. Через несколько минут статуэтка, внутри которой оказалось самодельное взрывное устройство, взорвалась. В результате Татарский погиб на месте, еще 32 человека, по данным Минздрава, пострадали. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Девушку, которая подарила заминированную статуэтку, опознали как Дарью Трепову. Позже «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщил о ее задержании, но официально эта информация не подтвердилась. В свою очередь, «Фонтанка» выяснила, что дома у Треповой прошел обыск, после которого силовики задержали мужчину и женщину. Издание предполагает, что это родственники девушки.

В Новосибирске фигуранта дела о поджоге военкомата обвинили в покушении на госизмену

Как сообщает «Зона солидарности» обвинение было предъявлено 23-летнему Илье Бабурину.

Его задержали в сентябре 2022 года. Как утверждают в ФСБ, молодой человек пытался поджечь военкомат. Изначально дело завели по статье об организации теракта, но позже за те же действия ему вменили статью о вовлечении в террористическую деятельность.

Силовики утверждают, что Бабурин «организовал совершение террористического акта» по заданию украинского полка «Азов», который летом прошлого года был признан в России террористической организацией.

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла отправили под домашний арест на два месяца

Священнослужителю надели на ногу электронный браслет и обязали круглосуточно находиться по адресу в пригороде Киева. Ранее митрополиту объявили о подозрении в разжигании религиозной вражды и оправдании российской агресии.

СБУ провела в помещении лавры обыски. В УПЦ утверждают, что поводом для преследования стали слова Павла об автокефальной Православной церкви Украины и Константинопольском патриархате, которые он произнес в видеообращении «Просим справедливости для нашей церкви». В ролике он обвинял патриарха Варфоломея и президента Украины Владимира Зеленского в выселении монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел известен под прозвищем «Паша Мерседес» — его стали так называть за его любовь к дорогим автомобилям. Павел поддерживал Виктора Януковича и сравнивал его с Иисусом Христом. Также митрополит был не раз замешан в скандалах, связанных с коррупцией.

В Москве приостановили деятельность Англо-американской школы. Там учатся в том числе дети дипломатов

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на 90 суток. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

В документе отмечается, что 28 февраля прокурор, который проводил проверку учреждения, обнаружил там «грубое нарушение лицензионных требований и условий». Также там утверждается, что школа якобы не разработала дополнительные общеобразовательные программы для учеников.

У прокуратуры появились претензии и к документам об образовании 18-ти педагогов школы. В большинстве случаев речь идет о том, что у них не были пройдены «в установленном порядке легализация и перевод» зарубежных дипломов.

Кроме того, на территории России приостановил деятельность «Свободный университет». Ранее Генпрокуратура признала его «нежелательной организацией».

В заявлении Ученого совета университета говорится, что он считает безопасность студентов и преподавателей своим приоритетом, поэтому в дальнейшем учреждение будет развиваться за пределами России.

На Первом канале исполнили песню Бейонсе «If I Were a Boy» («Если бы я была парнем»), переведя ее как «Если у меня будет мальчик»

Неправильный перевод строчки из песни знаменитой американской певицы появился в субтитрах шоу «Голос», где ее исполняла одна из конкурсанток.

При этом до вступления в силу закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» песню исполняли и другие участники как взрослого, так и детского «Голоса». Тогда в титрах композиция переводилась как «Если бы я была парнем».

Трек «If I Were a Boy» вышел в 2008 году, в нем Бейонсе поет о своей жизни, если бы она стала мужчиной. Например, пила бы пиво с друзьями, одевалась, во что хотела, и ухаживала бы за девушками.

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