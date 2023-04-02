Фигуранта дела об организации поджога военкомата обвинили в покушении на госизмену

23-летнему фигуранту дела об организации поджога военкомата в Новосибирске Илье Бабурину предъявили новое обвинение. Ему вменили статью о покушении на совершение государственной измены. Об этом сообщает «Зона солидарности».

Бабурина задержали в сентябре 2022 года. По версии ФСБ, он пытался поджечь военкомат. Изначально дело завели по статье об организации теракта (часть 4 статьи 205.1 УК). Позднее за те же действия ему вменили статью о вовлечении в террористическую деятельность (часть 1.1 статьи 205.1 УК).

31 марта стало известно, что в дело Бабурина добавили статью о покушении на совершение госизмены (статья 275 УК с применением части 3 статьи 30 УК), при этом новых эпизодов в деле не появилось.

В постановлении ФСБ говорится, что молодой человек «организовал совершение террористического акта» по заданию украинского полка «Азов», который летом прошлого года был признан в России террористической организацией.

«Зона солидарности» называет это дело беспрецедентным. В организации процесс считают политически мотивированным и связывают преследование Бабурина с тем, что «сотрудники ФСБ пытаются таким образом отчитаться о борьбе с “врагами народа”».

Илья Бабурин отказался от сделки со следствием и не признал вину. По данным «Зоны солидарности», за это он систематически подвергается давлению и издевательствам в СИЗО. Например, в камере ему не выдавали матрас, подушку и постельное белье, поэтому Бабурину приходилось спать на своей куртке. Также ему не выдавали книги и журналы, на которые он подписан.

В январе молодого человека без каких-либо показаний посадили в «психизолятор» – специальную камеру с резиновыми стенами, в которую обычно помещают заключенных, склонным к самоповреждению. Перед помещением в эту камеру Бабурина полностью раздели и он находился там голым под наблюдением видеокамеры. Из этой камеры Бабурина не выпускали в туалет. В знак протеста молодой человек сломал камеру. После этого его перевели в другое помещение неизвестного назначения, где он просидел без одежды двое суток. После этого его вернули в обычную камеру.

Затем фигуранта дела несколько раз помещали в карцер — например, за то, что он не держал руки за спиной во время перемещений по СИЗО.

Источник: «Зона солидарности» (2)

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